Cartas de lectores: El fallo Levinas y la seguridad jurídica, ficha limpia, enumeración clarificadora

El fallo Levinas y la seguridad jurídica

En diciembre último la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó el fallo sobre el caso Levinas. Dispuso que los recursos extraordinarios sean revisados por el Tribunal Superior de la ciudad de Buenos Aires. Luego de que se publicara el dictamen, las distintas cámaras nacionales (Civil, Laboral, Comercial) convocaron a “plenarios” atacando dicha sentencia. Y yo agrego: poniendo en duda el citado fallo. Si un tribunal, mal llamado inferior, dispone no cumplir un fallo de la Corte Suprema, ¿qué nos queda a los ciudadanos “de a pie”? Párrafo aparte, los abogados. Con estos plenarios entramos en un limbo procesal, por utilizar un término elegante. Los fallos de la CSJN se acatan, no se discuten. Aunque no nos gusten. La Corte “habló”, punto final. Y siempre debemos obedecer sus sentencias. Hace a la seguridad jurídica.

Señores camaristas, una muy pequeña parte de la sociedad confía en ustedes (no pasa del 12%), así las cosas, ¿entienden por qué las empresas extranjeras cuando invierten acá solicitan que sean jueces de otros países quienes definan sus diferendos? ¿O cuando la Argentina emite un bono con jurisdicción en Nueva York, porque mejora su cotización? ¿O las empresas argentinas que se someten a arbitrajes para evitar ir al Poder Judicial?

La respuesta es sencilla, no confían en el Poder Judicial de la Argentina. Y eso duele, y como abogado me duele mucho, porque sé que hay muchos buenos jueces y fiscales que honran sus cargos. Ruego a los camaristas que acaten los fallos de la Corte, por el bien del país, de sus ciudadanos y del Poder Judicial.

Matías G. Sánchez Sorondo

DNI 16.940.566

Ficha limpia

En estos últimos días he estado pensando en la naturaleza de la democracia, la racionalidad política y otros temas anexos vinculados al proyecto de ficha limpia que seguramente hubieran sido del interés de Joseph Schumpeter o Daniel Kahnemann. En un entorno de electores racionales y con información plena en torno a la trayectoria de los candidatos a cargos electivos, ¿sería necesario un proyecto como el de ficha limpia? ¿No debería ser la propia actitud racional del elector la que seleccionara negativamente a un candidato procesado por diversas causas? Si ello no ocurre y es necesario que el Estado –a través de una ley– tenga que poner límites a la oferta electoral, ¿no deberíamos suponer que algo anda mal en el proceso colectivo de selección y admitir que, así como existen los “fallos del mercado” en la teoría económica, también existen en la teoría política? ¿Cuál es la razón por la cual un elector continúa votando a alguien que no merece ser representante de la Nación? La respuesta podría ser: falta de información, fanatismo o directamente imbecilidad.

De confirmarse alguno de estos aspectos, se deduce entonces que el Estado debe actuar tal como se corrigen los fallos de mercado o las falencias previas en términos de educación. Solo así se explica que la instrumentación de un proyecto de ficha limpia sea tan necesario y consuma tanto tiempo de discusión. A veces, quizás en términos políticos, nos olvidamos de que hay que respetar los dictados del mercado.

Santiago Altomare

DNI 14.195.212

Enumeración clarificadora

Por fin sabemos a ciencia cierta quiénes son los diputados que apoyan la corrupción. Noventa y ocho argentinos admitieron que no les importa que el Congreso nacional se convierta en una moderna cueva de Alí Babá. Hubo dos abstenciones, pero, dada la importancia del tema tratado, esos dos votos también están a favor de los corruptos. Daniel Arroyo, exministro de Desarrollo Social, supuesto defensor de los jubilados, fue uno de quienes se opusieron a la sanción de la ley. Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria, afirmó que Santiago Caputo está organizando una superestructura de control que tendrá de rehenes a los integrantes de su espacio político, ya que conoce a los evasores, lavadores de dinero, contrabandistas, timberos financieros y además a quienes tienen dinero en cuevas offshore. Para cerrar esta clarificadora enumeración dijo que les va a picar el boleto y se los llevará puestos.

Gracias al diputado Martínez ahora sabemos dónde está el dinero que les falta a los jubilados. En pocos días conoceremos a los senadores que defienden a los corruptos. A partir de ese día sabremos que quienes digan defender a los jubilados, porque la administración Milei los ha sumido en la pobreza, estarán mintiendo, y los jubilados en las próximas elecciones haremos un ejercicio de memoria.

