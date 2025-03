Cartas de lectores: El personalismo, factor dominante en la política; dividir no es reinar, aprendizaje

Carta de la semana

El personalismo, factor dominante en la política

Con vistas a las elecciones legislativas en CABA, programadas para mayo, resulta curioso advertir el grado de dispersión/atomización desatado. Partidarios de Pro, kirchneristas y libertarios contarán con candidatos que, a pesar de responder a una misma ideología, optarán por competir con rótulos diferentes. La afinidad entre Rodríguez Larreta y Lospennato es incuestionable. Sin embargo, la decisión del primero pareciera obedecer más a motivos de enojo (perdió en las internas a manos de Patricia Bullrich) que a cuestiones sustanciales. Por otra parte, los enfrentamientos entre Santoro y Moreno no se entienden demasiado. Ambos son dirigistas, populistas y afectos a un Estado sobreprotector. Finalmente, Adorni y Marra acudirán a los comicios por carriles separados. No debe descartarse que la postulación del legislador, expulsado de la LLA, melle las chances del partido gobernante.

Frente a un país que reclama medidas mancomunadas, algunos fomentan egos desmedidos y abandonan banderas de claro interés programático.

Alejandro De Muro

demuroalejandro4@gmail.com

Dividir no es reinar

Ya no hay una madre de todas las batallas como lo es la provincia de Buenos Aires, ahora también la tenemos en CABA. Francamente, me resulta imposible creer que algo que ha funcionado bien durante veinte años, como lo ha sido la gestión de Pro, con sus errores y sus aciertos, pueda desintegrarse por un tema de poder, ambiciones o venganzas personales de gente que piensa, por lo menos, de manera parecida. Nuevamente están anteponiendo sus intereses a los de los vecinos. Pero se olvidan de que los porteños somos gente pensante, como todos los argentinos, y que a la hora de emitir el voto muchos pondremos en la urna los resultados que saltan a la vista. Buenos Aires es otra desde que asumieron personas como Mauricio Macri , Esteban Bullrich, Guillermo Dietrich, Hernán Lombardi, Soledad Acuña, Hernán Quirós y muchos otros. Ya no estamos para campañas mediáticas gritonas, promesas vanas en las redes sociales, peleas entre pares que ayer eran equipo y hoy son enemigos. Con el voto hemos demostrado lo que queremos. Y hemos sido contundentes y consecuentes durante estos años. No perdamos la memoria de todo lo realizado. El gobierno nacional debería pensar que tiene un aliado en la ciudad de Buenos Aires. Pero todo no se puede tener. No sigan dividiendo porque no reinarán.

Sonia Decker

DNI 6.664.397

Aprendizajes

Descolgamos el cuadro de generales procesados y condenados, retiramos estatuas de descubridores e historiadores, inventamos cifras de la tragedia, negamos las verdades de un bando y relatamos las del otro... somos como el avestruz que esconde la cabeza en la tierra, no nos hacemos cargo de nuestra historia, renegamos de nosotros mismos, hachamos nuestras raíces. Nunca entenderemos nuestro presente si negamos nuestro pasado.

Recuerdo hace algunos años, en ocasión de una visita a la Torre de Londres, asombrado recorrí instalaciones donde estaban reconstruidos elementos de tortura que los ingleses usaron por ejemplo para doblegar a Tomás Moro. ¡Los hacían funcionar como en aquella época! Le pregunté a un guía por qué lo hacían y su respuesta fue muy sencilla: “Porque así lo hicimos antes”.

Creo que deberíamos aprender algunas conductas de los demás.

Fernando Braconi

braconifernando@gmail.com

Lenguaje

Aristóteles caracterizó al hombre por un rasgo distintivo entre las especies del reino animal: la palabra. Razón y lenguaje son inescindibles: las palabras configuran y enuncian las ideas. Esta singularidad humana emerge de su más profunda interioridad psíquica: es el ser bajo la forma de enunciados, proposiciones y discursos. La palabra maravillosa, proteica y única que nos ha sido dada habilita la comunicación, el diálogo y toda expresión subjetiva. El español que hablamos nos ofrece más de 90.000 palabras y regularmente la RAE incorpora nuevos idiolectos, cronolectos y sociolectos que expresan su continua evolución. Sin embargo, asistimos a una fenomenal decadencia lingüística de nuestros hablantes en la Argentina contemporánea. Familia y educación no son ajenos a este tema, al que además contribuye la creciente restricción verbal de medios y redes sociales. La comunicación se aleja cada vez más del diálogo franco con registros de agresión y violencia que distorsionan el mensaje. La rusticidad y pobreza lingüísticas han invadido los ámbitos institucionales, permeando el discurso público/político en detrimento de su validez. Mandatarios, funcionarios, legisladores se solazan con exabruptos, chabacanerías e insultos. Y acompañan sus altisonantes peroratas vacías con desafíos patoteriles, groserías y megáfonos…

