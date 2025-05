Cartas de lectores: Disminuir la pobreza, investidura, dólares guardados

Disminuir la pobreza

El presidente de la AmCham –cámara que agrupa a 42 industrias y 700 empresas estadounidenses y de otros países–, después de elogiar la estabilidad macroeconómica, la lucha contra la inflación y el ordenamiento del mercado cambiario impulsados por el presidente Milei, sostuvo que no alcanza con estabilizar la economía, porque sin institucionalidad no hay país que prospere y sin seguridad jurídica no hay inversión posible.

Muchos de los que queremos que a Milei le vaya bien creemos que debería prestar más atención a estas sabias recomendaciones y actuar en consecuencia. Ya que sin inversiones no hay desarrollo económico, no es posible disminuir impuestos ni mejorar las jubilaciones ni generar demanda de empleo formal, que es el único camino para mejorar los salarios y disminuir la pobreza.

Ricardo E. Frías

Investidura

Pasan los años y sin embargo cada celebración del 25 de Mayo me emociona como la primera vez que tuve conciencia de un hecho tan trascendental para nuestra patria. Ayer, al ver al Presidente saludando efusivamente a algunas personas, pero negándose a estrecharle la mano al jefe de gobierno porteño cuando este se la extendió e ignorando altaneramente a la vicepresidenta, me inquieta pensar que el señor Milei no ha tomado conciencia de que su investidura debe estar por encima de sus antipatías personales.

Adriana de la Canal

Dólares guardados

Los anuncios para que utilicemos los canutos guardados hasta ahora están flojos de papeles. Es como si nos alentaran a circular por las rutas a mayor velocidad, por ejemplo 160 km por hora, y cinco años más tarde un funcionario busca en algún cajón del Estado la infracción y nos envía la foto con multa incluida.

Graciela G. Ríos

Una frase vigente

Lamentablemente La Libertad Avanza contra la libertad de expresión y el periodismo crítico. Pretende imponer sanciones, restricciones y severas normas limitando la cantidad de periodistas acreditados en la Casa de Gobierno, tiene voluntad de acallar al periodismo tradicional, pero da piedra libre y festeja los ataques y las ofensas de sus seguidores, a los que asume como triunfos personales.

Cuánta vigencia tiene, doscientos años después, la frase magistral de Mariano Moreno, prócer fundador de La Gazeta de Buenos Aires, en cuya fecha se celebra el Día del Periodista en la Argentina: “Si los pueblos no se ilustran, sino vulgarizan sus derechos, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía”.

Andrea Cecilia Testa

Matones de la política

Es excelente la columna de Luciano Román sobre los excesos de la militancia desaforada. No es novedad. El articulista ofrece habitualmente una reflexión serena y meditada sobre distintos aspectos de la realidad. Una sola observación. Leemos: “Resulta inexplicable el silencio de la Iglesia ante los reiterados llamados a odiar lo suficiente”. El arzobispo de Buenos Aires, monseñor García Cuerva, prácticamente en todas sus homilías hace un llamado a desterrar el odio y la ofensa de la conversación pública. Habla de “herida” en lugar de grieta, porque desgarra la convivencia entre hermanos.

María Cristina Vidal

Entrevistadores

Cualquiera que haya visto programas periodísticos en la televisión española, francesa o norteamericana, cuando ve luego programas argentinos, a diferencia de los anteriores, ve: amontonamiento de invitados, que uno piensa que no tendrán tiempo de exponer; animadores que interrumpen a los invitados; periodistas que se quieren lucir diciendo alguna cosa ingeniosa; panelistas que hablan entre sí ante las cámaras sobre temas privados de ellos y que posiblemente no le interesen al público; entrevistadores que en lugar de mirar al entrevistado tienen la mirada perdida porque están escuchando lo que les dicen por la “cucaracha” o están con la atención puesta en sus celulares; invitados a los que no se les llega a preguntar nada; en fin, una ansiedad general muy desagradable.

¿Por qué son tan escasos los periodistas o entrevistadores respetuosos y profesionales?

Jorge Manuel Llorens

Renovación

En CABA, a partir de los 70 años la renovación de la licencia de conducir se extiende con una vigencia de un año. Lo que no se modificó son los montos a pagar para su obtención. Siguen siendo los mismos que abonan los que renuevan cada 5 años. Recaudación pura.

Carlos A. Parizzi

Institutos históricos

Frente a las medidas adoptadas en el decreto 345 y 246/2025 respecto de los Institutos Nacionales Belgraniano, Browniano, Newberiano, Sanmartiniano y otros, desde las asociaciones históricas de la sociedad civil que acompañamos y cooperamos desde hace décadas con estas instituciones expresamos nuestra profunda preocupación y solidaridad con sus cuerpos directivos y equipos de trabajo. Estos institutos no son meras oficinas administrativas: son custodios del legado fundacional de la Nación Argentina. En sus sedes se preserva, estudia y transmite la memoria de nuestros próceres. Su continuidad operativa, el respeto a sus autonomías institucionales y el diálogo con sus autoridades y aliados naturales deben ser prioridad en cualquier reforma estatal racional y moderna.

Solicitamos, por lo tanto, que se revise lo dispuesto, promoviendo un consenso real con los responsables de los institutos afectados, sus consejos académicos y las asociaciones históricas y culturales que los acompañamos. La patria no se construye debilitando la memoria y a quienes la preservan, sino fortaleciendo, en concordia y templanza, los lazos que nos unen a nuestra historia común.

Carmen Longa Virasoro

Presidenta de la Asociación de Amigos del Cementerio de la Recoleta (Adacre)

En la Red Facebook

Atrapados en las redes. Hay chicos que se van a dormir con una tablet

“Y todo debido a padres modernos, irresponsables... que para no molestarse en formar, educar, enseñar, les entregan un celular para jugar (y para que no los jodan)... a niños desde pequeños”- Claudio Gianolini

“Muy triste”- Florencia Lazarte

