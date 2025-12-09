Cartas de lectores: Ejemplo, Código Penal, extravagancias

Ejemplo

El exsenador Esteban Bullrich ha declarado en el programa Odisea Argentina su idea de presentarse en 2027 como candidato a presidente. Fue muy claro al expresar su misión de unir a los argentinos. Su salud quebrada se sostiene en una voluntad inquebrantable. Un ejemplo.

Dos días después los diputados que juraron en el Congreso de la Nación, cada vez menos honorable, lo hicieron con fórmulas provocativas y disparatadas, en medio de insultos y compitiendo por quién era más grosero y mostraba lo peor de la política. Una exhibición de malos modales, peleas entre compadritos de sainete y ni una palabra seria y respetuosa por el cargo que juraron desempeñar.

Sería deseable que alguno de los diputados nuevos y los que ya estaban en la cámara, intentara tener y aplicar algo de la templanza de Esteban Bullrich, para ponerse a trabajar por el bien del país y de todos los argentinos.

Esteban Bullrich, un ejemplo honorable, se presente o no como candidato.

Andrea Cecilia Testa

DNI 16.559.434

Código Penal

Se escucha desde el oficialismo, “el que las hace las paga”, desde Beccaria a la fecha, no ha sido el temor a la pena que limito el accionar delictivo. Al respecto decía el Perito Moren “donde florecen las escuelas y las fabricas, se cierran las cárceles”. Hoy la gran mayoría de los detenidos en nuestras cárceles no han terminado la primaria y si así fue no comprenden textos. Las escuelas pretendieron, en distintos gobiernos, sobre todo en el conurbano, ser centros ideológicos, se aprueba sin saber etc. Solo una profunda y real transformación de la escuela puede solucionar el problema delictivo. Por ultimo resalto un graffitti que decía, en la cárcel de Devoto: “los jueces me hacen acordar a aquellos médicos, que recetan un fármaco, desconociendo su composición química, ni los efectos que causa, la cárcel”. Y, no solo los jueces, sino los legisladores que hoy se enfrentan con la disyuntiva de legislar sobre el Código Penal. desconocen el “fármaco” cárcel.

Hilario Lagos

lagoshilario@hotmail.com

Extravagancias

En esta últimos siete días hemos leído que la ciudad de Miramar se propicia una tasa municipal que abarca algunos juegos, como el metegol, que deberá afrontar el comerciante. También nos enteramos que en Pilar se aplicará un tasa del 2% por “protección ambiental” en las compras en supermercados e hipermecados (antes era un módulo fijo). Todas estas tasas (y otras más en distintos municipios), sin motivo o razón valedera, perjudican a todos los habitantes, porque somos nosotros y no ellos (políticos en ejercicio) los mas afectados. Parece que se ríen de los ciudadanos con este peculiar modo de obrar: un verdadero disparate.

Alfredo L. Repetto

DNI 8.607.717

Estoy con ellos

Con referencia a la carta del Sr. José Luis Milia publicada el domingo pasado le transmito al autor que yo también me siento orgulloso de “estar con ellos“.

Rodolfo Leandro Salomone

DNI 4.313.335

SIDE

La ciudadanía de nuestro país suponía que un gobierno que prometía terminar con la “casta”, incorporaría a su gestión a los funcionarios más capacitados. Hoy la SIDE ha sido puesta a cargo de un contador público. El art. 6° del Código de Ética de mi profesión me impide expresar agravio o menoscabo a la idoneidad profesional de un colega. Me limito a aclarar que la producción de información estratégica para salvaguardar la soberanía y seguridad nacional no se encuentra entre nuestras incumbencias.

Marta Acuña

DNI 4.957.970

Venezuela libre

Sí, tenemos la sensación de que se acerca rápidamente el fin de la dictadura de Maduro en Venezuela. Trump con autoridad conferida por su lucha contra los barcos de droga que llegan a Estados Unidos ha obtenido un dificultoso apoyo del Congreso, con 51 votos a favor y 49 en contra (demócratas) para intervenir bélicamente en esa pulseada. Ya 15.000 marines están listos para intervenir militarmente igual que varios buques y el portaviones. Tanto movimiento no se ha hecho solo para intimidar, sino para actuar inmediatamente. Un llamado telefónico de Trump a Maduro espera solo un asentimiento de éste para abandonar su dictadura e irse. Los venezolanos que conocemos y viven en nuestro país palpitan ahora con esperanza. Pedimos a Dios que la próxima Navidad sea con Venezuela libre y Maduro fuera del poder, en algún lugar perdido del mundo.

Ricardo Olaviaga

rolaviaga157@gmail.com

Sentimiento

Fue conmovedor ver los rostros emocionados de algunos de los que se congregaron el sábado por la mañana en el Obelisco para presenciar el vuelo rasante de los nuevos aviones F-16 de nuestras Fuerzas Armadas. “ Es el patriotismo”, dijo una joven. Sí, es el sentimiento de la nacionalidad que nos une, que nos fortalece, que nos proyecta al futuro con solidez y determinación. Que esto contribuya a afirmar nuestros valores y que podamos superar definitivamente los tiempos pasados de la tragedia argentina pensando en el progreso firme y la grandeza del país en su conjunto.

Ana María Contin

DNI 10.279.534