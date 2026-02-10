Cartas de lectores: Edad de imputabilidad, lo que falta, subas en la provincia

Edad de imputabilidad

Coincido en bajar la edad de imputabilidad al mínimo. Creo también que si detrás de cada menor hay padres, tutores o adultos responsables, instituciones que no funcionan y leyes que no se hicieron cumplir; sus responsables también merecen un castigo severo y ejemplar. En el fondo nuestro problema sigue siendo la barbarie. Educar, moralizar y dignificar a personas no es una tarea fácil. Civilizar exige decisión política, cultural y moral; sostenida en el tiempo. Exige unir la libertad individual con la responsabilidad cívica. Barbarie es la ley que no se cumple, el mérito que no importa, el delito que se relativiza y el esfuerzo que se castiga. También la impunidad convertida en costumbre y la transgresión celebrada como astucia. Es el Estado que declama valores que no garantiza y promete obras que jamás realiza porque se roba los recursos y ningún responsable termina preso. Es la educación que adoctrina y no educa. Transformar la barbarie en civilización exige instituciones fuertes, leyes de convivencia claras y sanciones previsibles e inapelables. Obliga a educar en valores, contenidos y a enseñar a pensar, a distinguir hechos de relatos y derechos de obligaciones. La violencia, la corrupción y la destrucción del bien común y de la propiedad privada, deben tener certeza de sanción y severidad en la pena. Civilizar es encauzar la energía humana hacia la producción, la innovación y el respeto mutuo. Es premiar lo que construye y sancionar lo que destruye. Es comprender que ningún derecho se sostiene sin deberes correlativos y que ninguna libertad prospera en ausencia de límites.

Fernando J. Bustillo

Lo que falta

Habiendo logrado eliminar el déficit fiscal y encaminado un descenso constante de la inflación, el Congreso tiene ahora en los próximos días dos tareas fundamentales para lograr el ansiado crecimiento: 1) Nueva ley laboral; y 2) reducción impositiva. Así, con el RIGI y otros alicientes, empresas extranjeras y argentinas estarían en condiciones de iniciar una etapa de crecimiento que nuestro país no ha tenido nunca hasta ahora. Petróleo y gas, cobre, litio, plata, tierras raras, etc., podrían comenzar a explotarse, para lo cual será necesaria mucha mano de obra. Pymes y empresas medianas y grandes serán invitadas a este esperanzador proceso. La política deberá ocupar solo su rol, dejando a la iniciativa privada cumplir el suyo, muy importante. Así de simple, el futuro argentino será brillante.

Ricardo Olaviaga

Subas en la provincia

En la última semana los diferentes medios de comunicación, orales, gráficos y audiovisuales, se han ocupado de forma exhaustiva en comentar y criticar la decisión del gobierno nacional de postergar el nuevo IPC por parte del Indec. Debo aclarar que comparto la opinión de que el gobierno debería revisar su decisión e implementar el nuevo IPC, tal como fue anunciado con bastante anticipación. Sin embargo, como contribuyente de la provincia de Buenos Aires y vecino de un municipio del conurbano estoy sorprendido por la casi nula atención que se ha prestado en la prensa en general a los desproporcionados aumentos de los impuestos, tasas, etc. en la provincia: si vemos los años 2025/2026, el inmobiliario subió un 110%, la tasa de servicio municipal un 96%. Llama la atención que los medios no se ocupen de estos temas, tal vez, porque estiman que los comercios, industrias y prestadores de servicios asumirán los costos y los trasladarán a los precios. Sería bueno que además de ocuparse del gobierno nacional (noble tarea), se ponga atención en los provinciales y municipales, en los lugares donde vivimos y sufrimos la inseguridad y la inoperancia de administraciones vetustas.

Jorge N. Pereira

Racismo

Excelente la columna de Daniel Santa Cruz “Racismo, Trump y Agostina”, donde de manera serena y didáctica nos hace reflexionar sobre la historia, en especial del Brasil de la evolución del racismo y la legislación en la materia y también de los Estados Unidos y los peligros que encierra la permanencia de estas conductas en la sociedad. Analiza en ella las conductas racistas y discriminatorias, absolutamente reprochables de una argentina que se encuentra detenida en Brasil y el posteo deplorable del presidente Trump, hacia el expresidente Obama y su esposa. Hace mención Santa Cruz al silencio del presidente Milei ante la conducta de Trump, al que agregaría el del resto de la dirigencia política argentina, que debe estar de vacaciones. Pero cuando tocamos este tema no podemos dejar de analizar lo que nos está pasando en casa, cuando el presidente Milei, algunos de sus funcionarios y acólitos fundamentalistas, mencionan a disidentes con el apelativo de “mandriles”, con el agravante de la “sodomización”, y salvo algunas voces aisladas no se le mueve un pelo a nadie. ¿El silencio ante estos hechos, serán un síntoma de “racismo pasivo” que padecemos?

Enrique Di Fiori

Zona River

El sábado pasado a la noche, saliendo de capital, tuve la mala idea de tomar la Avenida Lugones en el momento en que salía el público del estadio de River tras un partido. Me encontré con decenas de colectivos invadiendo 3 de las 5 manos de la avenida. La opción Figueroa Alcorta tampoco era viable, ya que la Policía de la Ciudad deja estacionar en 45 grados de ambas manos (favoreciendo el accionar de los trapitos) . Descuento que las autoridades del gobierno de la ciudad están enteradas del “viva la pepa” que ocurre en Nuñez cada vez que hay partido. Una clara muestra de su poca preocupación por los vecinos.

Hernán J. Lanusse

En la Red Facebook

En la Fiesta Nacional del Mate, la locutora leyó un insulto dirigido al presidente Milei

“¿Fue un acto político o una fiesta?”- Alejandra Debortoli

“Menos mal que el amor vence al odio. Sin palabras. Nunca sucedió que un locutor o presentador lea algo de insulto a ningún presidente”- Faby Oliva

“Ante todo, respeto”- Susana Bosco