Cartas de lectores: El cambio demandará sacrificio, vacunas, dolarizar no es la solución

Carta de la semana

El cambio demandará sacrificio

Miro mi pasaporte y dice “Argentina”. Mi DNI dice lo mismo. Nací y me crie acá. Amo a mi país porque me lo inculcaron mis padres y porque mi familia y mis amigos viven en él. Por eso también vivo acá. Como tantos otros. Vivir en la Argentina significa vivir en la inseguridad, en la grieta, con inflación, con corrupción, sin Justicia y, peor: inmerso en una sociedad que está perdiendo la cultura del esfuerzo, del respeto, del estudio y del trabajo. Lo sé. No deberían sorprendernos ni la clase política, ni los dirigentes gremiales, ni los muchos empresarios prebendarios que tenemos, ni los resultados: 40% de pobreza, la mitad de la economía en negro, un aparato estatal enorme e inútil.

A mis 67 años aplaudo a los que siguen apostando por la Argentina y hago lo que puedo para contribuir a un país mejor.

Las soluciones, los cambios profundos que la Argentina necesita van a suceder cuando todos apoyemos, con nuestro esfuerzo y nuestro trabajo, el sacrificio que va a requerir dar vuelta nuestro país, cumpliendo y haciendo cumplir las normas. No parece mucho. Nuestros abuelos vinieron a eso y decidieron, al subirse a un barco, que en el documento de sus descendientes dijera “Argentina”.

Julio Ricardo Torti

DNI 11.956.090

Vacunas

“No tomé una sola medida en contra de nuestro pueblo”, dijo Alberto Fernández.

Señor Presidente, disiento con usted. Creo que tomó varias medidas en contra de su pueblo. Le menciono tan solo una, que nos costó muy caro. No compró las vacunas de Pfizer, aun cuando las pruebas se realizaron en el Hospital Militar en Buenos Aires. ¡Cuántas muertes hubiesen podido evitarse!

Le recuerdo que es de valientes reconocer los errores.

Mercedes Moreno Klappenbach

Mercedes@designar.com.ar

Dolarizar no es solución

La dolarización como solución a la tendencia al gasto de nuestros gobernantes es comparable a instaurar la ley seca para curar a los alcohólicos. El problema de fondo no se resuelve. La dolarización trae una serie de restricciones al manejo monetario que empiezan a notarse tiempo después de implementada. Así como la ley seca en EE.UU. en los 30 se violaba vendiendo alcohol de manera ilegal, también nuestros gobernantes encuentran alternativas para gastar más de lo que recaudan emitiendo bonos. Eso ya lo hemos experimentado durante el gobierno de Menem, que terminó llevando a la crisis de 2001. Un Banco Central independiente, que cumpla con su función esencial, que es cuidar el valor del dinero, e inmune a las necesidades de financiación del gobierno es lo que funciona en la mayoría de los países del Primer Mundo.

Hugo H. Campanelli

DNI 13.394.695

Libertarios, la verdad

La descripción hecha por Hugo Alconada Mon sobre la “casta libertaria” en la que indica provincia, nombre y antecedentes en cargos legislativos o ejecutivos de las personas representantes del partido de Javier Milei, agregando además sus antecedentes en más de un espacio o partido político, nos aumenta la preocupación sobre sus propuestas en medio de la magnitud de la crisis inédita que estamos viviendo. Se suma a esto la actitud de quien se adjudica el señalar la inconducta ética de quienes gobernaron desde hace más de un siglo, instalando así un populismo que degrada las condiciones de vida institucional de nuestra nación. A su vez, coincidiendo con el oficialismo, descalifica a la totalidad del Poder Legislativo, del que forma parte y alguna vez fue empleado, y también del Poder Judicial. Entre sus dislates se puede mencionar su incontrolable “lengua larga” que ha llegado al extremo de proponer una dolarización inmediata, la venta de órganos sin aval científico alguno que especifique las consecuencias para la salud y futuro laboral de las personas, y la libre venta de armas sin tener en cuenta el drama de la inseguridad que vive la Argentina. Podríamos decir, completando este cuadro, que sus propuestas de gobierno en caso de ser electo serán elevadas en forma inmediata al Parlamento, y que de no recibir tratamiento en el corto plazo convocará a un plebiscito popular en su respaldo. A la juventud que quizás ante tanta frustración puede pensar que esto es una salida viable le pedimos que escuche a sus pares venezolanos, testigos del inicio de la decadencia que derivó en una dictadura que los ha obligado junto a millones de sus compatriotas a emigrar de su tierra. En ese caso, el comandante Hugo Chávez, al perder la mayoría en la Asamblea Legislativa, la hizo asaltar por sus milicias disolviendo el Parlamento. La mejor respuesta a esto es que reaccionen los candidatos y la dirigencia de Juntos por el Cambio, proponiendo dentro de lo posible medidas concretas respecto de las obligaciones que deberán asumir sus representantes en el Parlamento nacional. Y lo mejor sería que, ante los dichos de este personaje, recordemos el refrán “dime de lo que presumes y te diré de lo que careces”