A quienes venimos de otra época nos choca la pérdida de las formas, los modales y el respeto hacia el destinatario/interlocutor. Asistimos a espectáculos cerriles en escenarios impensados. El Congreso de la Nación casi ha devenido en ring; gobernantes y políticos discurren y “chechean” por las redes cual barrabravas. Vulgaridad e ignorancia impregnan lo discursivo en dichos sitios. Entonces, ¿cómo hablar de “institucionalidad”? ¿Qué se entiende por “investidura”? ¿Cómo pensar las atribuciones de cargos oficiales?

Diálogo y reflexión se imponen a la hora de buscar acuerdos y consensos indispensables con vistas al futuro. Por eso urge recuperar el prístino sentido de las palabras que nos humanizan.

Beatriz Arbasetti

DNI 6.276.714

Gobernar es repoblar

“Gobernar es poblar”, dijo Juan Bautista Alberdi, pero han pasado 150 años y nuestro país ha crecido muy irregularmente. Los conurbanos de las grandes ciudades (CABA, Rosario, Córdoba, etcétera) han acumulado en estos últimos 80 años más de 5000 villas. Esta realidad hace 25 años me inspiró una propuesta de reubicación demográfica, que invita a repoblar nuestro país, de manera tal que los habitantes emigren desde esos conurbanos hacinados a 300 ciudades del interior, entre 7000 y 100.000 habitantes, creando modernos barrios en donde los recientes inmigrados podrán comprar su casa con créditos a 30 años (como en los países a imitar). Estas ciudades contarán con parques industriales donde fábricas darán valor agregado a la producción primaria de la zona que hoy solo se exporta en bruto. Lo que viaja es el producto terminado, no la materia prima. Así estos trabajadores podrán llegar a su trabajo a pie o en bicicleta, sin emplear 4 horas diarias y el 15% de su sueldo en tediosos viajes de trenes y colectivos; solucionando problemas de subsidios a los transportes y las horas muertas de quienes trabajan lejos de casa. Al funcionar esta reubicación demográfica, apoyada por una ley del Congreso y por algún plan RIGI, pienso que se podrá decir “....gobernar es repoblar”, logrando una Argentina moderna y equilibrada.

Ricardo Olaviaga

rolaviaga157@gmail.com

2 de abril

El 2 de abril de 1982 en un operativo militar conjunto, impecable desde el punto de vista profesional, se recuperó el irredento suelo patrio de Malvinas, el capitán de Infantería de Marina Pedro Edgardo Giachino se erige en el primer héroe. El país se puso de pie y produjo lo que parecía imposible: la unión de los argentinos tras un objetivo común. Esta fecha, hito de la defensa de la soberanía argentina en los tiempos modernos, debe actuar de acicate en todos nosotros. La concordia y la paz deben primar, esta es una deuda para con nuestros combatientes, aquellos que yacen en la tundra malvinense, en el Mar Argentino, como a los que vemos desfilar con orgullo en cada acto, en cada rincón de nuestra querida patria.

Gloria y honor a nuestros héroes, gloria y honor a nuestros bravos combatientes, que su sacrificio no sea en vano, sino el punto de partida de una Argentina justa y soberana y fundamentalmente unida en pos de una meta común. Hoy la Patria se desangra, no por una guerra, no por ideas políticas, no por problemas raciales o religiosos, solo por mezquinos intereses personales, de grupo, ideológicos o simplemente económicos. La grandeza, el desprendimiento, la heroicidad y el amor a la patria que caracterizaron a nuestros héroes de Malvinas es lo que les pedimos a nuestro dirigentes en esta triste guerra que libran, y en la que la única víctima es el pueblo argentino.

Pedro Pablo Farías

DNI 11.420.597

¿Indignación selectiva?

Resulta llamativa la contradicción de nuestra sociedad contemporánea: escandalizan los dichos del rector de la UCA, Miguel Ángel Schiavone, pero no parece haber problema alguno en que artistas consagrados canten frases como “dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo” o “quiero que me castigues”, sin que nadie acuse a esas expresiones de ser retrógradas o cosificadoras. ¿En el arte todo vale, incluso la cosificación explícita de la mujer? ¿No es eso, acaso, más “prehistórico” que cualquier reflexión polémica? Cuestionar está bien. Pero convendría también revisar nuestras propias incoherencias.

Juan Bautista de las Carreras

juanbautistadelascarreras@gmail.com

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION