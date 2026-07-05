Cartas de lectores: Doña Paula Albarracín sigue tejiendo, vivir con la verdad, decomisados

Carta de la semana

Doña Paula Albarracín sigue tejiendo

Todos los años se festeja en la provincia de San Juan el 27 de junio, como día Nacional de la Tejedora en honor al natalicio en 1774 de Doña Paula Albarracín, la madre de Domingo Faustino Sarmiento. Este año autoridades, docentes, alumnos y más de 500 tejedoras tuvieron la magnífica idea de realizar el tejido de mantas que después del receso de julio serán entregadas en escuelas alejadas de la capital para los más necesitados. Una docente de Calingasta, Paola González, inició esta costumbre hace una década y su convocatoria este año multiplicó los que desearon participar en este acto solidario. Nos dice Sarmiento en su libro Recuerdos de Provincia con la gran ternura y admiración que sentía por su mama “…Debajo de una de las higueras que había heredado en el sitio, estableció su telar y desde allí, yendo y viniendo la lanzadera asistía a los peones que edificaban la casita y el sábado, vendida la tela hecha en la semana, pagaba a los artífices con el fruto de su trabajo” EL recuerdo de doña Paula una mujer trabajadora como tantas lo hacen en el presente ha unido a la comunidad sanjuanina en la ayuda a los que más necesitan. Ante la crudeza de invierno podría ser un buen ejemplo para imitar en todo el país. Deberíamos hacerlo.

Matías Aníbal Rossi

matiasrossi2014@gmail.com

Vivir con la verdad

Muchas cosas funcionan mejor en un país cuando se dice la verdad. Y es que naturalizar la mentira en la vida social tiene consecuencias negativas porque erosiona los fundamentos de la convivencia. Una sociedad que se acostumbra a convivir con la falsedad no solo pierde veracidad: pierde también confianza y capacidad para resolver sus problemas de manera justa. No nos resignemos a vivir en un país plagado de engaños y mentiras recurrentes. La verdad no elimina todos los conflictos, pero proporciona un terreno más propicio para que sea posible dialogar, discrepar y, de esa forma, construir un país mejor.

Patricio Oschlies

poschlies@yahoo.com.ar

Decomisados

La Corte Suprema dejó firme la actualización del decomiso contra Cristina Kirchner y otros condenados en la causa Vialidad. Antes, Perón y los descamisados. Ahora, CFK y los decomisados. Que sea Justicia.

Carmelo J. Monroe

carmelomonroe54@gmail.com

Obsecuencia

Luego de escuchar por televisión el lamentable y vergonzoso reportaje realizado al diputado De Andreis, les digo, como jubilado y votante del Pro, que tanto él como Ritondo no me representan ni me interpretan, son solo unos obsecuentes que se arrodillan como fieles al presidente Milei. Por lo tanto, váyanse ya.

Daniel Badillo

daniel_badillo1@hotmail.com

EE.UU. Y Malvinas

En momentos en que el gobierno de Javier Milei mantiene una muy buena relación diplomática y política con los Estados Unidos, es menester preguntarse si esa buena relación nos puede llegar a favorecer para lograr recuperar nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. Quizás Milei pueda utilizar su buena relación personal con el mandatario norteamericano para que este último pueda interceder ante el gobierno del Reino Unido para que, de una vez por todas, se aceleren las negociaciones diplomáticas entre nuestro país e Inglaterra y las Islas Malvinas vuelvan a ser parte del territorio argentino, lo que por historia y por justicia nos corresponde. También podría hablarse de una soberanía compartida entre ambas naciones, ya que, como en toda negociación política y diplomática, siempre se debe ceder algo por ambas partes, y esto ya sería una muy buena noticia para nuestro país ya que la riqueza marítima que rodea a las Malvinas también podría ser utilizada por nuestro gobierno, lo que se traduciría en un inmenso ingreso de divisas por la explotación ictícola, gasífera, petrolera y energética que nos correspondería.

Y esto, a su vez, podría utilizarse como un principio de conciencia marítima para nuestro gobierno, ya que contamos con un litoral marítimo de millones de kilómetros cuadrados prácticamente inutilizado, lo cual posterga la explotación de una inimaginable riqueza marítima que, en algunos pocos años, nos permitiría desarrollarnos económicamente, con el consiguiente bienestar de la población. Y lograr, también, el regreso de los casi dos millones de argentinos dispersos por todo el mundo que debieron irse porque nuestro país no podía darles una adecuada respuesta social y económica para su desarrollo personal.

