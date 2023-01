Cartas de lectores: El 95%, un logro; cuadro de situación, Camioneros

escuchar

El 95%, un logro

La vocera presidencial dijo que el ministro Massa había cumplido con el objetivo de controlar que la inflación anual no llegara a 3 dígitos. Es increíble y vergonzoso que esta funcionaria pondere que el país no llegó al 100% de inflación cuando la información brindada por el Indec habla del 95%. Y convengamos en que en muchos rubros los precios superaron con creces el 100% anual. Habría que informarle a Gabriela Cerruti que en los países civilizados y bien administrados la inflación llega al 3 o 4% anual. Sin dudas estamos ante el peor gobierno de los últimos años, pero ellos, fieles a sus convicciones, siguen mintiendo y engañando a la población. Menos mal que todos los días hay millones de argentinos que trabajan y se esfuerzan por mejorar, educar y darles lo mejor a sus hijos. Esperemos que este año la gente vote como se debe y ayude a terminar con esta pesadilla.

Horacio Mieres

Cuadro de situación

Desatada la guerra contra la Justicia por haber sido condenada en primera instancia la vicepresidenta; con el 43% de pobreza; y con la inflación récord de los últimos 32 años, la de la Argentina resultó la quinta más alto del mundo después de Venezuela, el Líbano, Siria y Sudán. Para intentar controlarla, el gobierno de los Fernández recurrió al Sindicato de Camioneros –de acreditada fama en aprietes a empresas a través de la extorsión y la violencia– para que acompañen a los inspectores de la Secretaría de Comercio a verificar el cumplimiento de los supermercados con el control de precios. Y mientras el inefable presidente Fernández le echó la culpa de la pobreza y la inflación a Mauricio Macri –que dejó de ser presidente hace 3 años–, según el informe publicado por el Centro UC de Estudios Internacionales de Chile, en el ranking de los presidentes menos valorados de América Latina, Alberto Fernández figura en primer lugar.

Ricardo E. Frías

Camioneros

Sumar a un sindicato para “verificar los precios” es fascismo puro. Es otorgar poder de policía a quien no tiene ningún derecho para ejercerlo. Atenta contra la libertad y constituye una amenaza. Eso no llevará más pan a la mesa de los argentinos. Si bajan el gasto inútil de la política y el nepotismo, la mesa se llena solita. Menos corruptos ricos que viven del Estado = argentinos con una mesa digna.

Mercedes Villa Larroudet

Lucha por la adopción

La situación de José y la familia Lanús Moreno Vivot es una clara muestra de cómo la ineficacia de la Justicia perjudica en forma irreparable a las personas en su salud psicofísica y espiritual. José, que llegó a la familia con solo 4 meses de vida, en tránsito, y por solo 180 días, por fallas en el sistema judicial convive con ellos desde hace 4 años. José ya es parte de la familia. Se crio con ella. Mamá, papá y hermanos. Una jueza pretende ahora que se lo deje en una oficina, como si fuera un expediente, olvidándose de que en derecho debe primar el interés el menor, plasmado en distintas leyes y convenciones. Señores jueces: José es un ser humano. Y quienes lo criaron, también. Tienen sentimientos y sufren. No puede un menor ser víctima de las fallas en el sistema judicial. Los padres en tránsito quieren adoptarlo. Si bien la letra estricta de la ley no lo permite para evitar abusos, en este caso es notorio y flagrante que los Lanús lejos están de querer vulnerar la ley de adopción… Solo quieren adoptar a quien la Justicia dejó a su cuidado y con quien ya formaron lazos de sangre. Si el menor ya se considera de la familia, si está bien cuidado y contenido... ¿qué esperan para darlo en adopción a esta familia, que además ha sufrido estos días la pérdida de otro de sus hijos? La equidad como regla morigeradora debe primar en el caso concreto. Dios quiera así se haga. Y así será Justicia.

María Alejandra Cortiñas de Dabinovic

Cooperación

En una publicación del Foro Económico Mundial de 2015 se mostraban las habilidades laborales requeridas por el mercado norteamericano en el siglo XXI. Había dos habilidades que se destacaban por lejos sobre las demás: la analítica y la interpersonal. Esas dos habilidades tienen mucho que ver con la estructura del espíritu humano; que tiene una dimensión racional-analítica y otra interpersonal-afectiva. Es evidente que la humanidad ha avanzado mucho en la dimensión analítica. Basta mirar algunos de sus frutos, como son la ciencia y la tecnología, donde ha habido y continúa habiendo avances extraordinarios. Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer en la dimensión interpersonal, ya que la presencia de guerras, terrorismo y pobreza extrema son signos evidentes del fracaso en esa dimensión. El mundo todavía se basa en la agresividad y el egoísmo. Tenemos que abandonar ese modelo primitivo y avanzar hacia un modelo basado en el diálogo y la cooperación. La cooperación multiplica la riqueza de las naciones y trae como fruto la paz.

Víctor Carnevali

Prepagas

En los últimos días se han generado versiones contradictorias sobre las declaraciones juradas de ingresos para las prepagas. Hasta el día de hoy no existen precisiones al respecto sobre las condiciones (nivel de ingresos del titular o del grupo familiar, el monto máximo debe consultarse por fuera de la aplicación del sitio, etc.). Actualmente, una vez ingresados los datos, ya no es posible modificarlos, por sí o por no, el nombre de la prestadora…). Sería de utilidad que la Superintendencia de Salud admita la modificación de la declaración hasta la fecha límite fijada para cada mes, ya que por el momento los instructivos publicados se limitan a la mecánica de ingreso de datos, y las consultas al organismo remiten siempre al mismo instructivo.

Martha T. Díaz

En la Red Facebook

La inflación

“¿Recuerdan aquella frase de Alberto: ‘A partir del día viernes comienza una nueva guerra, la guerra contra la inflación?’”- Elbio Martínez

“Vergüenza, el peor gobierno de la historia”- Carlos Castro

“Y los jubilados seguimos cobrando lo mismo, quieren que no existamos más”- Laura Morón

