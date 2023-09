escuchar

El enigma Milei

Pasaron las PASO y muchos continuamos azorados y atónitos. Ningún encuestador había pronosticado la victoria de Javier Milei, y lo más sorprendente es que luego de la elección, tampoco se comprenden acabadamente las razones. No alcanza con hablar del voto joven, del voto bronca o de los antisistema. Cuesta entender que un recién llegado a la política, sin ninguna estructura, con pocos recursos y escasísima fiscalización pueda vencer en 16 provincias. ¿Cómo es posible obtener más de 7 millones de votos sin acreditar una gestión exitosa y con un archivo lleno de agresiones y contradicciones ? ¿Cómo se puede liderar los sondeos electorales sin una plataforma de gobierno y con solo algunas ideas aisladas y marketineras, que ni ellos están en condiciones de fundamentar?

Las elecciones del 22 de octubre revelarán qué tan sólido es este fenómeno que nadie vio venir y ninguno termina de explicar.

Emilio C. Perasso (h.)

Inseguridad en CABA

Los ciudadanos de CABA estamos siendo testigos de lo que es vivir en una “zona liberada”. Los hechos delictivos y la impunidad con que se mueven los delincuentes está llegando a límites grotescos. Sería bueno recordarle a Horacio Rodríguez Larreta que sigue siendo jefe de gobierno. Evidentemente el período electoral trajo aparejadas la inseguridad y una ciudad sucia como hace rato no tenemos.

Mariano Maurette

Nuevas universidades

El Gobierno ha dispuesto medidas para crear una serie de nuevas universidades que serán públicas y gratuitas. Si realmente interesara mejorar la educación, no es ese, por ahora, el camino. Debería volcar sus esfuerzos en la educación primaria y secundaria; adecuando

ediliciamente todas las unidades educativas del país, dotándolas de medios modernos de ayuda a la enseñanza y proporcionando gratuitamente a todos los alumnos el material de aprendizaje (textos, elementos de escritura y computadoras personales); haciendo realmente obligatoria la enseñanza, no en forma meramente declamativa como ahora.

Nuestro país necesita urgentemente formar buenas personas, apegadas a las normas y leyes; solidarias, comprometidas con la sociedad, con capacidades y dominio en ciertos contenidos básicos de las ciencias básicas y tecnología. Los países más desarrollados tienen universidades públicas y privadas, pero, a pesar de ello, la mayoría, como en las de los EE.UU., son de matrícula paga. El afán de crear nuevas universidades esconde el propósito de proporcionar lugares rentados para la militancia y el adoctrinamiento.

Jorge Augusto Cardoso

Doctor Benaim

El 28 de diciembre de 1948, en un precario conventillo del barrio de La Boca, se produjo un incendio muy grande, donde los principales afectados fueron Francisco Dinatale y Ángela Fortuna Dinatale, quien en ese momento tenía 15 años y toda una vida por delante. Ambos contaban con quemaduras de cuarto grado, y tenían sus rostros desfigurados, su situación era completamente crítica. Para su tratamiento fueron derivados a la guardia del Hospital Argerich. Cuando las esperanzas de vida eran nulas y todo parecía perdido, apareció el doctor Fortunato Benaim, quien desde entonces y para siempre se convirtió en el héroe de la familia Dinatale. Luego de las tareas titánicas que realizó el doctor Benaim, realizando por primera vez un injerto de piel en el mencionado hospital, logró salvar las vidas de Francisco y Ángela, quienes estuvieron internados durante un año. Es importante mencionar no solo el profesionalismo con el que ha manejado la situación el doctor Benaim sino también su bondad, ya que ha ayudado económicamente a nuestra familia para poder conseguir los instrumentos necesarios para la recuperación de Francisco y Ángela. Su empatía y apoyo durante un momento tan crítico en nuestras vidas fueron invaluables. Siempre recordaremos su calidez y paciencia al explicarnos cada paso del proceso y brindarnos esperanza en momentos de incertidumbre. Al enterarnos del fallecimiento del doctor Benaim el 25 de septiembre, quisimos escribir esta carta para recordar y agradecer todo lo que ha hecho por nuestra familia. Sus manos expertas y su valentía hicieron posible un milagro médico que nunca olvidaremos. Sabemos que su ausencia dejará un vacío imposible de llenar en la comunidad médica y en los corazones de quienes tuvimos el privilegio de conocerlo. Su legado perdurará a través de las vidas que tocó y salvó.

En este momento de pérdida, queremos que la familia del doctor Benaim sepa cuánto valoramos su dedicación y sacrificio. Estamos eternamente agradecidos por todo lo que hizo por nosotros y por tantos otros. Nuestros pensamientos y oraciones están con ustedes durante este difícil momento.

Miguel Ángel Dinatale

Rematriculación

Después de casi un año de que la OMS declaró el fin de la pandemia, el Ministerio de Salud de la Nación no habilita la rematriculación presencial para profesionales de la salud, como se hizo siempre. En lugar de ello y en forma sumamente confusa y complicada, mandan una planilla a llenar que hay que enviar completa y ellos informan cuándo retirar la matrícula. No sería un problema llenar una planilla con datos que seguramente ya tienen, debido a que ya estamos matriculados, pero el problema es lograr completarla, rechaza las fotos incorporadas, el sistema “se cuelga”. Y es difícil para los que no son demasiado entendidos en sistemas incorporar una firma electrónica a una ficha sin poder adjuntarla. A todo esto se suma que no hay quien asesore o alguien con quien poder comunicarse. Tengo muchos años de profesión (soy psicóloga) y estoy a punto de renunciar a renovarla ya que me insume un tiempo que por mi trabajo no tengo. Traté varias veces de completarla sin lograrlo. En consideración hacia aquellos que también pueden haber tenido la misma dificultad debería haberse programado algo más sencillo para todas las profesiones.

Silvia González

En la Red Facebook

La ausencia de una senadora de JxC fue clave para que se aprobara el pliego de la jueza Figueroa

“La agenda legislativa es estar en su banca para evitar estas cosas, y los diputados y senadores tienen que empezar a ver las prioridades; si no, no pueden estar en ese lugar, la prioridad es la Argentina. Espero que lo aprendan”- Andrea Pezzano

“No hay defensa”- Julieta Baldino

