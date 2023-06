Cartas de lectores: Diablos sueltos, es muy grave, servicio a la patria

escuchar

Diablos sueltos

“Palomas, lleguen volando y díganle a mi pago que la lluvia que lo moja soy yo que lo estoy llorando”.

Uso parte de la canción “Jujuy cuándo volveré” para expresar un sentimiento. Lloramos por Jujuy, por una Jujuy de paz y armonía, de hermosos paisajes, de trabajo, esa Jujuy que nos abraza, que nos invita a quererla y que hoy, por la decisión de un grupo de desaforados, de adoradores de la violencia y el caos, está ensombrecida, triste, dolida. Grupos de agitadores profesionales, cuyo trabajo rentado es ese, agitar, generar caos, están tratando de convertir a Jujuy en una provincia donde reinan el desorden y la confusión. Ya vivimos una época de incalculables cortes de rutas, de plazas tomadas, de edificios incendiados. No inventan nada, la habilidad para destruir se repite, se copia a sí misma.

Recuerden jujeños cómo vivíamos hace no muchos años, ahí nos quieren llevar nuevamente, no debemos dejar que vuelvan a convertir a Jujuy en un lugar donde todo vale, donde no hay reglas, salvo la que imponen los diablos que andan sueltos, y que no son precisamente los del Carnaval.

Humberto Solá Cánepa

hsola2@hotmail.com

Es muy grave

Lo que está pasando en Jujuy, con críticas acérrimas de la oposición, pero justificaciones por parte del Gobierno, ¿podrá llevarnos a una guerra civil o a un terrorismo semejante a lo que nos asoló en los años setenta? Esperemos que no, pero lo que está pasando es muy grave.

José Deym

deymjose@gmail.com

Servicio a la patria

El diputado Eduardo Valdés afirmó que “si la oposición toma el gobierno, habrá convulsión social como hoy existe en Jujuy”. También podría haber expresado que si el kirchnerismo pierde las elecciones presidenciales que se realizarán el 28 de octubre, no aceptarán el resultado. Agregó: “Nosotros, con virtudes y defectos, una de las cosas que garantizamos es la paz social”. Vale recordar que los senadores José Mayans y Oscar Parrilli también se declararon garantes de la paz si se decretaba la inocencia de la condenada Cristina Kirchner. Debió agregar que también aseguran pobreza, marginalidad, falta de educación, justicia, salud, inflación y corrupción. Con soltura dijo que muchos docentes votaron a Morales y se vieron engañados. Se perdió la oportunidad de hacer un paralelismo con los jubilados que votaron a Alberto Fernández y también fueron engañados. Finalizó su advertencia anunciando que ese es el país que se viene. Eduardo Valdés ha hecho un aporte patriótico a la Argentina. Hoy sabemos con nombre y apellido quién no desea la paz, la democracia y la república.

Gabriel C. Varela

gcvarela@hotmail.com

El voto en Córdoba

No sería nada sorpresivo que una vez mas la provincia de Córdoba volviera a convertirse en el epicentro de la política nacional, en especial para la coalición opositora JxC, que, gracias a haber obtenido en 2015 un porcentaje de votos superior al 70% le abrió la puerta y le allanó el camino a Mauricio Macri para ser presidente de la República. Del mismo modo en 2019, luego de haber perdido las PASO por 17 puntos frente al el kirchnerismo, en la elección general logró un 41%, reduciendo esa ventaja a solo 7 puntos. Hoy, solo 4 años después de haber dejado JxC el gobierno, parecería ser que irrumpe una nueva oportunidad, habida cuenta de que en un estudio de campo que se realizó en la última semana de mayo se comprobó que si Luis Juez o Rodrigo de Loredo llegaran a desplazar después de 24 años de administración en el territorio cordobés al peronismo, esto podría causar un efecto dominó que repercutiría a nivel nacional y se estaría en condiciones de poder ganar en primera vuelta. Ahora bien, es cierto que la descarnada interna que protagonizan sus principales referentes produciría efectos negativos en el plexo de sus votantes y también en el resto de la ciudadanía, pero no es menos cierto que el hartazgo hacia el actual gobierno sería tal vez superior a estas posiciones encontradas del principal opositor. Desde ya, no está todo dicho. Los meses que faltan para las PASO podrían mostrar los vaivenes de un electorado expectante que no oculta su enorme desilusión con sus representantes. ¿Podrá entonces Córdoba dar un nuevo batacazo? Solo Dios y la voluntad ciudadana lo pueden saber.

Roberto Fiordalisi Saravia

DNI 4.546.552

Estancia La Bamba

El 25 de mayo se publicó una nota sobre La Bamba, una estancia abierta al turismo y, hoy en día, con canchas de polo. Antes de ser comprada por su actual dueño, desde 1942 La Bamba fue propiedad de la familia Aldao. Para el año 1986 mi abuelo, Ricardo Aldao, y su hermana Rosita Aldao de Urien decidieron abrir las puertas de la estancia para el turismo. Fue la primera estancia argentina en hacerlo. Querían que quienes visitaran nuestro país tuvieran acceso a estos establecimientos para empaparse más de nuestra cultura. Trataban a quienes iban a conocer La Bamba como si fuesen sus amigos, eran muy hospitalarios y los acercaba de una manera cálida a la cotidianeidad del campo. Crecimos viendo trabajar a los Aldao y haciendo de La Bamba un lugar maravilloso. Una vez que él no estuvo más, mi mamá y sus hermanos sostuvieron la esencia que él había sembrado a lo largo de muchos años.

Creo que el empresario francés no solo se enamoró del casco, sino de todo esto que fue construido a lo largo del tiempo en La Bamba, la energía del lugar y su esencia.

Catalina Hardoy Aldao

DNI 36.635.914

Los Pumas

Esperanzados con Cheika: todos los nombrados en el artículo de esta semana en la nacion han tenido destacada actuación en las ligas mas importantes y quizás tenga que dejar afuera a algunos. Con los que elija tendrá un plantel que puede vencer a cualquier otra nación, mediante un plan de juego bien diseñado.

Tony Macadam

tonymacadam@fibertel.com.ar

En la Red Facebook

Tres personas en situación de calle mueren por la ola de frío

“Muy triste”- Carmen Gatica

“La problemática es compleja. Lo describió con mucho detalle Manuel Lozano, el ejemplar titular de la Fundación Sí, que lleva años vinculándose con gente de la calle”- Adriana Cángaro

“El gobierno de unos pocos... ¿cuántos muertos llevan en sus espaldas todos los que se llenan la boca hablando de justicia social?”- Adriana Perillo

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION