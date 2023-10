escuchar

Devolución

Encantado devolvería los subsidios al transporte cuando los peronistas, kirchneristas y massistas devuelvan todo lo que se robaron.

Pablo Gowland

DNI 12.900.952

¿Qué me perdí?

Tengo 72 años. Nací y viví siempre en la clase media-media. Cuando era joven, los colectivos eran empresas 100% privadas, que no recibían ningún subsidio. Su único ingreso era el boleto que pagábamos los pasajeros. El valor del pasaje era aceptable. No eran los 56 pesos de hoy, pero tampoco los 700 pesos que dicen que debería ser (aunque 700 pesos son solo 0,70 dólares, barato internacionalmente).Los colectiveros lograban, con esfuerzo, ahorrar para comprarse un segundo colectivo.

¿Qué parte de la película me perdí?

Lucas Luis Colombo

DNI 8.447.627

Coherencia

La propuesta para permitirnos optar entre pagar con o sin subsidio los pasajes de ómnibus ha causado gran revuelo, en particular, por la brutal diferencia entre uno y otro valor. Considero que la libre elección debe ser siempre bienvenida. Más aún, esta iniciativa en particular merece ser impulsada y ampliada a otros sectores, como por ejemplo para permitir que los ciudadanos optemos entre pagar con o sin la carga de impuestos los servicios públicos, los automóviles, los alimentos, los electrodomésticos, entre otros.

Miguel Eduardo Gutiérrez Trápani

migutra@gmail.com

El país soñado

En un momento en el que la unión y la cooperación son esenciales para abordar los desafíos económicos, sociales y políticos que enfrentamos, elegir a un candidato que fomente la división no es lo que la Argentina necesita. Elogiar a un candidato sin historial político sólido puede ser arriesgado. Su falta de experiencia puede dar lugar a decisiones impulsivas y a la implementación de políticas de graves consecuencias. En esa línea, una persona a la que no le quedan promesas por incumplir tampoco sería la mejor opción.

Necesitamos un presidente que promueva la unidad, la estabilidad y la equidad. La diplomacia y el respeto mutuo son cruciales para el éxito de nuestro país en la escena internacional. Merecemos un presidente coherente y con posibilidad de gobernabilidad real.

Este domingo apostemos por una Argentina mejor, con futuro y prosperidad. Retomemos el camino del cambio real.

Vamos Argentina, juntos podemos dar forma a nuestro país soñado.

Erica Elizabeth Herz

DNI 25.251.470

Voto y Evangelio

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, envió un mensaje a lo votantes: “No dejar el Evangelio en las puertas del cuarto oscuro”. Específicamente le pregunto: ¿nos regimos por la postura de los candidatos respecto de las posiciones políticas del Papa o por sus posturas respecto de la ley del aborto?

Sergio Buitrago

DNI 20.225.898

Contradicciones

En la últimas décadas, nuestro país se ha transformado en un acertijo difícil de resolver. El presidente de la Nación, en una reunión organizada por China, va en busca de Vladimir Putin para saludarlo sonriente. Analicemos. China no disimula sus intenciones agresivas hacia Taiwán y permanentemente pone en riesgo la paz en esa zona de Asia. No deberíamos estar en un encuentro organizado por ellos. Putin es el ideólogo de la invasión de Ucrania, con asesinatos indiscriminados de civiles, y con pedido de captura por parte de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra. Ni siquiera deberíamos acercarnos a él, y menos saludarlo nuestro presidente. La organización terrorista Hamas ataca, secuestra y asesina salvajemente a civiles inocentes en Israel y nuestra administración no condena en forma explícita la agresión. Gravísimo error a los ojos de las democracias del mundo libre. En este contexto, cualquiera que tuviese relación con esta administración no debería ser tenido en cuenta para la continuidad presidencial. Sin embargo, el candidato oficialista, que es a su vez el ministro de Economía que nos ha llevado a la crisis gravísima que vivimos, es uno de los dos favoritos en las elecciones del domingo. Esto que parece increíble es una de las contradicciones de una sociedad que se niega a ver la realidad, y que habla mucho, pero calla en las urnas, donde la voz realmente cuenta.

C. Gustavo D’Agostino

DNI 12.379.963

Economistas

Señores, que estemos desgobernados por un ministro de Economía no significa que nos tenga que seguir gobernando un economista. Leyendo el artículo en el que una señora consultada dijo que Milei era el más claro hablando de economía cuando era panelista, le diría a la señora que no se vota a un ministro, se debe votar a un presidente con buenos ministros, entre ellos, de Educación y de Seguridad.

Marta Lavalle

DNI 13.137.994

Conservacionista

Entre tantas noticias de argentinos haciendo por el mundo, justo una de las más honrosas para nuestro pueblo, está casi invisibilizada. El Dr. Pablo Borboroglu, especialista en la conservación de pingüinos, fue premiado internacionalmente por su honesta labor. Sabemos que aunque la sociedad incluyó como tema de debate el medio ambiente, casi ningún político lo tenía incluido. Más bien algunos lo usaron como spot de campaña... cuando en la gestión del color político actual, en forma deliberada eligieron cajonear en su momento la ley de bosques, la de glaciares, la de RAEE (recolección de aparatos eléctricos y electrónicos en desuso) y hasta la de humedales. Respecto de esta última se excusaron alegando no poder saber quién incendia sus campos, mientras que para otras cuestiones fueron capaces de rastrear un taxi para averiguar quién pegó un afiche ofensivo... El reconocimiento a Borboroglu merece su viralización, cuando los pingüinos están bajo amenaza por la autorizada exploración offshore en el Mar Argentino y otros proyectos petroleros. Estos pingüinos sí merecen nuestra ayuda, salvarlos de nuestra propia amenaza.

Daniela Oliveira

DNI 27.146.734

En la Red Facebook

La candidata libertaria Lilia Lemoine defiende su proyecto de “renuncia a la paternidad”

“No tiene idea de lo que dice”- Cristina Mazzoni

“No es lo mismo libertad que libertinaje”- Guillermo Bianchi

“El padre renuncia porque quiere, no porque exista una ley, un hombre no es hombre si deja a sus hijos a la buena de Dios, y no habrá ley que sirva”- Mercedes Gatti Palena

