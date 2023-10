escuchar

Devaluaciones

La moneda, devaluada. La palabra, devaluada. Las instituciones, devaluadas. La educaci贸n, devaluada.

La salud, devaluada. La libertad, devaluada. La Justicia, devaluada. Los derechos, devaluados. La honradez, devaluada. La Constituci贸n nacional, devaluada. La Rep煤blica, devaluada.

Prefiero una persona honesta y con valor, aun sin buena oratoria, a una corrupta y devaluada, pero con buena oratoria. El futuro de la Rep煤blica est谩 en juego. Pensemos bien a la hora de votar!

Mercedes Moreno Klappenbach

mechimorenok@gmail.com

Sentido moral

Hace tiempo que han tomado gran notoriedad y estado p煤blico las denuncias de corrupci贸n respecto de funcionarios de distintas jerarqu铆as en la Argentina, denuncias que han producido como consecuencia un gran descreimiento hacia la noble tarea de conducir los destinos del pa铆s. El proceso de selecci贸n de los dirigentes debe realizarse de acuerdo con una evaluaci贸n profesional, por su honestidad, trayectoria y vocaci贸n de servicio. Ahora se premian la complicidad y el amiguismo, y ello produce un divorcio entre el pa铆s real y su dirigencia. Esta es una de las peores crisis: la inexistencia de moral y el descr茅dito de ella y la corrupci贸n consiguiente infectan el cuerpo social, provocando el des谩nimo del que lo advierte o la padece, desvaloriza el trabajo y el m茅rito, 煤nica medida cierta de cada hombre.

Se帽ores y鈥 se帽oras, dejen de enriquecerse con las miserias ajenas y den sentido moral a su gesti贸n, p贸ngase en forma como lo hace un atleta para dar lo mejor de s铆 en la competencia.

Osvaldo A. de Ugarte

DNI 11.317.481

Caminos

Los caminos del Se帽or son misteriosos. Tenemos que estar atentos para descubrirlos. Para no desperdiciarlos y para que no sean en vano. La figura de Esteban Bullrich, que siempre fue ejemplar, es una muestra de ello. Descubramos su misi贸n. Escuchemos sus reflexiones y un谩monos en oraci贸n para que se plasmen sus consejos en una nueva realidad argentina.

Viviana Goetz

DNI 6.551.162

Mentiroso

Ideas extra帽as que a veces circulan por la cabeza de uno. En esta 茅poca en la cual vivimos bombardeados por promesas electorales y consumidos por propagandas en todas sus formas, discursos y ataques de un lado y de otro, me acord茅 de la pel铆cula Mentiroso, mentiroso, en la cual Jim Carrey personifica a un abogado que, producto de un deseo pedido por su hijo en el d铆a de su cumplea帽os, es incapaz de mentir por un d铆a. Ser铆a muy interesante el experimento aplicado a cada pol铆tico que nos vemos forzados a escuchar diariamente. Que, en el momento de detectar una mentira, un aparatito instalado en cada uno de ellos emita un casi imperceptible 鈥減ip鈥, pero suficiente para silenciar la voz del mentiroso de turno. En fin... vivir铆amos en un mucho m谩s saludable silencio, el cual solo se ver铆a interrumpido por verdades.

Mart铆n de Gainza

DNI 29.039.123

Coraz贸n y bolsillo

El ministro candidato Massa nos pidi贸, unas semanas atr谩s, que con su 鈥減lan platita鈥 vayamos y compremos un auto u otro producto argentino. 鈥溾 No me vayan a comprar d贸lares鈥, dijo.

Por lo visto estos 煤ltimos d铆as, quiz谩s esta frase vino a reemplazar aquella frase tan recordada: 鈥淟es habl茅 con el coraz贸n y me respondieron con el bolsillo鈥, del otrora ministro de Econom铆a de Alfons铆n Juan Carlos Pugliese.

Carlos Bledel

cbledel@gmail.com

Macri y Patricia Bullrich

Las diferencias ideol贸gicas entre Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza no son tan manifiestas como muchos creen. Los a煤nan, por ejemplo, la admiraci贸n por la figura de Alberdi y la defensa irrestricta de la propiedad privada. Difieren en cuanto a la necesidad de dolarizar y de permitir la venta de 贸rganos y la libre portaci贸n de armas. En ese marco de afinidades y disensos, Mauricio Macri admiti贸, prematuramente, casi con desprolijidad, que en caso de que su espacio no sea gobierno deber铆an acompa帽arse muchas de las iniciativas de Javier Milei tendientes a eliminar el populismo, la inflaci贸n y la anomia imperante. Patricia Bullrich no disimul贸 su disgusto ante la franqueza del expresidente. 鈥淐iertas especulaciones deber铆an reservarse para m谩s adelante鈥, bram贸.

Los 谩nimos est谩n caldeados, seg煤n surge claramente. En este escenario, el realismo y la sensatez de unos deber铆a congeniar con el fervor exacerbado de otros. Ambos deber铆an entender que la verdad prefiere optar 鈥搒iempre鈥 por el andarivel del medio.

Alejandro De Muro

demuroalejandro4@gmail.com

Traici贸n

Insaurralde alega que Clerici lo traicion贸. El conocido dicho de 鈥渜uien roba al ladr贸n...鈥 podr铆a extenderse a quien traiciona al traidor, y concederle cien a帽os de perd贸n.

Juan Pe帽a

penapirovano5@gmail.com

Volver al banquito

A mis 77 a帽os, lentamente voy entendiendo todo lo que puede hacerse con la inteligencia artificial. Por ello resulta que no podemos estar seguros de que los escritos sean realmente de quienes los firman. Tampoco todo lo que o铆mos es realmente expresado por la imagen que difunde el mensaje. Ser谩 necesario volver atr谩s en el tiempo, descartar la tecnolog铆a y 煤nicamente creer aquello que presenciamos con nuestros propios ojos. O sea, oradores subidos a un banquito en una plaza.

Viviana L. Hirsch

DNI 5.300.130

Cuentos

Felicitaciones por publicar la maravillosa historia del se帽or Jorge Bustamante, que le contaba cuentos para dormir a su nieto Ram贸n durante la pandemia.

Qu茅 genialidad, qu茅 amor y qu茅 coraz贸n tan gigante de donar las ganancias de sus libros de cuentos a la cooperadora del Hospital de Ni帽os Ricardo Guti茅rrez.

Lo aplaudo de pie, se帽or Bustamante.

Historias de amor como esta deber铆an ser publicadas todo el tiempo, 隆alegran el alma! 隆Gracias!

M贸nica Janovitz

DNI 16.730.675

En la Red Facebook

Argentinos, entre los muertos por el ataque de Hamas

鈥淢uy triste la guerra. 隆Basta!鈥- Dolo V谩zquez Garc铆a

鈥溌u茅 tristeza! 驴Cu谩ndo terminar谩 esa locura? Dios ampare y perdone鈥- Mercedes Fern谩ndez

鈥淭errible lo que est谩 pasando... sin palabras鈥- Marcela L. Forn茅s