Gabriel C. Varela

DNI 4.541.802

Sin careta

El silencio es lo que mantiene vivas a las mafias porque matan al que habla; en cambio, el silencio y la complicidad matan a la República. La aprobación de ficha limpia en Diputados le sacó la careta a Unión por la Patria.

Mariano E. Correa

DNI 10.809.024

Perinola

Legisladores que hablan de honestidad y defienden a una persona condenada por la Justicia en un juicio con todas las garantías de la ley tiene una sola explicación: con Cristina siempre hubo un “gobierno perinola”, nadie pone, pero todos sacan.

Gustavo Gil

gustavogil68@hotmail.com

Cajoneo

Me alegra muchísimo que avance la ley de ficha limpia, algo tan básico y fundamental que es tan importante como difícil de establecer. Claramente es una mejora y un gran logro. Ahora, la ley en sí genera que suba el precio de la impunidad, mejorando aún más el negocio de los jueces corruptos, que todos sabemos que los hay. ¿A cuánto ascenderá el precio de cajonear una causa hasta después de las elecciones? Es necesario que a la par de esta ley haya otra que obligue a los jueces a declarar sus bienes y a que den explicaciones de dónde sacan su dinero, como hacemos todos los argentinos de bien.

Leónidas Facio

leonidasfacio@gmail.com

Preocupación

Como ciudadano preocupado por nuestro país, resultan inquietantes las decisiones y actitudes que últimamente, y cada vez con más frecuencia, está tomando el Gobierno. Por mencionar algunas: pasar de calificar a un economista como uno de los más exitosos ministros a ser un impresentable, además de destituir a su hija como embajadora por filiación (mismo motivo que en la Anses). De los dos candidatos a la CSJN o ninguno a Lijo solo. La licitación de la Hidrovía, en medio de graves acusaciones cruzadas, y su suspensión en un proceso con graves imputaciones. Combatientes de Malvinas condecorados por su valor en combate dados de baja, dejándolos en un completo desamparo. Sacar a la UIF como querellante de los casos de corrupción K. Continuos destratos y peleas con propios y ajenos. Este año hay legislativas, y quienes en el balotaje de 2023 eligieron entre lo nuevo y el abismo no son la mayoría cautivos libertarios. Tiene que haber alternativas para terminar de desterrar al populismo, pero al mismo tiempo equilibrar poderes, contando con la siempre presente mayoría silenciosa, pero que a la hora de votar se expresa contundentemente.

Guillermo Bronenberg

wbronenberg@gmail.com

Visita a un acuario

El domingo 9 de febrero último me sentí maltratado al visitar el Acuario del Río Paraná de la ciudad de Rosario, un espectacular edificio de hormigón ubicado en la ribera del mismo río. Las visitas se programan en horarios preestablecidos, cada 40 minutos, con los visitantes que espontáneamente van llegando al lugar para, teóricamente, realizar el recorrido acompañados por un guía oficial. Pregunté si podía ingresar sin tener que esperar el horario de la visita guiada, pero me dijeron que no se podía. El lugar cuenta con aire acondicionado, pero el personal a cargo de la seguridad, nos dejó entrar solo para sacar las entradas y después, sin ningún tipo de lógica, nos obligó a salir nuevamente del edificio para esperar afuera a que se cumpliera el horario de inicio de la visita, a pesar de los agobiantes 39 grados de temperatura que hacía ese día, sin ningún tipo de contemplación aun para las familias que llevaban niños pequeños y hasta para una persona que estaba en silla de ruedas. Cuando nos permitieron volver a entrar, nos recibió una joven que se presentó como nuestra guía de grupo y luego de una breve presentación, que duró tres minutos, nos indicó cómo acceder al salón de los estanques en el primer piso. A partir de ese momento recorrimos el salón de los estanques sin tener ningún tipo de acompañamiento u orientación, y la señorita volvió a aparecer solo para indicarnos que la visita había terminado y amablemente nos invitó a salir, para permitir el acceso al siguiente grupo de visitantes.

Espero que este reclamo llegue a las autoridades del acuario, porque la inexplicable actitud del personal de seguridad y la inexistente “visita guiada” opacaron el enorme potencial turístico y educativo de un lugar que está lamentablemente desaprovechado.

Gabriel Ballester

gabrielballe@gmail.com

