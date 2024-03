Escuchar

Desidia de la justicia

Entre los casos citados por corrupción en la Foreign Corrupt Practices Act de los Estados Unidos figura Odebrecht, que pagó coimas entre 2001-2016 por US$788 millones, incluyendo a la Argentina. La Justicia norteamericana impuso a Odebrecht multas por un total de 2600 millones de dólares a pagar a varios países. Solamente Brasil, EE.UU. y Suiza cobraron su parte. La Argentina no está en esa lista. Siemens, entre 1996 y 2007, pagó coimas por US$1400 millones a varios países, incluida la Argentina. Alemania y EE.UU. cobraron su parte de las sanciones. La Argentina no aparece en la lista tampoco. La endémica desidia de la Justicia local es una forma horrible de injusticia sufrida por el pagador de impuestos (fuente The Economist, 9/03/20).

Luis M. Castro

DNI 7.749.168

¿No hay impuestazo?

“Basta de mentir, no hay un impuestazo”, mencionó el gobernador Kicillof en su discurso. Acabo de pagar el impuesto automotor de mi rodado modelo 2019. La diferencia de esta primera cuota de 2024 respecto de la última del año anterior es un incremento del 656%, alrededor de tres veces la inflación de 2023.

Gracias, señor gobernador. Los bonaerenses podemos confiar en su sinceridad y en que siempre nos va a hablar con la verdad.

Adrián Blanco

DNI 17.199.272

Caso de los seguros

Azorado, me voy informando, día tras día, de la magnitud y particularidades de la escandalosa cuestión de la intermediación en los reaseguros contratados por el Estado. Soy abogado, y en mi vida profesional he visto de todo, pero nunca un grado tan grande de corrupción generalizada. No creo que el estado de necesidad autorice a la gente a cometer delitos, pero si el que aparece en el centro mismo de la maniobra es el expresidente de nuestro país, y si existe semiplena prueba a criterio del juez penal interviniente y del fiscal que investiga, debería procederse a su inmediata detención. No es momento de andar con vueltas. No hay que demorarse. Ya tuvimos un Oyarbide. Creo que el doctor Ercolini debe hacer rápidamente su análisis, y si este es positivo, proceder de inmediato.

Patricio A. Navarro

paddy_navarro@hotmail.com

Detenciones injustas

El mundo de hoy está tomando más conciencia de lo que el terrorismo puede hacer. Hamas es un grupo terrorista que dice querer luchar por los palestinos. Ya vimos el 7/10/2023 de lo que es capaz. Alguna vez Montoneros y el ERP también dijeron que estaban para luchar por sus compatriotas. Tanto ayer como hoy, los países como Israel hoy y la Argentina en ese entonces recurren a sus Fuerzas Armadas para vencer al terrorismo apátrida. En la Argentina, a casi 50 años del terrorismo en nuestro país, continúan detenidos muchos militares, miembros de las fuerzas de seguridad y civiles acusados de haber combatido al terrorismo y de haber cometido abuso de “los derechos humanos”, no claramente demostrados en la mayoría de los casos.

Hace poco el pueblo votó por mayoría abrumadora por La Libertad Avanza.

Sin embargo, en este tema la libertad no avanza y, para peor, siendo la vicepresidenta, señora Victoria Villarruel, una verdadera experta en el tema mencionado, además de fundadora del centro de investigación de estos hechos, siguen detenidos violando sus derechos humanos, cientos o miles de defensores de la libertad que en su momento lucharon contra los terroristas.

Vaya ya este pedido al presidente de la república y de La Libertad Avanza para que instruya a quien corresponda se termine con las injusticias cometidas y se restablezca la libertad a los injustamente detenidos.

Carlos Cucchiaro

DNI 4.403.458

Patentes

Veo a diario una gran cantidad de vehículos sin chapas patentes, la trasera o ambas, o con una cinta tapando un número o una letra. La mayoría entiendo son de policías o funcionarios, malos policías y malos funcionarios. Y lo triste que el que los para es peor, porque no hace nada. Es cómplice. Son los mismos que nos paran y nos piden VTV, papeles, luces, etc. Ni los delincuentes sacan las patentes, para no llamar la atención. A ver, señores ministros de Seguridad de CABA, Nación y provincia, esas son malas costumbres. Si controlan al delito, deben controlar a su personal.

Basta de impunidad, el que las hace las paga.

Guillermo Gómez

DNI 11.401.009

Pago de jubilaciones

No saber definir el problema impide buscar la solución. Los jubilados son aquellas personas que aportaron al sistema los años requeridos para que así tuvieran ingresos al finalizar su etapa laboral. El sistema es solidario porque además permitió que con su trabajo se pagaran las jubilaciones y pensiones de quienes nos antecedieron en la vida, nuestros abuelos y padres. Por lo tanto, todas las otras personas que no tienen los aportes requeridos no son jubilados. Por supuesto que merecen la ayuda de la seguridad social del Estado, pero no utilizando los fondos de las cajas de jubilaciones. Deben ser atendidas sus necesidades estudiando los casos con buena fe y criterio. No es haciendo propaganda política declamando jubilarse sin aportes o los tantos planes de moratorias que se mejora la vida de unos y otros. Y es claro que para salir de las eternas e irresolutas crisis que nos castigan hoy se debe trabajar en las bases de una nación: una mejor educación, justicia, desarrollo económico… si no, estamos condenados a la pobreza.

Antonio Mario Guarino

aguarino@fibertel.com.ar

El reloj en el fútbol

Dada la enorme injerencia que está tomando la tecnología en el fútbol a través del VAR, me parece conveniente considerar la posibilidad de que, como se hace en el rugby, el reloj se detenga cada vez que, silbato mediante, el partido se interrumpa, ya sea por cambio de jugadores, atención de lesionados, formación de barreras para la ejecución de tiros libres, disturbios, expulsiones o chequeos del VAR. Si ya no confiamos en el criterio del árbitro para decidir si un gol o un penal son válidos o no, tampoco deberíamos confiar en su capacidad subjetiva para determinar los tiempos de alargue. Sobre todo contando con los medios técnicos para relevarlo de esa responsabilidad.

Jorge Tisi Baña

DNI 10.736142

