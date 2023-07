Cartas de lectores: Duda, gasoducto, Fragata Libertad

escuchar

Duda

Ante la pregunta de Sergio Massa sobre la precandidata a la presidencia por Juntos por el cambio: “¿Cuál es Bullrich: la de Montoneros, la que estuvo con Menem, con Carrió la que trataba a Macri de delincuente?”, me queda la duda de cuál Sergio Massa es el que habla.

Ricardo Roque Cariglino

DNI 8.104.404

Gasoducto

Se inauguró en Salliqueló el tan esperado gasoducto que todos los argentinos hemos o habremos de pagar con nuestro esfuerzo y nuestras privaciones, y por eso no entiendo que lo bauticen con el nombre de una persona, en este caso Néstor Kirchner. ¿Por qué debe llevar el nombre de un político controvertido de reciente actuación a quien más de la mitad de los argentinos no admiramos y al que conceptuamos negativamente? Nombre además que soportamos en calles, polideportivos y centros culturales desde La Quiaca hasta Ushuaia. Sé que Costa Rica, país donde se jerarquiza la educación, promulgó una ley que prohíbe bautizar con el nombre de políticos los bienes públicos. ¡Qué ley tan sensata! Me disgusta profundamente que mi gasoducto lleve el nombre de un político al que sufrí como ciudadano y que considero le ha hecho un daño cultural profundo al país.

Hernán Caballero

DNI 13.211.923

Fragata Libertad

Trabajo en el Banco Mundial, en la ciudad de Washington DC. El 6 de julio tuve el honor y el privilegio de estar a bordo de la Fragata Libertad durante las tres horas y media de su trayecto entre la ciudad de Annapolis, sede de la Academia Naval de Estados Unidos, y el puerto de Baltimore, donde hace una escala de cinco días en su 51er viaje de instrucción anual. La Fragata Libertad es una gran embajadora de la República Argentina. No solamente por su porte y belleza extraordinarios, que atraen la admiración de argentinos y extranjeros por igual, sino también por la calidad profesional y personal de los marinos que la tripulan y de los guardiamarinas que en ella se instruyen. Tuve la oportunidad de interactuar con todos ellos, desde su comandante, capitán de navío Gonzalo Nieto, hasta oficiales y suboficiales. No tengo palabras para expresar el profesionalismo, el rigor técnico, la cordialidad y el genuino interés que todos ellos demuestran al mostrar y explicar nuestra fragata a sus visitantes y ocasionales pasajeros, sin distinción de nacionalidad ni de ninguna otra condición.

Un párrafo aparte merecen los jóvenes guardiamarinas, hombres y mujeres que finalizan su formación en este, su primer viaje como oficiales de la Armada Argentina. En ellos también se observan el profesionalismo, la educación y la corrección en el trato, tan refrescantes en los tiempos que corren, en la Argentina y en el mundo. Un joven marino brasileño, invitado a compartir el viaje de instrucción de este año, me decía que luego de ser seleccionado por sus superiores, sentía una cierta aprensión frente a la perspectiva de convivir casi seis meses con guardiamarinas mayoritariamente argentinos (y especialmente después del resultado del Mundial de fútbol de Qatar). Ha pasado más de un mes desde el inicio del viaje y el joven se deshace en elogios para sus pares argentinos, quienes, según sus propias palabras, lo han acogido en el grupo y lo tratan como un guardiamarina argentino más. La visita de la Fragata Libertad a Baltimore y al área de Washington DC es un hecho extraordinariamente positivo para la Argentina, en tanto atrae atención positiva sobre nuestro país en tiempos en que esa clase de atención escasea. Es de esperar que el profesionalismo y la conducta ejemplares de estos servidores públicos sean imitados de manera más generalizada en nuestro país.

Santiago G. Assalini

DNI 13.245.680

Ramal Pilar

En referencia a la carta del señor Alberto Pizzi del 13 de junio, Autopistas del Sol SA, concesionaria vial a cargo del Acceso Norte, sus ramales Pilar, Campana y Tigre y la Av. General Paz, desea aclarar que el Ramal Pilar cuenta con tres carriles y banquinas en sus 25 km de extensión, y su calzada fue íntegramente repavimentada en 2022, con material de alta tecnología.

Desde 2019, continuamos con importantes obras de ampliación de la infraestructura (como el distribuidor del Ramal Pilar Km 50,5, con nuevo puente, ramas de ingreso y egreso, iluminación), que dieron solución a la problemática de tránsito en ese sector. Asimismo, en abril iniciamos las obras de recambio de toda la luminaria por tecnología LED en el ramal, por el cual circulan más de 100.000 vehículos diarios, los cuales lo hacen de modo gratuito entre los km 34 y 57 del ramal. La concesionaria vial cumplió sus obligaciones aun cuando su contrato de concesión se encuentra, desde 2019, en estado de incumplimiento por parte de la autoridad concedente. Comprendemos el sentido de la petición del Sr. Pizzi sobre la pavimentación de colectoras, las cuales están fuera de las obligaciones contractuales asumidas. No obstante, Autopistas del Sol pavimentó más del 50% de las colectoras en diversos sectores del ramal. Coincidimos con el lector en los efectos en el tránsito por su crecimiento exponencial tras la pandemia, pero este alcanza tanto a la autopista a nuestro cargo como fuera de ella, lo que requiere de la planificación de nuevas obras e infraestructura generalizadas. Valoramos la opinión de nuestros usuarios y tendremos en cuenta sus consideraciones en cuanto pueda regularizarse el estado de cumplimiento de nuestro contrato por parte de la autoridad concedente.

Alejandra Barczuk

Jefa de Relaciones Institucionales Autopistas del Sol

abarczuk@ausol.com.ar

Himno Nacional

El sábado pasado, como es costumbre, antes del partido entre All Blacks y Los Pumas se cantaron los himnos de cada país. Con gran sorpresa nuestro seleccionado cantó el Himno Nacional del principio al final. ¿Qué sucedió? ¿fue por el 9 de Julio o la UAR se dio cuenta de que durante años bastardearon nuestro Himno? De todas maneras, felicitaciones por el cambio.

Marcelo de Elizalde

DNI 4.280.637

En la Red Facebook

Prisión perpetua para los tres policías acusados de asesinar a Lucas González

“Qué gran noticia. Por fin van a poder hacer el duelo sus padres”- Nora Morinico

“Se hizo justicia”- Susana Miotti

“Después de tanto tiempo descansa en paz, abrazo grande para los padres”- Rosana Grippaldi

