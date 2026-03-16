Cartas de lectores: Desproporción, no aclares..., decoro y delicadeza

Desproporción

El oscuro kirchnerismo intenta asemejar lo que pasó con la discutible e imprudente decisión de llevar a la esposa en vuelo oficial con la corrupción sistemática durante su gobierno.

Un error como que la esposa de un funcionario viaje en un vuelo oficial puede ser criticable y, en todo caso, merece explicaciones. Los recursos del Estado deben utilizarse con criterios estrictos de responsabilidad y transparencia. Sin embargo, equiparar un hecho puntual -que puede ser un error administrativo o una decisión discutible- con corrupción de Estado resulta desproporcionado. La corrupción estructural implica un sistema sostenido de desvío de fondos públicos, contratos direccionados, enriquecimiento ilícito y redes organizadas para apropiarse del dinero de los contribuyentes. En la Argentina, durante los años del kirchnerismo, múltiples investigaciones judiciales revelaron miles de episodios de este tipo, con causas vinculadas a obra pública, subsidios, bolsos con dinero y esquemas de retorno.

Mauricio Balumelli

DNI 14.013.837

No aclares...

No hay caso, ni bien tienen algo de poder se olvidan de los “principios” que decían tener. Que Adorni viaje en el avión presidencial me parece lógico ya que es el jefe de Gabinete. Si quiere que vaya su pareja a Nueva York, que le saque un pasaje en una aerolínea y listo. De otro modo se pone a la misma altura de los K, que viajaban con el peluquero y el paseador de perros, siempre a costa nuestra. Decir que se iba a romper el lomo laburando es una payasada, todos los funcionarios que viajan para un evento de pocos días trabajan o deberían hacerlo a full. Adorni quiso aclarar y así le fue. En el campo hay un dicho que dice: no aclares que oscurece… Horacio Mieres

DNI 8.608.530

Decoro y delicadeza

Me parece que el caso de Adorni y el famoso vuelo con su mujer es un hecho que debe analizarse sin el prejuicio de que todo lo que viene de los funcionarios es corrupción o nada. Percibo que este evento es como máximo una “metida de pata”, una desprolijidad, pero para nada un acto de corrupción. Es necesario ser cuidadoso para no dar letra crítica al adversario, no solo hay que ser honesto sino parecer. El funcionario -y cualquier persona- debe cuidar el decoro y la delicadeza sobre todo en el uso de los bienes del Estado, algo que en la Argentina está degradado.

Víctor Manuel Monti

victormanuelmonti@gmail.com

Ser o no ser

¿Cuál es la diferencia entre usar el avión presidencial para llevar diarios a Santa

Cruz o llevar tu esposa a Nueva York?. Ninguna.

Roberto de León

DNI 14.255.432

Irán

Es notable que Irán haya ignorado en gran medida el derecho internacional durante 47 años y haya apoyado a organizaciones terroristas como Hamas, Hezbollah, así como a milicias en Irak y Yemen con armas y fondos, lo que permite que estos grupos ataquen repetidamente a Israel -y, por tanto, violen el derecho internacional ellos mismos – y, sin embargo, apenas se oye indignación. Pero cuando el presidente estadounidense finalmente intenta poner freno a este régimen teocrático y opresivo, se grita de manera reflexiva: “¡violación del derecho internacional!”. ¡Notable!

Michael Ayten

michaelayten@gmail.com

El Ejército

Bajo esta situación jurídica en que se encuentran las FFAA, el Ejército es totalmente “inoperable” ni en una guerra, ni en conmoción interna o cualquier otro conflicto armado; cuando el capitán le ordene al soldado o sargento “abrir el fuego” “tirar un misil” o guiar un “dron” al enemigo, el subalterno le dirá al capitán: “un momento mi capitán, que voy a consultar a mi abogado, porque será él el que me dirá si su orden es legítima, puesto que después, el que ira preso seré yo y ni usted, ni nadie del gobierno, lo impedirá”

¿O habrá que mandar a los abogados al Colegio Militar, a que aprendan a conducir una tropa en combate y concatenar conocimientos?

Juan Enrique Salaverry

DNI 7.772.783

Jabalíes

Llama la atención que ni los gobiernos locales ni la dirigencia rural no hayan tomado medidas para frenar la cada vez mayor presencia de piaras de jabalíes y sus cruzas que ya están produciendo grandes pérdidas en los cultivos y las tierras, además de provocar lesiones en distintos animales. En Europa y los EE.UU. los productores y los gobiernos se han aunado para eliminarlos con buenos resultados. Esperemos que acá ocurra lo mismo antes que sea demasiado tarde.

Miguel Spencer-Talbois

DNI 4.54.0274

Gestión ágil

Por medio de la presente, quisiera felicitar al Sr Intendente de San Isidro, RamònLanus, yreconocer la ágil gestión que se ha implementado en la renovación de las licencias de conducir en nuestro distrito. En tan solo 40minutos, una vez iniciado el trámite, es posible contar con la nueva credencial en la mano. Esta celeridady eficiencia no solo simplifica la vida de los vecinos, sino que refleja un compromiso con la modernización de la gestión pública.

Matías Bourdieu

matias.bourdieu@gmail.com

En la Red Facebook

Adorni dijo que no volvería a llevar a su esposa en un viaje oficial y acusó operaciones por la difusión de su vuelo a Punta del Este

“Dar el ejemplo es fundamental, es más, si lo pregonás a los cuatro vientos”- Ceci Sanchez

“Hay veces que reconociendo que se equivocó vale mucho, pero tristemente no lo hace, solamente lo que pasó no fue ético,y la gente viene muy golpeada hace años y lamentablemente es más de lo mismo”- Martin Allaltuni

“Debería renunciar. Fin”- Marcela Mayayo

“Se tiene que predicar con el ejemplo”- Cirilo Antoni Gerez