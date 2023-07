Cartas de lectores: Dios es argentino, convivencia, generación diezmada

escuchar

Dios es argentino

Nuevamente podemos confirmar que Dios es argentino. Ante un país a la deriva, con un índice de pobreza jamás visto, el mismo país que históricamente fue llamado el granero del mundo, nuevamente Dios le da una nueva oportunidad. El partido gobernante, el principal responsable de este país sin rumbo, nos presenta la gran solución, no tener que esperar seis meses para cambiar el rumbo y empezar a levantar este increíble país desde ahora, eligiendo como futuro presidente al actual ministro de Economía. Esta posibilidad jamás imaginada nos tranquiliza como sociedad y estamos todos esperando las próximas medidas para comenzar el camino del éxito y dejar atrás esta pesadilla donde la pobreza, la corrupción, la inseguridad, la ignorancia y la ineptitud han sido los logros por ellos conseguidos.

Jorge Robbio Campos

jorgerobbio@gmail.com

Convivencia

El presidente de Uruguay, Lacalle Pou, invitó en un gran gesto de convivencia a tres expresidentes para reafirmar la defensa de la democracia. Entre los puntos mencionados se destacan “la separación de poderes”, los “mecanismos institucionales para el reclamo” y “la importancia de la convivencia pacífica entre los partidos políticos”. En nuestro país esto no existe desde el advenimiento del kirchnerismo. Caracterizado por el discurso violento, la hipocresía, la corrupción, el desconocimiento del adversario, el ninguneo entre los propios que se potencia hacia la oposición, la mentira, principios irreconciliables en democracia, lo que ha generado un encuentro imposible con un partido que lleva 16 años en el poder. El momento crucial ocurrió en 2015 cuando Cristina Kirchner no entregó el bastón de mando al presidente entrante, Mauricio Macri. Esto, que para ella era equivalente a un acto de rendición, significó el acto antidemocrático en estado más puro desde la recuperación institucional en la Argentina.

Alberto F. Díaz

DNI 10.492.915

Generación diezmada

En referencia a la tan de moda llamada “generación diezmada”, creo perfectamente estar incluido. Durante 45 años acepté todo trabajo digno que me ofrecieron: asistente y cadete de farmacia, canillita, organista en una parroquia, acomodador de teatro, sonidista y finalmente como profesor de educación física en colegios. ¿Por qué me considero “diezmado”? Porque durante todos estos años he padecido: inseguridad (me han gatillado en la cabeza sin que saliera la bala), inestabilidad económica, desarraigo de hijos. Cuando consideré en su momento que estábamos en una sociedad injusta, no salí a poner bombas ni a tomar las armas para buscar esa sociedad ideal. No. Me dediqué a estudiar más, a leer mucho para tener más conciencia y no ser llevado de las narices. Los que realmente están diezmados en la Argentina son la cantidad de niños que no comen y que no reciben educación por paros políticos, los jubilados que cobran una miseria, la gente con discapacidades que no tiene el tratamiento que necesita. Nunca estuve de acuerdo con las interrupciones militares y menos con lo que hizo la última dictadura de secuestrar, matar y robar niños. Son tan asesinos como aquellos que ponían bombas para eliminar a un determinado militar y en el hecho morían inocentes. Claro, eran los “daños colaterales”.

Por último, considero un insulto a los soldados de Malvinas, quienes combatieron en defensa de la patria, llamar “generación diezmada” a aquellos que tomaron las armas contra un gobierno constitucional (Juan Domingo Perón y luego Isabel Perón) para llevarnos a un tipo de sociedad que fracasó en todo el mundo.

Alfredo Mansur

DNI 13.656.997

Minería

Los argentinos estamos esperanzados en que con la existencia de litio y las necesidades mundiales de este nuestra situación económica podría mejorar. Pero no es así porque hay una perversa ley de minería, la 24.196, que limita el monto de las regalías a un miserable 3% del valor en boca de mina, y como si esto fuera poco, otra ley, la 25.161, autoriza una serie de gastos para deducir del costo de boca de mina.

Sería urgente que el Congreso modificara la ley liberando el monto de las regalías a lo que libremente se pueda negociar.

Luis María Trebino

DNI 4.248.639

El Zorro y la Argentina

En relación con el artículo publicado en vuestro diario titulado “Más de 60 años después: encontró un error histórico en la serie El Zorro que involucra a la Argentina”, el cual se basa en que –según ese artículo– nuestro país no era conocido como Argentina en 1820 (época de ambientación de El Zorro), entiendo de interés comentar que esa afirmación es, por lo menos, discutible, visto que un repaso de las estrofas del Himno Nacional, en su versión aprobada por la Asamblea del año 1813, permite comprobar que ya en esa época nos identificábamos como Argentina, en ese sentido, remarco los siguientes pasajes de la canción patria: “A vosotros se atreve ¡argentinos! el orgullo del vil invasor”, “El valiente argentino a las armas corre ardiendo con brío y valor”, “La victoria al guerrero argentino con sus alas brillantes cubrió”, y también: “Y los libres del mundo responden: ¡Al gran pueblo argentino, salud!”.

Gustavo C. Liendo

DNI 11.956.109

Estaciones de servicio

Había una época en la que en las estaciones de servicio se podían conseguir ciertos repuestos de automóviles (lámparas, correas, escobillas de limpiaparabrisas) para resolver un desperfecto de urgencia que hacía al funcionamiento o a la seguridad del vehículo. De un tiempo a esta parte esos servicios se han transformado en bares, muy provistos por cierto. Este tema no es menor cuando se transita en rutas solitarias o en días u horarios no comerciales. Si uno necesita reemplazar un elemento esencial, no tiene dónde obtenerlo. Debería considerarse este aspecto, que hace a la seguridad de nuestras rutas.

Hugo H. Campanelli

DNI 13.394.695

En la Red Facebook

Mar del Plata. Mataron al padre de un periodista en un robo

“¿Hasta cuándo vamos a permitir que los delincuentes sigan matando inocentes?”- Ángel Jesús Sansegundo

“Gracias, desgobierno K, 20 años en que perdimos todo como sociedad y país. No tenemos educación, seguridad, valores humanos. Nada de nada” Gerardo Acosta

