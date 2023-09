escuchar

Disparate general

No pudo María Elena Walsh haber imaginado, cuando compuso “El reino del revés”, los disparates a los que este gobierno nos somete, pero ese título nos cabe perfectamente. Un ministro de Economía que no es economista –ni tiene conocimientos que lo avalen para tal cargo– se candidatea para la presidencia en las próximas elecciones. Otro ministro del mismo gabinete resuelve convocar a un paro para que los gremialistas del sector que compete a ese ministerio apoyen al candidato oficial. Hasta acá alcanzaría para justificar el título de María Elena Walsh. Pero, para sumar al disparate generalizado, ¡el Presidente decide plegarse al paro! Somos una sociedad de ciencia ficción y si en octubre las cosas saliesen tan mal como los encuestadores (que gracias a Dios erran seguido) pronostican, hasta los viejos nos tiraremos al río, a riesgo de morir ahogados, antes que ver el hundimiento final de nuestra querida Argentina.

María Laura Piola

DNI 5.638.442

Las Malvinas

Tengo una cierta simpatía por la señora Diana Mondino, me pareció siempre una persona seria, de sólidos conocimientos económicos, que siempre expuso con claridad. Soy veterano, el 2 de abril de 1982, cuando fue el desembarco del capitán Giachino en las islas, tuve dos sensaciones contrapuestas: por un lado, la alegría por la reivindicación de la soberanía, y por el otro, un profundo repudio a los militares responsables del gobierno. En esa fecha yo era piloto de Aerolíneas Argentinas, pero había iniciado mi carrera como piloto aviador naval de la Armada y junto a un grupo de compañeros nos ofrecimos como voluntarios para participar del conflicto. Así lo hicimos, transportando con aeronaves de Aerolíneas, personal, pertrechos, alimentos, municiones, etc. Juramos la Bandera y sabíamos cuál era nuestra obligación. Primero era defender a la patria, ya habría tiempo para criticar a quienes nos embarcaron en una loca aventura de previsible final. Quisiera decirle a la señora Mondino que antes de respetar el derecho de los isleños está el respeto a quienes dejaron sus vidas en el conflicto, los que volvieron con heridas y mutilaciones y los que se suicidaron. Las Malvinas son argentinas y quienes las usurparon no tienen ningún derecho sobre ellas.

Roberto Arostegui

DNI 4.753.044

Alquileres temporales

En la carta titulada “Alquileres”, el autor remarca que el problema no es la ley de alquileres y procede a cuestionar la existencia de subsidios y los ingresos de los asalariados. Concuerdo que el problema es mucho más que una simple ley, pero la ley no ayuda, más bien entorpece. Por un lado, ¿desde qué punto de vista es beneficioso tener congelada la cifra del alquiler durante un año? Por el otro, ¿cuál sería el motivo por el cual hoy existe un desfase más que importante entre el salario mínimo vital y móvil (hoy es $118.000 en toda la Argentina) y los valores de alquileres que, al menos en CABA, parten de aproximadamente US$200 (¿más del 80% está dolarizado?). Yo me pregunto e invito a preguntarse, si hoy los salarios son en pesos y para toda la Argentina (con ingresos de la Argentina), ¿a qué responde que los alquileres estén en dólares (dólar blue) y por períodos inferiores o iguales a un año, refugiándose en “alquileres temporales”, es decir, aquello que hoy la ley actual no regula?

Patricia Ortemberg

patriciaortemberg@yahoo.com.ar

Peligro mortal

Quiero denunciar que por desidia de los funcionarios responsables (o irresponsables en este caso) se puede llegar a lamentar un grave accidente, ya que donde termina la autopista Intendente Cantilo y se divide la General Paz en tránsito liviano y tránsito pesado hay una trampa mortal, dado que las líneas pintadas en la calzada son confusas, al no mostrar claramente que en el medio del generalmente intenso tránsito de vehículos hay un bloque de cemento y un guardrail realmente peligrosos. Se ve que ya hubo al menos un choque de un vehículo contra esa construcción y en el momento menos pensado podría ocurrir otro accidente con graves consecuencias. La solución es simplemente pintar las líneas en la calzada de manera correcta, como estaban antes de la repavimentación de la autopista Cantilo.

Santiago Braun

santiago@fabrinorar.com.ar

Tranvías en la ciudad

Se está comentando la creación de una nueva línea de tranvía, lo cual me parece excelente, ya que el sistema sigue funcionando en países del primer mundo y muy bien. De paso, debería considerarse hacer pasar una línea de subte o de tren por Aeroparque, para que como en otros lugares del mundo el aeropuerto local esté comunicado con el centro urbano. En casi todos los aeropuertos del mundo existen conexiones con trenes o subtes. Hace un tiempo funcionaba un tranvía que circulaba por Puerto Madero. A nadie se le ocurrió algo similar para unir Aeroparque con Retiro. Además, una extensión del Premetro con la avenidas Rivadavia y San Pedrito tampoco estaría mal, ya que San Pedrito es una avenida amplísima y son unas pocas cuadras. El tranvía es no contaminante, por eso se usa aún en el primer mundo.

Mario Conti

cmario1934@gmail.com.ar

Eulogia Tapia

La nota que se le brindó el pasado domingo bien resumió su reconocida persona, nacida entre los cerros de la Puna salteña. El miércoles pasado cumplió años. Desde este rincón le brindamos nuestro afecto y nuestros deseos de que la copla siga resonando en la inmensidad de ese paisaje que cada día recorre, llevando a sus animales tras los pastos de los valles.

Gracias Eulogia por mostrarnos la magia de ese confín de nuestro suelo, donde el eco sonoro de tu canto resuena de modo interminable, porque siempre se hallará el mensaje que la caja en tus manos transmite, para luego depositarla junto a las piedras de una apacheta y de ese modo la Pachamama te acompañe en cada tarde cuando regresas.

Nunca olvidaré tu afecto, traducido en aquel tazón de mate y galletas, mientras me entregabas tu libro para que me acompañara.

José María Curá

jmcura@jmcabogados.com.ar

