Cartas de lectores: Don Chatarrín, costos, imputabilidad

Don Chatarrín

“Don Chatarrín de los tubitos caros”. Así llama el Sr. Presidente a un industrial que encabeza un grupo empresario que, desde este país, compite globalmente en la manufactura de aceros planos, tubos y estructuras metálicas. ¿Es así como se pretende atraer capitales dispuestos a invertir y a transformar nuestra frágil realidad productiva? La pregunta es pertinente, porque si a un empresario proveniente de una familia arraigada en la Argentina desde hace casi 80 años -acostumbrada a generar aquí tecnología, empleo y cultura productiva-, con presencia en sectores intensivos en capital como la siderometalurgia, las grandes obras de infraestructura o el oil & gas, se lo trata de esta manera… ¿cómo se recibiría entonces a un inversor extranjero, desconocido y sin raíces locales? ¿Es esta la forma de atraer a los tan reclamados “barcos inversores globales” a nuestras playas? ¿No existen caminos menos hostiles? Después, a no quejarse. Demos entonces desde ya la bienvenida a los “empresarios del mundo cripto”, a los especuladores de corto plazo, a las fintech, a las low cost con flotas en leasing, a los vendedores de servicios al Estado y a los vendedores de humo. Humo que, esta vez, no proviene de los incendios en la cordillera, sino de proyectos chatarra.

Eduardo Cassullo

DNI 4.442.249

cassulloeduardo@gmail.com

Costos

Una empresa india se adjudicó la licitación para la provisión de caños a un ducto de casi 500 kilómetros que llevará gas de Vaca Muerta a Río Negro para licuarlo y venderlo al mundo por barco, cotizando un precio inferior al 40% respecto del presentado por Techint, cuyo presidente –Paolo Rocca-, al conocer el resultado, replicó que la empresa estaba en condiciones de igualar la oferta de su colega indio. Con el mayor de los respetos, y sin comenzar a analizar la exorbitante utilidad que le significaba, la actitud de la empresa nacional es una clara demostración que la competencia, aun con extranjeras, constituye una eficaz herramienta para reducir costos.

Roberto A. Meneghini

dr.meneghini@hotmail.com

Imputabilidad

Informa LA NACION que, en un pronunciamiento de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, la Iglesia rechazó la propuesta del gobierno para bajar la edad de imputabilidad penal y reclamó “transformaciones profundas” para dar respuesta a la inseguridad juvenil. Si bien estoy de acuerdo en que parte de esos delitos se deben a la pobreza y a las drogas, estimo que tras medio siglo de predominancia de gobiernos populistas que destruyeron la economía y fueron ineficaces frente al avance de la droga, aún cuando de ahora en más tengamos en la Argentina administraciones competentes y conocedoras de las reglas económicas y jurídicas para generar riqueza y exterminar el comercio de estupefacientes, se requerirá un plazo de seguramente será de más de una década para alcanzar una mejora sustancial. Y hasta tanto ello ocurra, no podemos permitir que los delitos cometidos por jóvenes de 13 a 15 años tengan un tratamiento privilegiado, ya que ello los alienta a continuar en ese camino.

Arturo Alonso Peña

DNI 8.341.060

Incendios

Nuestro gobierno no se ha dado cuenta de la gravedad de la situación en la Patagonia. Los terribles incendios que han arrasado y siguen arrasando interminables hectáreas y la gente, la cual se siente abandonada a su suerte, ya no sabe que hacer. Pero nuestro presidente en lugar de visitar la zona elige ir a cantar a Mar del Plata. Me sorprende tanta indiferencia.

Matías Capillas

DNI 26.015.119

La Feliz, poco feliz

¡Qué pena me da volverme de Mar del Plata con sabor amargo! Vine a pasar una semana con mi hija mayor para relajarme y compartir lindos momentos. Lamentablemente, la inseguridad y la maldad de una o varias personas transformaron esa ilusión en una triste experiencia. Estacionamos el auto en las cercanías de la calle Güemes, zona iluminada y con una garita en la esquina (si bien vacía), y al volver de comer, nos encontramos con una escena desoladora: el vidrio del acompañante destrozado y el parante que separa las ventanillas completamente roto. Hicieron palanca para forzar el ingreso. No robaron nada, porque no habíamos dejado ningún objeto de valor en el interior del auto polarizado. Aun así, el daño estaba hecho. Perdí un día entero gestionando el cambio del cristal. El seguro cubrió ese gasto, pero no el parante ni el polarizado del vidrio nuevo, que deberé afrontar de mi propio bolsillo. Y no fui la única víctima: durante esos días, supe de otros casos similares. Lo que más duele es el contraste con mis recuerdos. Pasé muchos veranos en esta ciudad desde chica, y Mar del Plata siempre fue sinónimo de alegría y descanso. Hoy me voy con la imagen de una ciudad hermosa pero descuidada, donde la inseguridad le arruina las vacaciones a quienes la eligen como destino.

¿Qué pasó con La Feliz? ¿Dónde quedó aquella ciudad que nos recibía con los brazos abiertos? Ojalá las autoridades tomen conciencia de esta realidad y trabajen para devolverle a Mar del Plata la tranquilidad que alguna vez tuvo. Mientras tanto, me despido sin ganas de volver.

Roxana de Jonge

DNI: 22.350.108

Un celular por una vida

Pocos días atrás tres delincuentes golpearon brutalmente a una pareja de jubilados y mataron a Osvaldo Héctor, de 74 años, en el barrio de Saavedra. Querían efectivo u objetos de valor, cosa que casi nadie tiene en este modesto barrio, más aún, a fin de mes y cuando la mayoría de la gente se maneja con tarjetas, o billeteras virtuales. La gente mayor por lo general tampoco tiene objetos tecnológicos de valor. Solo se llevaron sus celulares. La esposa todavía está hospitalizada, recuperándose de la golpiza que les dieron. Hubiera sido reconfortante para ellos que algún funcionario del gobierno de la ciudad hubiera presentado sus respetos a esta familia, o alguna solución, aunque sea momentánea, para los reiterados robos en esta zona, como colocar más domos o incrementar el patrullaje. Pero esto no sucedió. Es entonces que nosotros, los vecinos, presentamos las condolencias a esta familia que ha quedado destruída por dos meros celulares. Que esto no se olvide en medio del disfrute de las vacaciones de muchos. Que no suceda nunca más.

Liliana Mercado

lmarmerc@gmail.com

En la Red Facebook

La Iglesia rechaza bajar la edad de imputabilidad y reclama “transformaciones profundas”

“Concuerdo con las transformaciones profundas pero ahora, ya, en este momento, tenés que hacer algo con el delincuente que mata o roba y lo mejor que podés hacer por la sociedad es guardarlo”- Sergio Amadori

“¿Por qué rechaza? ¿Qué propone hacer para evitar la delincuencia a esa edad?- Alejandro Carlos Antunez

“Son decisiones políticas, no religiosas”- Juan Carlos Centurión

“Transformaciones profundas en un país con tanta marginalidad es imposible”- Rama Ramon