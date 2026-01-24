Cartas de lectores: Educar para la paz, Groenlandia, descontrol en Pinamar

Educar para la paz

El 24 de enero de cada año fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, Día Internacional de la Educación. Su propósito es destacar la educación como derecho humano, bien público y responsabilidad colectiva. En estos tiempos es una instancia oportuna para considerar que una exigencia clave de nuestro tiempo es superar la incomprensión en que vive gran parte de la humanidad. Ello requiere que la escuela utilice todos los medios a su alcance para que los que aprenden sientan y conciban a los otros como sujetos y se abran a los sufrimientos y alegrías de los demás. Es absolutamente prioritario que la escuela asuma la responsabilidad de educar para la paz. De lo que se trata es precisamente de poder convivir armoniosamente pese a las diferencias. Supone tener la capacidad de comprender que la diversidad enriquece y que necesariamente los otros son distintos, piensan distinto, actúan de otra manera y que de ningún modo esas circunstancias pueden ser causa de divergencias insuperables. Para ello es necesario aprender a reconocer la alteridad y a convivir con los que son de la propia cultura y también con los que pertenecen a culturas distintas. Educar para la paz no es una opción curricular es un imperativo educativo.

Groenlandia

Groenlandia pertenece geológicamente y geográficamente al continente americano. Es un escandaloso e inaceptable caso de colonialismo europeo, originario de los siglos XVI y XVII. Imposible de convalidar, al igual que nuestras Islas Malvinas, en pleno siglo XXI. Ni Dinamarca ni la Comunidad Europea se preocuparon por darle la lógica independencia a ese territorio. Su estado político debe modificarse de inmediato. Si fuera una Nación independiente, tendría seguramente más habitantes y desarrollo económico. Para pensar.

Descontrol en Pinamar

Estas líneas son para reclamar seguridad durante la noche en la calle de La Ballena entre Las Artes y La Sirena, en Pinamar. Se vive un infierno por parte de menores alcoholizados que invaden la propiedad privada y dan un espectáculo lamentable, usando los jardines de los vecinos de la cuadra como baños públicos. La policía no viene ante los llamados de los vecinos y la calle es una batalla campal de botellas y gritos de quienes han bebido de más. Ayuda, por favor. ¿O el intendente de Pinamar nuevamente esperará una desgracia para activar los operativos como en La Frontera?

Fuero laboral

Coincido con la expuesto en esta sección por el lector Ricardo Beati respecto de la acefalía que reina en la Justicia Nacional del Trabajo. Considero que la situación se puede revertir rápidamente designando a secretarios del mismo fuero que cuentan con idoneidad y experiencia suficiente y que hace años que esperan su oportunidad.

Riquezas marítimas

Nos referimos la “Propuesta-Proyecto Argentina Azul”, cuyo referente es el Dr. Carlos Traboulsi. Es una propuesta que abre una puerta y un camino a un cambio, donde la Argentina no sea sólo agroexportadora de bienes producidos en el campo, y si, comience a mirar los recursos marítimos y sus amplísimas posibilidades: alimenticias, de creación de empresas y empleos, de estudio, formación, investigación y desarrollo e implementación de nuevas tecnologías...

Es reconocer que solo falta un “manos a la obra” . Cambiemos la mirada y transformemos nuestra realidad positivamente. Respetemos y hagamos honor a la generosidad de la Naturaleza con nuestra riqueza. ¡No la regalemos más!

Es nuestro mar. Cuidemos nuestra soberanía, apoyemos esta iniciativa que es futuro real, y no otra vieja receta.

Arboles que trabajan

Nuestro país cuenta con 20 millones de hectáreas con potencial para ser forestadas. Hoy solo tenemos 1.300.000 has. plantadas no autóctonas. Nuestros vecinos, los uruguayos, a raíz de las ofertas de las pasteras han forestado en tierras que no compiten con una buena agricultura y han logrado llegar a pagar con el producido de esas plantaciones, todo el monto de la importación de su petróleo, del que carecen. Hoy tienen casi la misma superficie que nosotros de bosques artificiales, siendo diez veces mas pequeños. Imagino una acción para lograr incrementar la forestación que consiste en crear uno o varios Fondos para desarrollar estas plantaciones. La idea es provocar el ahorro de toda la sociedad en forma totalmente voluntaria similar a aquella “….quiere donar xx para” que las cajeras de los supermercados nos hacen. Ahora sería algo así la pregunta: ¿ “quiere destinar el ….% de su compra a adquirir una participación en el Fondo…..forestal?” Este pequeño ahorro tan hormiga puede producir los fondos que necesita el país para lograr el propósito del título de esta carta: Arboles que trabajan mientras nosotros ahorramos casi sin darnos cuenta.

Grabado de autopartes

El grabado de autopartes es un procedimiento obligatorio y costoso para los contribuyentes; la finalidad fue la de dificultar el robo y la comercialización ilegal de autopartes robadas; pero la evidencia ha demostrado que no impide que crezca la cantidad de robos de autos y motos. Cientos de vehículos son robados diariamente. Sería conveniente que el Ministro de Desregulación intervenga y derogue esa norma que ha demostrado su inutilidad para cumplir con su cometido. Si así no fuera, cabría la justa sospecha de que se está protegiendo las fuentes de ingresos de los amigos.

