Cartas de lectores: El 25 de Mayo, fracaso político, ataques a López Murphy

Carta de la semana

El 25 de Mayo

La Revolución de Mayo fue el inicio del proceso emancipador que, luego de avances y retrocesos, condujo a la independencia, proclamada tiempo después, en 1816, y asegurada tras las campañas militares libertadoras a Chile y Perú, llevadas a cabo por el Padre de la Patria, José de San Martín. El partido gobernante, en lugar de convocar a un acto público para la recordación y memoria de tan singular y trascendente acontecimiento histórico, destacando lo realizado por hombres y mujeres aquel 25 de mayo de 1810, lo hace para rendir pleitesía y pedirle orientación a Cristina Kirchner en el denominado “operativo clamor”.

Un pueblo que olvida su pasado, su historia, sus raíces no tiene futuro. La memoria, asentada firmemente sobre la justicia, alejada de sentimientos de venganza y de odio, transforma el pasado en fuente de inspiración para construir un futuro de convivencia y armonía.

¡Argentinos!: en este 25 de mayo propongo dejar de lado los intereses partidarios y volver a las fuentes. Festejemos como corresponde, rindamos homenaje a quienes tuvieron el coraje y la decisión de “parir” la patria. Que vuelva a ondear en los balcones la bandera nacional, símbolo de unión de todos los argentinos.

Jorge Augusto Cardoso

DNI 7.784.561

Fracaso político

El fracaso económico se debe al fracaso político. Nuestras desgracias económicas –el subdesarrollo– provienen de nuestra política. Se deben al papel del Estado, que ha sido el obstáculo fundamental para la modernización. Los privilegios económicos son de origen político. Emanan del monopolio político. ¿Podrán nuestros responsables modernizar el poder político? Para eso es necesario que haya una mayor democracia. No veo otro sistema.

Ezequiel Amaro

amaro.ezequiel@gmail.com

Ataques a López Murphy

A los canallescos ataques de Milei a López Murphy se suman ahora los de García Moritán, novísimo aspirante a “dirigente político” a quien se convocó a sumarse a un partido inspirado por el exministro y candidato a presidente de la Nación en 2003. El nuevo actor en el campo político, proveniente del gastronómico, se atreve a criticar a su mentor, al igual que al malhablado Milei, seguramente inspirados, ambos, por acortar distancias intelectuales y de experiencia en lides electorales, que al atacado le sobran.

Guillermo V. Lascano Quintana

DNI 4.415.520

¿Derechos de los padres?

En diciembre de 2022 se aprobó el cambio de género en CABA para los jóvenes de 17 años, quienes podrán realizar el trámite sin el permiso de los padres. Una nueva conquista de LGBT. Podrán modificar el nombre, la imagen y el sexo en el documento, pero también operarse y recibir tratamientos. Ellos no pueden comprar alcohol, cigarrillos ni salir del país sin el permiso de los padres, pero sí operarse y recibir tratamientos. El derecho de los padres a educar a sus hijos, a ocuparse de su salud, la pérdida de valores y la destrucción de la familia conformada por padre, madre e hijos parecen no ser importantes para nuestro jefe de gobierno.

Beatriz García Tuñón

DNI 5.198.251

Niños indefensos

Así como los padres y el Estado deben encargarse de la salud de los niños, semillero para el progreso de un país, en igual medida deben ocuparse de su educación. Los padres entregan a sus niños a la escuela para cumplir con el ciclo de enseñanza primaria con los conocimientos adquiridos en el jardín de infantes y algunos sin ellos, y les serán devueltos al fin de dicho ciclo aptos para el ingreso al secundario. Según las estadísticas nacionales, comparadas con las del resto del mundo, nuestros hijos se colocan en la línea de largada con enormes deficiencias cognitivas, aun las más simples, como leer y comprender un texto. Datos estos obtenidos entre primer, segundo y tercer año. Observo con gran preocupación que la escuela se ha constituido en una guardería. Parece que solo importara a los padres y al Estado que los alumnos reciban el alimento diario. Es la prioridad. Horroroso desde cualquier punto de vista. Culpables todos los que rodean al niño. Desde progenitores preocupados por la pobreza que obnubila hasta los que tienen la obligación de implementar planes de estudios consistentes. Por todo esto someten al docente a su complicidad, dado el desinterés del Estado por la creación de un diseño curricular moderno y creativo por las exigencias que demanda el futuro universitario. Imposible obviar sus paupérrimas remuneraciones, las condiciones sindicales imperantes, mientras se sobreponen a las agresiones de algunos alumnos, reflejo de la falta de respeto y de educación fuera y dentro de los establecimientos educativos. Cuando la Argentina era considerada un país creíble y respetado en el mundo, el alumnado se formaba mediante planes exigentes, sin por ello sentirse estigmatizado, época en la que se obtuvieron tres premios Nobel. Dos en Medicina y uno en Química. Por último (en algunos casos, esto serviría un argumento justificativo): el cambio de paradigma de la sociedad actual. Padres que retiran a sus hijos durante la etapa escolar por viajes programados o bien suplen la útil tarea para el hogar por clases anexas de música, danzas, perfeccionamiento de idiomas, por la falta de control y de apoyo del niño, dado que ambos padres trabajan. Por fin, la exagerada oferta electrónica de todo tipo, el gran competidor del aprendizaje escolar.

