Cartas de lectores: Educación, San Martín con IA, pymes

Educación

En las recientes encuestas sobre las principales preocupaciones de los entrevistados figuran en los primeros lugares la política, el desempleo, los bajos ingresos, la corrupción, la pobreza y el futuro de la economía. Sorprende que la educación no aparezca prioritariamente. Sin ella va a ser muy difícil dar respuesta a las inquietudes planteadas.

Julio Devoto

judevoto@gmail.com

San Martín con IA

El 17 de agosto recordamos, como todos los años, el paso a la inmortalidad del Gral. José de San Martín. Muchas veces el motivo de este feriado ha pasado algo inadvertido, pero este año he percibido más actos honrando al Padre de la Patria. Destaco entre otros hechos, un par de videos creados hábilmente con IA en los que pude ver escenas de una valentía, entrega, brillantez y voluntad de San Martín que me han dejado profundamente conmovida. Invito a las escuelas a compartir estos videos con sus alumnos para que puedan ver con sus propios ojos lo que fue el inmenso esfuerzo y desinteresado sacrificio llevado adelante por este ser extraordinario, que entregó su vida y murió en el destierro en pos de la paz en su amada Argentina.

Denise N. de Gallagher

denisepgallagher@hotmail.com

Pymes

Dolor, impotencia, incapacidad... y así podría seguir enumerando mis sentimientos como dueña de una pyme del rubro textil en este momento. Hemos transitado como empresa siete décadas y, en cada una de ellas, hemos bailado al compás según la música que nos tocaban. Pero nos arrebataron al consumidor. Entre las compras vía China y el escaso sobrante de efectivo en los hogares, nos quedamos sin público. Está muy bien que la macro vaya espectacular, pero no todos somos el campo, ni vivimos de la energía ni de la minería. Hoy el panorama es desolador y muy preocupante. Sería bueno que salgan a caminar por las calles de otros barrios, distintos de donde viven nuestros políticos, y observen a la gente y hablen, no con sus pares, sino con ciudadanos comunes, y tal vez así se den cuenta de la realidad de la mayoría.

Susana Mastronardi

susumastro@gmail.com

Despachantes

Cada 19 de agosto se celebra el Día del Despachante de Aduana. Este año la fecha ofrece una buena oportunidad no solo para homenajear una profesión, sino para preguntarnos cuál debe ser su lugar en un comercio exterior que pretende ser más ágil sin resignar controles. El DNU 70/2023 procuró flexibilizar y facilitar el comercio internacional y, entre sus fundamentos, formuló una crítica particularmente severa: sostuvo que los despachantes, en lugar de asesorar a los operadores y auxiliar al Servicio Aduanero, en ocasiones los asistirían para eludir el control. El argumento merece ser examinado. Si existen conductas de connivencia, deben investigarse y sancionarse. Pero para bailar un tango hacen falta dos. No parece razonable convertir la eventual actuación irregular de algunos profesionales en fundamento para debilitar la exigencia de idoneidad de toda una actividad. Menos aún cuando el remedio puede terminar debilitando aquello que se pretende proteger: el control aduanero. Una declaración aduanera no consiste simplemente en cargar datos en un sistema. Hay que saber qué mercadería se declara, cómo se clasifica, cuánto vale, cuál es su origen, qué tratamiento tributario corresponde y qué prohibiciones pueden alcanzarla. Por eso el Código Aduanero concibió al despachante como auxiliar del comercio y del servicio aduanero. Su idoneidad permite un doble control: el del profesional que prepara y formula técnicamente la declaración y el de la Aduana, que luego la fiscaliza. La paradoja resulta evidente. Mientras nos preocupa el contrabando y reconocemos la creciente sofisticación de sus modalidades, una reforma destinada a facilitar el comercio puede abrir brechas al sustituir conocimiento especializado por la figura más amplia del simple declarante. Facilitar no debería significar desprofesionalizar. Un sistema moderno necesita rapidez y tecnología, pero también debe poder confiar en quien formula una declaración. Y esa confianza no puede descansar solamente en identificar quién presionó una tecla: requiere idoneidad, responsabilidad y trazabilidad. Quizás ese sea el mejor homenaje en este Día del Despachante de Aduana: recordar que su función no se justifica por tradición ni por privilegio, sino por algo mucho más actual. Cuanto más complejo es el comercio exterior, más –y no menos– conocimiento necesita su control.

Héctor Guillermo Vidal Albarracín

jackie-vidal@hotmail.com

Escultura

Nuestro paisaje urbano cuenta con obras de gran valor artístico. Me resultan admirables algunos de sus monumentos y edificios, que coexisten ordenada y congruentemente con los espacios verdes, constituyendo un todo orgánico y armonioso. Por ello, pido a quien corresponda dentro de la competencia de la ciudad que remueva la enorme cara amarilla que, a modo de escultura, se erige en el parque frente a la avenida Figueroa Alcorta y Sucre, escultura que desentona con el resto del paisaje. Me reservo la opinión sobre la obra y este pedido lo formulo sin que importe menoscabo alguno a su autor. De lo que no tengo dudas es de que esta obra dista de embellecer el lugar de su emplazamiento.

César González Guerrico

cgonzalezguerrico@hotmail.com

En la Red Facebook

Paro nacional: así es la medida de fuerza universitaria del 18 al 21 de agosto

“Educar al soberano... ¡jaja! Cómo están comprometidos... ¡muy preocupados se los ve!”- Norma Beatriz Pereyra

“Auditoría” - Norma Ines Sosa

“Lamentables” -José Luis Garay