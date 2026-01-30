Cartas de lectores: Desilusión, defensor de las víctimas, jueces impunes

Desilusión

Provocó una gran desilusión que el Presidente, después de su triunfo en las elecciones de octubre retomara su vieja costumbre de agredir y menospreciar a los que lo cuestionan. Está vez agredió al CEO de la metalúrgica mas grande de la Argentina e importante a nivel mundial, Paolo Rocca y a quien lo entrevistó, la periodista y economista del diario La Nación, Sofía Diamante, tildándolos de Chatarrita y Carboncito, respectivamente. Esta actitud contrasta notablemente con la promoción que hizo Nicolás Márquez, biógrafo de Milei, de la presencia del Presidente en la Derecha Fest describiéndolo como más maduro, menos beligerante y más estadista.

Julio Devoto

DNI 8.249.633

Defensor de las víctimas

La asociación civil Usina de Justicia presidida por Diana Cohen Agrest requirió que se designe un defensor público de la nación que solo se ocupe de defender a las víctimas y no a los delincuentes apreciando que en la actualidad todos los recursos tienen como único objetivo defender a los delincuentes y no a las víctimas, reclamando que el Poder Ejecutivo proponga y el Senado apruebe de manera inmediata la designación de defensores públicos de victimas hasta igualar a las defensorías penales proporcionándoles a los nuevos defensores los medios para hacer efectivo este reclamo, remarcando que si el principio rector es dar a cada uno lo suyo resulta intolerable que se financie la impunidad de los delincuentes condenando a la víctima al destierro institucional.

Si bien aparece extravagante el pedido a juicio del suscripto su concreción sería un instrumento impecable para otorgar a las víctimas de los distintos delitos la satisfacción ética y moral que merecen los damnificados.

Hector Luis Manchini

DNI 7.779.947

Jueces reincidentes

Una vez más, un juez dejó en libertad a un homicida que, una vez en la calle, volvió a matar. Esta vez a una menor, y sucedió la semana pasada. Uno ya no entiende cómo puede ser que estos jueces queden impunes. Con tantas reformas en marcha…¿No es momento de legislar para que los jueces que liberan asesinos paguen con la cárcel cuando reinciden?

Adrián Blanco

DNI 17.199.272

Reforma laboral

¿Y si no hacemos ninguna reforma laboral? Propongo que el Gobierno y el Congreso saquen una ley nueva que contemple las nuevas tecnologías, los nuevos trabajos, las nuevas comunicaciones, etc. Que deje vigente la anterior de hace 50 años hecha para las tecnologías, trabajos y todo lo que existían en ésa época. Así, cada trabajador (los que ya tienen trabajo y futuros ingresantes al mercado laboral) y cada empleador podrán elegir en libertad con cual legislación laboral seguir o iniciar las relaciones laborales. Ni el Gobierno con su ideología ni la oposición (cada uno de sus integrantes con su ideología), debería tener temor a esto.

Jorge C. Solari

DNI 16928574

Impunidad

El lector Sr. Ribatto Crespo, que reconoce la culpabilidad de la expresidenta Cristina Fernández en los actos de corrupción que se le atribuyen, propone que la misma ofrezca devolver “parte del dinero sustraído a cambio de una baja en las penas de prisión que cumple en la actualidad. Con todo respeto, discrepo con el Sr. Ribatto, ya que de adoptarse tal temperamento equivaldría a validar que un corrupto o un ladrón pueda esquivar un castigo comprando impunidad nada menos que precisamente con el dinero robado. La única alternativa válida para el caso de la Sra. Fernández es que devuelva lo malhabido, sin condiciones ni beneficios -tal como debe ser- y cumpla con la condena que se le ha impuesto tras haberse realizado un juicio transparente, imparcial y público.

Carlos Alberto Blanco

DNI 4.313.685

Cinismo

La respuesta del Sr. Daniel Scioli a la periodista de La Nación Laura Di Marco cuando le preguntó su opinión sobre el affaire AFA,y concretamente la de su presidente el Sr Claudio Tapia fue la de un cultor del cinismo.“Me tengo que ir a comer”. Se excusó con una sonrisa irónica. Una vergüenza. El Sr.Scioli es capaz de surfear las olas más altas cómo un gran campeón sin que se le mueva un pelo. Aunque nos tiene acostumbrados desde hace muchos años a su estilo particular, es tan evidente su desparpajo que a veces causa muchas gracia.

Pedro C Matteucci

DNI 5.506.508

Un celular por una vida

Pocos días atrás tres delincuentes golpearon brutalmente a una pareja de jubilados y mataron a Osvaldo Héctor, de 74 años, en el barrio de Saavedra. Querían efectivo u objetos de valor, cosa que casi nadie tiene en este modesto barrio, más aún, a fin de mes y cuando la mayoría de la gente se maneja con tarjetas, o billeteras virtuales. La gente mayor por lo general tampoco tiene objetos tecnológicos de valor. Solo se llevaron sus celulares. La esposa todavía está hospitalizada, recuperándose de la golpiza que les dieron. Hubiera sido reconfortante para ellos que algún funcionario del gobierno de la ciudad hubiera presentado sus respetos a esta familia, o alguna solución, aunque sea momentánea, para los reiterados robos en esta zona, como colocar más domos o incrementar el patrullaje. Pero esto no sucedió. Es entonces que nosotros, los vecinos, presentamos las condolencias a esta familia que ha quedado destruída por dos meros celulares. Que esto no se olvide en medio del disfrute de las vacaciones de muchos. Que no suceda nunca más.

Liliana Mercado

lmarmerc@gmail.com

En la Red Facebook

Reforma laboral. La CGT activa en redes sociales una campaña dirigida a los senadores

“¿Por qué no los expusieron a los votaron en contra de ficha limpia?” - Mario Molina

Estos senadores van a ser héroes porque van a liberar a las pymes de tanto abuso y juicios y van a empezar a tomar empleados en blanco si les dan seguridad” -Maria Cristina Subiros

El escrache 6 7 8 pero en su versión sin fondos públicos...- Luis José

“Sería importante que los sindicalistas activen también una campaña en las redes sobre quienes son cada uno de ellos”- Hernan Fredy Mariman Valenzuela