Luis Pintos

luispintos@drpintos.com.ar

¿De qué lado está?

El ministro de Defensa, Jorge Taiana, ¿va a prohibir que veteranos soldados salteños recuerden su combate y triunfo contra terroristas del ERP en 1975, durante un gobierno constitucional? ¿Va a pretender que celebren otra vez a puertas cerradas, para que la opinión pública no participe, no les agradezca su servicio, no recuerde nada de esto? Esos doce soldados, que estaban en un paraje rural de Tucumán y soportaron a pie firme la embestida de toda una columna del ERP que se dirigía a Famaillá para atacar el puesto de comando táctico del Ejército, acaban de pedirle por carta al ministro celebrar aquel acontecimiento en el Batallón de Ingenieros de Montaña 5 de Salta con un acto abierto al público. ¿Y qué hará el ministro? ¿Impedirlo? ¿No sería eso tomar partido por aquellos que se alzaron en armas contra la patria? El ministro está ante un dilema: o es coherente con sus dichos de defender la democracia, como alegó al sancionar al general de brigada (R) Rodrigo Alejandro Soloaga, o aquella sanción y este próximo desaire a los soldados salteños son solo coherencia con su pasado montonero. ¿De qué lado está?

Rodrigo Alejandro Caro Figueroa

Capitán (R) Ejército Argentino

alejo.cf@gmail.com

Abandonada

Tengo 42 años, y en 2014 comencé a atenderme en endocrinología en el Hospital de Clínicas por un quiste de tamaño importante ramificado sobre la glándula tiroidea. Realicé controles cada 6 meses y comencé a tomar una medicación, levotiroxina, de por vida. Los médicos, al ver que me seguían saliendo otros pequeños nódulos y que el quiste había pasado a ser tumor, decidieron operarlo en 2016, con alto riesgo de perder la voz, ya que se encontraba muy cerca de las cuerdas vocales. También pude haber tenido problemas de motricidad o que hubiera afectado al cerebro. Me extirparon la glándula tiroidea completa. En la biopsia salió: tumor cancerígeno maligno de tamaño importante. Como después de 2 años seguían saliendo quistes en la misma zona decidieron hacerme un tratamiento con iodo radioactivo, que dio buen resultado. Lamentablemente, en un control ginecológico se descubrieron otros quistes en ovarios y mamas, para lo cual me recomendaron anticonceptivos que al principio me proporcionaban gratuitamente en el hospital. Pero se tornó imposible conseguir turnos para control, ya que se había cambiado (por la pandemia) a la modalidad a virtual, por correo electrónico. Los turnos me los daban para tres meses después. Decidí ir personalmente sin turno, para ver si me daban una respuesta. En Ginecología por ventanilla tuve muy mala atención, y ni siquiera me dieron los anticonceptivos. Comprarlos se me hacía muy difícil, por su precio. Pedí hablar con el director, que me atendió, pero tampoco me dio una solución. Este año me afilié a la obra social de Potenciar Trabajo. Pasé a ser paciente oncológica. La doctora que me atiende me dijo que los quistes tanto en ovarios como mamas hay que operarlos con urgencia. Ya ha pasado mucho tiempo y fueron creciendo de tamaño. El Hospital de Clínicas nunca más me dio una respuesta. Si bien la atención de los médicos es excelente, no ocurre lo mismo con la atención en ventanilla y de parte de los directivos, que deja mucho que desear. Me sentí abandonada por el Estado y sigo a la espera, con mucha incertidumbre y mucha tristeza.

Karina Alejandra Fidanza

DNI 28.785.152

Robos en cementerios

Resulta espeluznante escuchar que en los cementerios de la Chacarita y de Flores se violentan las puertas de las bóvedas, se rompen ataúdes en busca de anillos, relojes u otros objetos de valor y hasta desaparecen urnas con cenizas. Rodríguez Larreta ni siquiera intentó acabar con los piquetes que casi a diario atormentan la vida de los porteños, fue funcional al gobierno de los K con el manejo de la pandemia (y después le salió el tiro por la culata cuando el Gobierno redujo “de prepo” la coparticipación federal que le corresponde a CABA), estuvo en vilo cuando un puñado de chiquilines tomaron varias escuelas el año pasado y ahora ni siquiera puede proteger a los muertos.

Horacio R. De Vita

DNI 10.203.995