Nada de lo aquí expuesto es solamente una opinión personal, sino que puede estudiarse adecuadamente a través del Proyecto Argentina Azul, creado y liderado por el Dr. Carlos Lionel Traboulsi.

Daniel Saco

danielsaco@gmail.com

Situación de calle

Comparto la reflexión de muchos sobre la necesidad de que las iglesias cuando sea posible, abran sus puertas a las personas en situación de calle durante las noches de frío extremo. Dar de comer es una obra admirable, pero un techo también puede salvar vidas. Esta propuesta no desmerece la gran tarea social de la Iglesia; por el contrario, invita a ampliar su compromiso en momentos de emergencia. Estado e Iglesia pueden trabajar juntos para proteger a quienes más lo necesitan.

J. Felipe Fliess

felfli@yahoo.com

El ejemplo de Illia

A propósito del artículo “El Presidente que fue honesto y audaz”, de César Tcach, aparecido en el Suplemento Ideas del 27 de Junio, me parece importante hacer pública esta anécdota que me relató en su momento Facundo Suárez padre. Había elecciones en Mendoza en Abril de 1966, para elegir Gobernador y Vice, Senadores y Diputados provinciales. La campaña se había tornado progresivamente más y más árdua y peleada, porque el Justicialismo se presentaba libremente, sin proscripciones, y según se palpitaba, sus candidatos, Emilio Covalán Nanclares y Alberto Serú García iban acumulando cada vez más adhesiones (el ganador fue de todos modos el demócrata Emilio Jofré). Con este embravecido panorama electoral, el Dr. Suárez, máximo líder en el estado cuyano de la Unión Cívica Radical, partido al que le escaseaban cada vez más los recursos, vino a Buenos Aires para verlo al Dr. Illia. Se reunieron en la Casa Rosada, y Facundo le dijo: “Don Arturo, le cuento-El gran problema que estamos teniendo es que la campaña en mi provincia se recalienta cada vez más. Sostenerlaa full nos demanda más plata, que se nos está acabando justo a esta altura, que es cuando más se necesita. No podemos aflojar en el final. Por lo cual le pido que nos provea de refuerzos con fondos de la Presidencia, de los que usted puede disponer". Ante lo cual, Illia le respondió: " Discúlpeme Facundo, yo sólo tengo a mi disposición una partida de fondos reservados, de los cuáles no debo rendir cuentas. Pero se trata de dinero que se me asigna para gastos propios de la función que ejerzo. Sería una traición a mi mandato y a mi conciencia, utilizarlos para apoyar la campaña de un partido político, aunque sea el mío". Y amablemente, pese a la insistencia de su visitante, que quedó admirado por el gesto, se mantuvo en su postura. El radicalismo salió tercero.

¿Qué se puede decir? Otra mentalidad. Un magistral ejemplo republicano. De integridad. De honestidad política. Queenaltece históricamente a su protagonista.

Carlos Ernesto Ure

Exlegislador Partido Demócrata

carlosure10@gmail.com

Autogestión

Los cambios son necesarios y están a la orden del día, pero la realidad que caracteriza a nuestra sociedad no se puede ignorar. Los avances tecnológicos y el uso indiscriminado de la autogestión en la mayoría de los rubros ,limita a los postulantes en los que de alguna manera pueden concretar su objetivo y los que no lo consiguen .Se podrá argumentar que el mundo se maneja en esos términos y es necesario actualizarse ,pero en lo que nadie repara ,es en las dificultades que afectan a las personas mayores y a los que con limitaciones intelectuales ,no están capacitados para interpretar las consignas sin olvidar a los que carecen de sistema de wifi que permita realizar trámites comunes. Ante esta realidad innegable e ignorada ,sería conveniente facilitar una segunda opción y ser atendido por una persona ,que no sea virtual y pueda responder a los requerimientos necesarios .Evolucionar no debe ser descartar y poder mantener la libertad de gestión y la independencia para realizar trámites ,es un derecho que involucra a todos. La aplicación generalizada de un único método para realizarlos ,es una forma de condena social que no condice con la realidad social de nuestro país .

Adriana DiPaolo

Adriana DiPaolo