Cartas de lectores: El ajuste, coaliciones, desaparición

El ajuste

El ajuste está realizado de la peor manera, con inflación incontenible. La inflación es el impuesto de los pobres, que no pueden solventar sus gastos mínimos mensuales y ya no pueden pasar el invierno, porque no hay con qué. La única discusión es quién se hace cargo del costo político de este ajuste en un juego del gran bonete, señalando al de lado o al de enfrente, sin tener en cuenta que, mientras con el dedo índice se apunta al otro, quedan tres dedos señalando a uno mismo.

Alberto Gesualdi

agesualdi2014@gmail.com

Coaliciones

Rodríguez Larreta y Morales quieren incorporar nuevos partidos a JxC. Razonemos: si los que quieren ingresar comparten los mismos principios y propuestas, ¿para qué ingresar, si con apoyarlos en el Congreso y en la actividad ciudadana partidaria alcanza? Ahora, si es para agarrar algún puestito porque ven que pierden poder electoral, recordemos los resultados nefastos de coaliciones que se armaron solo para conseguir votos. Sin ir más lejos, tenemos el ejemplo de la que nos desgobierna actualmente.

Ernesto Hammar

DNI 4.181.496

Desaparición

Imposible no recordar, a raíz de la desaparición y presunto femicidio de la joven chaqueña Cecilia Strzyzowski, el asesinato de María Soledad Morales (Catamarca, 1990). Ambas provincias –entre tantas otras– han sido gobernadas como feudos, con castas familiares hereditarias, que se pasan el mando unas a otras, y dirigentes que parecen blindados por el poder político y la Justicia. La madre de Cecilia, resignada ya, solo pide que le devuelvan el cuerpo para darle sepultura. El exesposo de Cecilia, César Sena, y sus exsuegros Emerenciano Sena y Marcela Acuña son poderosos dirigentes de una organización piquetera del Chaco, muy cercanos al gobernador Jorge Capitanich. Recordemos que Guillermo Luque, hijo del entonces diputado nacional Ángel Luque, fue condenado a veintiún años de prisión como autor material del crimen de María Soledad.

Es de esperar que esta investigación no sea condicionada, entorpecida ni demorada por los estrechos vínculos de los Sena-Acuña con Capitanich.

Irene Bianchi

DNI 6.688.332

“El grito”

No existen palabras que puedan expresar con plenitud el grado de desesperanza y desasosiego que nos embarga hoy a todos los argentinos por el grado degradación y disgregación de la política nacional, como también por el tragicómico y decadente escenario brindado por sus actores. Solo el arte lo puede. En tal sentido, “El grito”, pintura maravillosa del padre del expresionismo, Edvard Munch, representa a una persona andrógina cuyo rostro expresa la angustia en su máxima expresión. ¿Será la nuestra?

Arq. Fernando Aftalión

aftalion.fernando@gmai.com

Fiscales y jueces

Coincido plenamente con las apreciaciones vertidas por el lector Horacio M. Lynch en su carta del 12/6/23, en la que expone las falencias del sistema procesal penal vigente, que pone en manos de los fiscales la decisión final respecto de una persona sometida a proceso, cuando pide el sobreseimiento y desplaza al juez en su potestad de absolver o condenar a esa persona. Me gustaría agregar que si un juez puede absolver aun cuando el fiscal acusa, no se ve por qué un juez no podría condenar aun cuando el fiscal pide el sobreseimiento o la absolución. En todo caso, es el juez quien debe valorar los argumentos del fiscal en un sentido o en otro, al igual que los argumentos de los abogados defensores. Al menos, para perfeccionar el sistema y evitar la discrecionalidad de los fiscales, debería promoverse la reforma de las leyes procesales, en el sentido de que ante un pedido de sobreseimiento del fiscal, se elevara la causa en consulta al fiscal de la instancia superior para que ratifique o rectifique el pronunciamiento del primero. Al margen de ello, cabe señalar que resulta insólita la decisión del fiscal Marijuan en una causa en la que la prueba de indicios, admitida por la ley procesal, parece ser abrumadora...

Carlos José Mosso

DNI 12.046.471

Rescate en la selva

En mi condición de colombiana, quisiera manifestar mi sorpresa al ver que en alguna foto aparezca uno de los militares con las botas sucias, y los niños estén muy limpios. Se hace difícil entender que un bebé de un año pueda haber sobrevivido 40 días sin leche de ningún tipo –ni que hablar de la materna–, comidas sólidas fáciles de digerir, agua no contaminada, etc. Esto es aplicable a la criatura de 4 años, y solo los dos mayores podrían haber aguantado con mucha dificultad condiciones tan adversas. Este hecho sucede cuando la guerrilla –esta vez integrada por disidentes de las FARC– está de vuelta, haciendo insoportable la vida de los colombianos decentes. Y coincide con la reciente firma, por parte del presidente Petro, él mismo un exguerrillero, de un acuerdo de cese del fuego con el ELN, en La Habana.

Viendo la historia de los últimos 60 años de Colombia me cuesta creer en la versión oficial.

Martha Lucía Florez

DNI 18.830.601

Intendencia de Tigre

Malena Galmarini quiere ser intendenta de Tigre. Ella cree que por ser la mujer Massa puede llegar a ese cargo. ¿Qué capacidad ha demostrado en todos estos años en la política para ejercer un puesto tan importante? Su actuación como presidenta de AySA dejó mucho que desear y solo por tener el respaldo del marido no la pudieron remover del cargo. Massa está convencido de que es el dueño de Tigre y solamente por eso intenta que su mujer gane la elección para intendente. Otra muestra más que nos dan los políticos de que no es necesario estar capacitado para obtener un cargo, solo hay que ser pariente o amigo.

Esperemos que estas trampas terminen de una vez por todas, no solo en Tigre, sino en todos lados.

Horacio Mieres

DNI 8.608.530

