escuchar

El paro

Ante el paro general con movilización organizado por la CGT y demás grupos políticos que no ganaron ninguna elección presidencial en 2023, creo que deberíamos considerar algo muy simple: si 14 millones y medio de personas (56% de los argentinos que lo votaron) se manifiestan en contra del presidente Milei, este debería reconsiderar sus propuestas políticas. De lo contrario, no debería retroceder ni un paso. ¿Dónde está la tolerancia de los que perdieron una elección? ¿Cuál es el sentido de que los perdedores presionen al ganador y no le permitan gobernar? ¿Acaso Milei debería traicionar a sus votantes y llevar a cabo las políticas que fueron rechazadas democráticamente?

Creo que, como sociedad, fuimos demasiado ingenuos en aceptar el concepto de “democracia” que pretendieron imponer quienes jamás creyeron en ella ni la pusieron en práctica.

Martín José Vergara

DNI 34.023.157

Interés

¿Paro a los 45 días de haber asumido el nuevo presidente, votado por una mayoría, por dar libertad de afiliación a los trabajadores? Los sindicalistas muestran a las claras que no quieren eso… será porque van a dejar de percibir millones…

¡Qué triste es ver que lo único que les interesa es su bolsillo!

Elena Gotelli

DNI 11.044.105

¿Hasta cuándo?

Me pregunto hasta cuándo van a seguir matando gente inocente por un auto, un celular, una mochila. Hasta cuándo los argentinos que salen a trabajar –en el conurbano en particular y en el país en general– quedarán a la buena de Dios, poniendo en riesgo su vida y la de su familia. Cuántas más Umas habrá, cuántas Jennifer. ¿Cuánto vale la vida de los que solo saben salir a trabajar para ganar el sustento propio y de su familia? Parece que nada. Que solo vale la vida de los delincuentes, mal nacidos que sin reparo alguno arruinan la vida de familias decentes. ¿Qué le queda a la sociedad? ¿Hacer justicia por mano propia? Seguramente no, pero muchos tienen derecho a pensarlo. En una sociedad civilizada funciona el principio de premios y castigos, el delincuente paga con una pena ejemplificadora y el decente, el honesto, el trabajador goza de su libertad tranquilamente, y siente que el Estado cuida de él y de su familia, que los protege a todos. Ya no queda demasiado margen de tolerancia en nuestra sociedad. A quien corresponda hagan lo que hay que hacer de una buena vez.

Cynthia Acher Masri

DNI 16.977.474

Las décadas ganadas

El 19 de diciembre 2023 se hizo la inscripción a aspirantes a escuela de policía con varios requisitos, uno de ellos, secundario completo. De 5400 solicitudes recibidas, solo 1400 inscriptos tienen con la documentación adecuada, ya que en algunos establecimientos educativos ni siquiera cumplimentan la tarea administrativa. De los 1400 que se presentan a la prueba de nivel académico, solo 12, menos del uno por ciento, aprueba dicho examen, basado en historia, geografía, lengua, matemáticas.

Lo relatado sucedió en la provincia de Tucumán, y se puede corroborar leyendo el extenso artículo del diario La Gaceta de fecha 22 de enero de 2024. Mis felicitaciones a los gobernantes de la provincia de los últimos 20 años.

Me invade una profunda pena y una enorme desazón, entiendo que se debe corregir rápidamente lo económico, ya que suma en la pobreza cada día a más argentinos, pero creo que lo realmente urgente es ver cómo volvemos a recuperar las décadas siniestras de “alpargatas sí, libros no”, Vatayón Militante, cumbia villera y toda la sarta de disparates a nivel educativo y formativo que han destruido el alma del docente y la voluntad del educando.

Margarita Di Lella

DNI 11.663.308

Pedido de libertad

Por la expropiación de YPF debemos pagar dieciséis mil millones de dólares, se despilfarraron y se repartieron entre la casta millones de dólares; por los mal llamados juicios de lesa humanidad en concepto de indemnizaciones se han pagado más de tres mil quinientos millones. Los vencimientos al Fondo Monetario hace que cada vez tengamos menos posibilidades de vivir dignamente. Cada gobierno incrementa la deuda. Gran responsable de todo esta debacle es la casta formada por la mayoría de los políticos y algunos jueces y periodistas que se prestan a desinformar. Llevamos 40 años de ininterrumpida democracia, con la cual ya no se come ni se educa ni se cura. Los argentinos somos muy conscientes de este desastre, del que nadie se hace responsable ni tampoco hay alguno de los causantes preso. Quienes están privados de su libertad, injustamente, son solamente los que no permitieron que el terrorismo marxista se apoderara de nuestra patria. ¿Cuándo en mi Argentina la moral cayó tan bajo? Si los presos políticos hubieran tenido la visión de lo que hoy les toca padecer, seguro que igual hubieran procedido de la misma forma, para defender al país que a sangre y fuego nuestros próceres nos legaron . Son personas dignas y honorables por su valiente proceder. Los hechos ocurridos en los 80 en Malvinas y La Tablada pusieron de manifiesto su amor por la Argentina. Por todo esto solicito la libertad urgente para quienes están siendo perseguidos por el odio, la venganza y el negocio de los mal llamados juicios de lesa humanidad.

Miguel Francisco Prestofelippo

DNI 11.071.957

Juan Carlos Montero

Deseo expresar mi profundo dolor por la partida de un grande: el licenciado y maestro Juan Carlos Montero. Descubrí el fascinante mundo de la lírica y aprendí a conocer y a amar las grandes voces del pasado, que no habrán de repetirse de su mano. Su estilo refinado, equilibrado y mesurado diciendo siempre la verdad de la velada serán siempre echados de menos. La platea del Colón queda con un vacío profundo y el dial donde sintonizaba Aproximación a la ópera también. Me lo imagino ahora en una tertulia envidiable con Leonard Warren, Richard Tucker, Maria Callas y Victoria de los Ángeles, entre otros grandes del Olimpo lírico.

Descanse en paz.

Jorge Arnoldo Suárez

DNI 17.107.126

En la Red Facebook

“No vamos a caminar por la veredita”, el desafío de ATE al Gobierno por el paro

“Amenazan, desafían, atropellan, extorsionan... Si esto no es transgredir la ley, la Constitución, entonces, dónde están los que deben hacer cumplir las normas de convivencia y mantener el orden” -Carlos Iraizoz

“¡Cuatro años calladitos! No tienen cara”- Enrique Daniel Ortiz Olmedo

“Están diciendo que no les importa el derecho a circulación de los demás. No se puede esperar más de un peronista”- Roberto Villafañe

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION