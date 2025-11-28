Cartas de lectores: Dietas, AFA, minería

Dietas

El 10 de diciembre de 2025, con una nueva composición de las cámaras, sería una gran gesto tramitar el desacople de las dietas de los legisladores de las paritarias que corresponden al común empleado con respecto a los aumentos, especialmente anular el sueldo complementario que es para el asalariado que cumple horario y jornada laboral, no así un legislador. Durante estos dos últimos años la cúpula del cuerpo demostró ser simpatizante de la “biyuya”, con poco ajuste en el entorno. La flamante senadora Patricia Bullrich debe tener personal capacitado para indagar en la multiplicidad de gastos en el Legislativo. Se lo pide una ciudadana común que se ajustó el cinturón en pos de ver renacer la Argentina de las cenizas.-

Alejandra Tamara Olga Thomas

DNI 9.996.147

La AFA

Quiero felicitar a LA NACION por la excelente cobertura que está haciendo sobre la deplorable gestión de la AFA, que trata sobre un grado alevoso de corrupción desatada: aprietes, complicidades de los clubes, robos.

En sus distintos aspectos: polémicas arbitrales, favorecimiento a ciertos clubes (Barracas, Central Córdoba, Madryn), financiamiento oscuro (como el caso de San Lorenzo), complicidades políticas (gobernadores, intendentes), relación con barras bravas, negocios de los clubes, manoseo con los descensos. Y la cereza del postre, el invento de campeones retroactivos. Los aliento a que continúen destapando esta olla podrida.

También a que pongan foco en el mundo oscuro de las apuestas, que patrocinan a gran cantidad de clubes y hasta la misma AFA. Es posible suponer que si los resultados están amañados pueda que haya gente involucrada haciendo fortunas en el mundo de las apuestas, pues tienen información privilegiada con anticipación.

Nuevamente los felicito por esta ola de aire fresco que está soplando sobre el mundo del fútbol.

Raúl F. Gómez Alzaga

DNI 20.008.935

Minería

La Constitución chilena de 1980 y Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras (1982), establecieron un régimen de concesiones plenas y permanentes. Esto significa que el Estado otorga a los privados derechos de propiedad sobre la concesión minera, que son transferibles, hereditarios y están protegidos jurídicamente. Ademas firmaron tratados Internacionales para evitar la doble tributación y proteger las inversiones extranjeras. En cambio, en nuestro país, la reforma constitucional de 1994 traspasó el dominio de los recursos naturales a las provincias. Esto fragmentó la política minera, creando 24 marcos legales diferentes (uno por provincia) . Cada proyecto minero debe negociar con el gobierno provincial, y a menudo enfrenta la oposición de gobiernos locales con visiones distintas al nacional, sin soslayar los “aportes involuntarios” de las mineras para lograr su aprobación. Conclusión: Chile exporta 50.000 millones de dólares versus los magros 5000 millones argentinos. Esperemos que el RIGI nos permita una nueva oportunidad

Daniel Vajnenko

danielvajnenko@gmail.com

Taxis en Aeroparque

El domingo 23 de noviembre a eso de las 17 tomé un taxi desde Aeroparque hasta Congreso. En la cola de taxis, personal con chalecos distintivos insistieron en que escaneara un código QR para usar la aplicación que predetermina el costo del viaje, aproximadamente $ 15.700, el cual pagué. Luego volví a Aeroparque con otro taxi, recorriendo el mismo camino en sentido inverso, con el mismo tiempo de recorrido. Me sorprendí al ver el importe final del viaje: $ 9300. ¡Me habían cobrado $ 6400 de más! (un 69 % más que el viaje de retorno). Y esto ocurrió usando la aplicación que el mismo gobierno de CABA implementó. El taxista que me llevó de regreso a Aeroparque me dijo que no me podría dejar en el sector reservado a los taxis por temor al vandalismo de que podría ser objeto por parte de sus “colegas”. Me dijo: “son mafiosos”. Si extrapolo el 69% que me cobraron de más: ¿cuánto están robando institucionalmente cada día?

Jorge Acuña

DNI 10.113.449

Parque Rivadavia

El Parque Rivadavia es un canto a la naturaleza que nos renueva espiritualmente. Caniles dignos para que retocen los perros. Limpieza y seguridad para la tranquilidad de la gente en general. Una gran fuente con agua surgente para deleite de todo can que quiera zambullirse buscando frescura. Juegos infantiles de todo tipo para regocijo de padres con sus hijos. Pero lo que llama la atención es el sector destinado a la gente mayor. Aparatos de gimnasia deteriorados y no reparados. Un piletón con agua sucia y -lo más llamativo- ausencia de baños para hombres y mujeres que ya en 1950 funcionaban adecuadamente. Esperamos que la comuna corrija está anomalía que afecta a los abuelos.

Eduardo Faroppa

DNI 4.975.238

Facturas de AySA

Hace ya mucho tiempo que me rendí y deje de insistirle a AySA que no quiero que me envíen la factura por correo, ya que la recibo por mail y ese pequeño ahorro ayudaría a mejorar sus finanzas.

Prefiero pensar que es por mala gestión y no porque a alguien le “conviene” seguir enviando la boleta por correo.... Es que esa inocente factura en papel imagino que le genera a la empresa un enorme costo del cual “algunos vivillos” se beneficiarán. Sería bueno que se revise esta modalidad, o sino que AySA obligue a los que quieren esa boleta a manifestarlo expresamente y se termine el despilfarro.

Ignacio de Uribelarrea

DNI 13.232.448

