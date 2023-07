Cartas de lectores: Diferencias, Aerolíneas, explicaciones

escuchar

Hablando de política, me pregunto: ¿por qué es difícil sentirnos reunidos por la tierra que nos da vida? La Argentina, nuestro hogar, nos ofrece todo. Entonces, ¿cuál es la diferencia esencial entre los de un lado y los del otro? La respuesta es sencilla: ninguna. Las diferencias superficiales son fáciles de construir y sostener.

Las diferencias humanas profundas no existen.

Marcelo Medylewski

DNI 12.949.810

Aerolíneas

Creo que el primer acto del próximo gobierno debería ser vender en un dólar a sus empleados la empresa y que se hagan cargo, cortándoles inmediatamente todo tipo de ayuda estatal. Desde su estatización la compañía nos ha costado unos 8000 millones de dólares, que por supuesto pagan todos aquellos que jamás viajaron en un avión. La propuesta de Máximo Kirchner basándose en que hay destinos poco rentables que quedarían aislados demuestra su profunda ignorancia de cómo funciona el capital privado, ya que no tengo ninguna duda de que sin la injusta competencia estatal todos estos destinos serán aprovechados por muchas medianas empresas nacionales e internacionales con más y mejores frecuencias que Aerolíneas.

Sergio Ohanessian

DNI 10.129.066

Explicaciones

El señor Lousteau es candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, apoyado por el actual. Me pregunto: ¿no debería antes explicarnos el motivo de su idea de la resolución 125, que creó un conflicto con el campo, que es prácticamente el sostén de la economía argentina, y si esto fuera poco, su renuncia a la embajada de los EE.UU. durante el gobierno de Macri, que lo distinguió con ese nombramiento? Estas dos circunstancias no creo que estén claras para los ciudadanos de Buenos Aires para que votemos con conocimiento de su personalidad, dado que de alguna manera el candidato, entiendo, vulneró la confianza de una parte importante de la ciudadanía y hasta de su propio partido, en el caso de la 125, y obligó a un correligionario a un voto decisivo para anular esa resolución. Y causó un problema para la administración de Macri en su momento, que lo había jerarquizado con su nominación.

Ricardo Bordman

DNI 4.300.748

Reglas de moralidad

Llama poderosamente la atención que ciertos candidatos de la oposición dicten reglas de moralidad y pontifiquen sobre las soluciones que necesita nuestro castigado país cuando muchos de ellos fueron parte del gobierno que nos llevó al colapso de 2001, y también del régimen al que ahora denuestan.

Sergio Buitrago

DNI 20.225.898

Robos en colectivos

Cinco individuos se suben a un colectivo, traban las puertas, amenazan al pasaje con armas blancas, roban, golpean, se bajan. En otra oportunidad, luego de un mal comportamiento en el colectivo, dos se bajan robando celulares, tres se quedan, como si nada hubiera pasado, arriba. El hecho, con sus más y sus menos, se ha repetido ya cuatro veces en el año. ¿Conurbano profundo? No. CABA. Línea 67, día de semana cerca de las 20, entre Palermo Chico y la Rural. Luego de cada hecho, el colectivo sigue, también, como si nada hubiera pasado. Igual que los delincuentes que, al bajar, seguramente repiten el procedimiento en el colectivo siguiente. Zona liberada. Inacción total. Cada vez es más difícil movilizarse para ir a trabajar, aun por las zonas más “seguras” del país.

Pablo Correch

DNI 17.203.219

Tarifa de energía

En julio consumí 27 kW menos que en junio, pero pagué un 47% más. Solo en la Argentina puede ocurrir algo así, debido al disparatado sistema tarifario pergeñado por el Gobierno. Y para completar esta verdadera extravagancia, además, el recibo lleva atravesada una leyenda que reza: “Consumo con subsidio del Estado nacional”.

Hugo Perini

DNI 10.224.705

Reintegros, en pesos

Hace unos días contraté un seguro de viaje a través de una reconocida compañía. Contraté en el aeropuerto un servicio con amplia cobertura, ya que me encuentro en un viaje de misión en Ecuador, y próximamente en Malawi y Laos. Me comuniqué con la compañía para solicitar un servicio de odontología, y como no encontraron un prestador me sugirieron elegir uno por mi cuenta, abonar y luego solicitar un reintegro, el cual se hará en pesos al valor del dólar oficial. Si viajo con dólares en efectivo tengo dos opciones para conseguirlos: a valor “ahorro” o a valor “blue”, y si pago con tarjeta de crédito, se me cobrará a valor “turista”. Es decir, todos mis gastos supuestamente “cubiertos” en realidad se me reintegrarán a la mitad porque se me devolverán en pesos, y al valor oficial.

¿A quién reclamo? ¿A la empresa que omitió este pequeño “detalle”, o a un Estado que se desentiende de las intrincadas consecuencias de su descalabro económico? ¿O será que debo resignarme aceptando la culpa de ser un “oligarca cipayo” solo por viajar?

Martín José Vergara

DNI 34.023.157

Restaurante Lo Prete

El restaurante Lo Prete representó la historia de tantas familias de inmigrantes a quienes este país les dio oportunidades de progresar, en este caso desde Calabria, región de la que llegaron a principios del siglo pasado mi bisabuelo Domingo, mi abuelo Miguel y sus hermanos. Merced a mucho trabajo, logró ser un referente de la gastronomía porteña durante varias décadas y su fama se fue incrementando no solo por la buena y original cocina (desde ranas hasta postres emblemáticos como el omelette surprise o la copa Don Pedro), sino además por la calidez que brindaba el trato personalizado, a lo que se sumó una infraestructura de vanguardia (primer aire acondicionado en un restaurante). Lamentablemente tuvo que cerrar hace más de 30 años. Resulta un orgullo la memoria agradecida de tanta gente. Quienes deseen compartir recuerdos para que acaso puedan compilarse y que la memoria siga viva, los invitamos a escribir a oloprete@hotmail.com

Octavio Lo Prete

DNI 23.453.425

Las fallas que tuvo WhatsApp

“Increíble cómo las comunicaciones de todo el mundo dependen de una sola empresa. ¿Qué pasaría si WhatsApp se cayera de modo definitivo?”- Andre García

“Yo renegando con mi celular, jajaja”- Cecilia Velarde Claros

“Telegram... aún no me has fallado”- Anna Segovia

