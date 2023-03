Cartas de lectores: Desvergüenza, Banco Central, venta de dólares

escuchar

Desvergüenza

Ya llega a tal punto la desvergüenza de las conductas de este gobierno que, frente a una sociedad impávida, extraen los fondos garantizados en dólares para las jubilaciones y los lanzan al ruedo de los pesos en una timba sin retorno, no seguro y riesgoso. Sin embargo, el mismo ajuste no lo hace la política, ni los funcionarios del gobierno, ni Cristina, que cobra unos ocho millones de pesos por mes solo de jubilación. Cómo podemos pensar que esta gente nos puede sacar de este pantano, lugar a donde nos han traído. Necesitamos un cambio visceral. Pensemos en los votos, argentinos.

Mariano J. Aguilar

Banco Central

Le doy la razón a Milei cuando dice que hay que cerrar el Banco Central. El canje forzado que instrumentará el Gobierno es un ejemplo más de lo que pueden hacer los gobiernos de turno cuando las papas queman. Por más que se dicten leyes prohibiendo este tipo de maniobras, si hay un Banco Central, en alguna emergencia van a surgir funcionarios que en su desesperación apelen a la máquina de producir billetes.

Paddy Leonard

Venta de dólares

Estoy harto de leer que todos los días el Banco Central vende millones de dólares de los argentinos. Creo que tengo derecho a que se publique diariamente quiénes son los respectivos compradores y los montos correspondientes. Entiendo que debo conocerlo.

Luis Tulio Siburu

Arresto domiciliario

La vicepresidenta dijo durante el foro mundial de los derechos humanos que “no le importa que la metan presa”. No tengo dudas de que se dirige a su tribuna militante, que cuando ella habla pierde la capacidad para razonar. Por las dudas le recuerdo que el resto no somos tontos. Cumplidos los 70 años se puede acceder al arresto domiciliario. Solamente a los militares que se desempeñaron durante el gobierno transcurrido entre 1976 y 1983 no les caben las generales de la ley.

María Laura Piola

Portación de armas

LA NACION informó recientemente que en pleno barrio de Recoleta un motochorro armado se acercó a un anciano de 83 años para robarle el reloj, y tras forcejar unos segundos le disparó a la víctima indefensa. Viendo el video, lo que produce más indignación es la cobarde conducta de un peatón que impertérrito se limitó a mirar lo que sucedía. Creo que habría muchos menos de estos pusilánimes comportamientos si se permitiera a las personas comunes portar armas. No vivimos en una situación normal, sino en un estado de emergencia delictual, que requiere medidas excepcionales. No podemos esperar que haya policías en todas las cuadras. Un civil con preparación y adiestramiento técnico y legal y sentido común puede evitar o repeler ataques de este tipo. Los criminales buscan víctimas, no adversarios. Creo que si estos supieran que un alto porcentaje de la población está armado lo pensarían dos veces antes de delinquir.

Arturo Alonso Peña

Más árboles

A raíz de la carta “Cabildo sin árboles” vienen a mi memoria las promesas del señor Rodríguez Larreta en las reuniones que solían hacerse con los vecinos de las comunas, ya no tan frecuentes, de plantar 10.000 árboles por año en la ciudad para llegar a 70.000 en 10 años. Quisiera saber qué fue de esa promesa. Hasta ahora, por ejemplo, la avenida Nazca es un páramo, con el agravante de que es la ruta de los supercamiones que desandan el tramo norte-sur de la ciudad con sus escapes tóxicos.

Jorge E. Suárez

Reductor de velocidad

En la calle Nicasio Oroño al 900 fue colocado hace un tiempo un reductor de velocidad (lomo de burro) casi llegando a la calle Planes. Debería estar unos 100 metros antes, a la altura de la calle Franklin, a efectos de que los automovilistas reduzcan la velocidad antes de cruzar frente al colegio que funciona en esa cuadra. Esta arteria es muy transitada, no solo por los padres que llevan a sus hijos al instituto educativo, sino también por permitir la salida al puente sobre el ferrocarril.

Miguel A. Di Pietro

Reajuste jubilatorio

Tengo 83 años y soy paciente con linfoma no Hodgkin. En 2016 inicié un reclamo por reajuste de mi haber jubilatorio a IPS (asesorada por una excompañera abogada, quien me alertó de esta situación porque yo desconocía que me pagaban menos de lo que correspondía). En julio de 2022 recibo una carta de Correo Argentino donde IPS acepta mi reclamo y me confirma que van a abonarme lo que corresponde. Aún hoy espero, no estoy en condiciones de ir personalmente a La Plata, pero han ido mi abogada y mis hijos, pero las respuestas son absurdas o bien no trabajan por no tener sistema o no tener luz. El gobierno de la provincia ofrece un número (148) donde quienes atienden (si lo hacen) no tienen la menor idea de qué responderme. Se limitan a decirme que tenga paciencia, que mi expediente no es el único. No tengo dudas: quienes gobiernan apuestan a la muerte de los jubilados.

Nélida E. Scalone

Sin agua

Vivo en el partido de Lomas de Zamora y desde el 4 de marzo AySA cortó completamente el suministro de agua en mi domicilio, situación que aqueja a otros. Hicimos los reclamos correspondientes, pero hasta ahora la empresa no resolvió el problema ni brindó una explicación satisfactoria sobre el origen del corte, a pesar de que el costo del servicio se incrementó en más de un 100% en los últimos meses. Sin agua no se puede vivir. ¿Cuánto tiempo más podemos esperar?

Alejandra B. Caviglia

