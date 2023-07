Cartas de lectores: Disertante olvidadiza, regalos, metrodelegados

escuchar

Disertante olvidadiza

La vicepresidenta, en una de sus ya tradicionales disertaciones casi teatrales, muy actuada, donde habla a sus súbditos desde un altar lejano, habló de los dólares que están fuera de la economía nacional. Como siempre en ella, y en el peronismo históricamente, la culpa es de los otros. Se ve que su memoria le está fallando. ¿Dónde están los fondos de Santa Cruz que en su momento recibió del gobierno de Menem y que su difunto esposo como gobernador sacó del país? También se olvidó de los millones de dólares que tenía su hija en una caja de seguridad de un banco y de que le falló el simulador de presidente. El que ella puso lo estamos padeciendo todos los argentinos.

Héctor Guillermo Carta

DNI 11.478.530

Regalos

He visto azorado los regalos que el gobernador Axel Kicillof les ha dado a sus votantes. Notebooks, bicicletas, subsidios en mercaderías, etcétera. Esta actitud del gobernador para sus votantes me hace recordar a una frase del creador de Opus Dei, San Josemaría Escrivá, en la que sostenía: “¿No crees que la igualdad, tal como la entienden, es sinónimo de injusticia?”.

Juan T. Medi Cogo

DNI 44.940.031

Metrodelegados

El procedimiento de huelga está amparado por la normativa vigente, pero su uso en la actualidad se extiende a conflictos políticos o ideológicos, incluso la composición del armamento policial, que podrían calificarse abusivos: cualquier diferencia o planteo desemboca en una huelga intempestiva casi salvaje. El levantamiento de los molinetes anunciado por los metrodelegados es lisa y llanamente un robo. ¿Sería lícito que un dependiente regalase la mercadería o el servicio que presta su empleador? ¿La empresa prestadora no lo advierte, tampoco ningún fiscal?

Ese costo no visible lo soportamos, como siempre, los usuarios.

Roberto Alejandro Krieger

DNI 7.596.891

Viaducto Sarmiento

En el marco de la contienda preelectoral, el precandidato Martín Lousteau ha cuestionado una propuesta de su contendiente Jorge Macri, al afirmar que la construcción del viaducto del Sarmiento es “inviable”. Durante la administración anterior a la actual yo coordiné un equipo de profesionales especialistas que tuvimos la tarea de realizar el anteproyecto de ese viaducto y puedo asegurar que sí es viable. Yo no estoy a favor de uno u otro candidato (voto en la provincia de Buenos Aires) y tampoco afirmo que el viaducto es mejor que otras opciones, solamente digo que no es inviable. El viaducto que proyectamos preveía 4 vías construibles en dos etapas, y llegaba hasta Corro. A partir de allí bajaba al nivel actual para pasar por debajo de la autopista y se construían varios pasos bajo nivel hasta Liniers. Quedo a disposición de ambos si desean conocer los detalles del anteproyecto.

Guillermo Castagnino

guillecastagnino@yahoo.com.ar

Molina Campos

El artículo publicado el sábado 15 se refiere a la “recuperación” del patrimonio de la Fundación Florencio Molina Campos por parte del municipio de Moreno (Movimiento Evita), el Ministerio de Justicia, la IGJ, el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y otras partes interesadas, que en conjunto se confabularon para llevar a cabo la intervención de la FFMC. Creo que el artículo incurre en un problema semántico, ya que no se “recupera” lo que no es propio. Se lo “usurpa”, “confisca”, “incauta”, “secuestra” y muchas otras acepciones que se asocian a la “apropiación indebida”, delito contemplado en el Código Penal. La FFMC es la legal propietaria de todos los bienes de los que ha sido despojada por el interventor Turnes, que se ha dedicado a propalar todo tipo de mentiras sobre la Fundación, ha incumplido durante 180 días hábiles con su función (“regularización de la entidad en todos sus aspectos legales, administrativos y contables”) y se ha atribuido funciones que no tiene, con el respaldo y la anuencia de la IGJ. La ley que regula el funcionamiento de esta repartición es difusa e inconstitucional, ya que permite a este organismo llevar adelante procedimientos violatorios de un derecho fundamental en un país democrático: el derecho de propiedad. Sabemos que una buena parte de la clase política admira y quiere emular a Cuba, Nicaragua, Venezuela o la Rusia de Putin, pero es necesario advertir a ciertos funcionarios estatales que en nuestro país está todavía vigente una Constitución republicana y federal a la que todos debemos respetar y hacer respetar.

Eduardo Clancy

Vicepresidente desplazado de la FFMC

DNI 4.363.495

Guillermo Laura

Profundo pesar me ha provocado el fallecimiento del doctor Guillermo Laura, un entusiasta hacedor y promotor de obras y proyectos de infraestructura para la Argentina. Quizás lo más de destacado sea su imprescindible plan 10.000 kilómetros de autopistas, pero también fue un iniciador de otras obras como las redes de accesos a las grandes ciudades, el proyecto de bosques, la infraestructura financiera para realizar los proyectos, etcétera. Siempre con un desinterés admirable. Me llenaba el alma de entusiasmo y optimismo escuchar la pasión, capacidad y estudio que ponía en cada idea. Hoy manejo por rutas argentinas que son más angostas que los pasillos de los supermercados. Sí, un carrito circula más rápido y seguro que un auto con una familia o un camión con mercaderías.

Siento temor y nervios en las angostas y extremadamente peligrosas rutas argentinas. Y me pregunto, ¿qué nos pasa a los argentinos que no prestamos atención a personas como el doctor Guillermo Laura, que dio su esfuerzo por salvar miles de vidas de los argentinos?

Nos queda su legado y ojalá podamos un día unir “las cien primeras ciudades ordenadas en población con autopistas inteligentes, sin hacer un solo túnel”.

Gracias, Guillermo Laura, por permitirnos soñar un país mejor. Mis plegarias y mi abrazo a su familia. Rezo por vos, querido amigo,

Gustavo Lazzari

DNI 18.160.422

En la Red Facebook

Jubilados, eternos postergados

“¡Ajustan con los jubilados! Les quitaron posibilidad de ajuste por inflación y todavía tienen cara para decir que si votan a la oposición les van a sacar beneficios”- Mónica Garillo

“A los jubilados, todos los gobiernos fue una molestia, pero no así la caja”- Claudio Fossas