José María García Arecha (h)

Exsenador de la Nación (UCR-CABA)

Como Noruega

Es de esperar que el éxito que se augura al yacimiento Vaca Muerta y a otros existentes y futuros sirva no solo para lograr el autoabastecimiento de petróleo y gas, bajar el precio del combustible, dar buenos dividendos a las empresas petroleras, generar más ingresos en concepto de impuestos que permitan construir escuelas y hospitales y otros beneficios tanto privados como públicos. Sería positivo además que, copiando a Noruega, apuntale el sistema jubilatorio, a través de un fondo previsional petrolero semejante al de dicho país, para así devolver a los jubilados, que tantos aportes hicieron al sistema, su poder de compra, mejorándolo ostensiblemente.

Debería evitarse que esos dineros se diluyeran en otro de los cantos de sirena a los que tristemente nos hemos acostumbrado.

Pedro Sylvester

opinion2m@yahoo.com.ar

Sistema de salud

En relación con la interesante columna del doctor Borrone sobre el sistema de salud, quisiera agregar un par de sugerencias sobre el camino a seguir. En el caso de los servicios públicos, tal vez ese camino pase por un fondo de apoyo a mejoras edilicias y de equipamiento que sea administrado con el criterio de “subsidio contra norma”, es decir, la provisión de subsidios financieros sujetos al cumplimiento de una normativa consensuada sobre la materia. Asimismo, alentar cierta autarquía de cada establecimiento, sin perjuicio de la autoridad de la respectiva jurisdicción (la casi totalidad de los hospitales públicos está en manos de las provincias).En el caso de las obras sociales y las prepagas, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) posee suficientes atribuciones para el ordenamiento sustantivo del sector, incluyendo –por vía de adhesión o convenio– instituciones de igual naturaleza pero diferente dependencia. Completaría el esquema la administración de un mecanismo de reaseguro para el caso de enfermedades y tratamientos particularmente costosos. En el caso de los prestadores privados, la generalización de un sistema obligatorio de acreditación permitiría determinar las reales capacidades de atención médica de cada una y –por ende– la correspondiente escala de retribución. Va de suyo que los anteriores apuntes están hechos en trazo grueso y cada uno requiere un desarrollo detallado. Además, su puesta en marcha requerirá dos evidentes condiciones: la existencia previa de un acuerdo mínimo de consenso por parte de los actores institucionales involucrados y –a futuro– una voluntad firme y duradera por parte de la autoridad pública competente para llevarla a cabo, porque ninguna reforma se completa en un día. Por todo eso, el país necesita un “acuerdo de salud” que establezca las funciones, atribuciones y responsabilidades de la Nación, las provincias, la Seguridad Social y los prestadores privados. El ámbito natural para la concreción de dicho acuerdo debería ser el Congreso Nacional, pero serán bienvenidas aproximaciones previas entre los actores institucionales involucrados.

Jorge A. Mera

DNI 4.175.642

Insumos médicos

Este gobierno se infla el pecho al hablar de los derechos humanos y los del niño, pero lejos están de respetarlos cuando traban la importación de insumos médicos para que los pacientes puedan tener una vida digna. Mi hijo de 18 años tiene una enfermedad mental para la cual está medicado hace 5 años con clonidina en comprimidos en dosis de 0,025 y 0,05. Toma una dosis de cada una, 4 veces al día. Hace 1 mes, sin previo aviso, se me informó desde la farmacia que no había proveedores que tuvieran la droga. La medicación tuvo que ser suspendida abruptamente afectando inmediatamente la funcionalidad mental de mi hijo. Por medio privado pude conseguir la droga en cápsulas, pero no funcionó. Al suministrársela quedó dormido por 48 horas. Esta semana tocaba volver a ingresar el pedido de medicación mensual, y volví a recibir la respuesta de que no hay droga ya que se han frenado las importaciones. ¿Eso no es atentar contra los derechos humanos y los del niño? Priorizar gastos superfluos del Estado en vez de asignar los dólares para la importación de insumos médicos esenciales para la vida de las personas, ¿no es esto un delito?

Estoy indignada con la inhumanidad de estas personas. El peor gobierno de la historia de lejos. Abran las importaciones para medicaciones.

Dolores Young

DNI 25.838.374

