Cartas de lectores: El riesgo argentino, demanda social, candidatura

El riesgo argentino

Al excelente artículo del ministro de Finanzas de Córdoba, Osvaldo Giordano, quisiera agregar un concepto que desde hace años me obsesiona: el riesgo argentino. El riesgo nuestro es el cambio, sin solución de continuidad, en las reglas de juego. Me refiero no solamente a las cuestiones impositivas y cambiarias. Con solo revisar la energía le bastaría a un especialista para escribir un libro. Una ley, un decreto y hasta una resolución de un funcionario de tercer nivel de gestión bastan para cambiar las reglas de juego. Las consecuencias sobre la actividad, entre ellas la ocupación, son obvias y de todo tipo. Asustan la frecuencia y la relevancia. En suma, la muy atinada propuesta del licenciado Giordano, a mi juicio, requiere una conducta en el tema de las reglas de juego, que nos convierta en un país serio.

Vicente Gallo

DNI 4.183.835

Demanda social

No comparto la idea de que cada país tiene la dirigencia que merece, pero es evidente que aquí la demanda social por exigir transparencia, condenar la corrupción y solucionar los graves problemas que padecemos es escasa y débil. Una demanda que debería comprender a toda la dirigencia, sin excepciones. Cuando el voto del ciudadano depende de cómo le va en lo personal o está sujeto a la ideología, exculpando a los corruptos, nos recuerda que Hegel sostenía que el hombre vive inventando razones para apoyar cualquier cosa. El clima de escepticismo y nihilismo en ciertos sectores de la población se explica por esa fracción de la sociedad sin conciencia moral que niega o combate los principios y valores, la educación y el mérito, la tolerancia y la equidad. El problema superó las líneas maestras del obrar humano, que requieren libertad y responsabilidad. La realidad nos revela que los intereses de la dirigencia no son los de la sociedad.

Roberto M. Cataldi Amatriain

rcataldi@intramed.net

Candidatura

Alberto Fernández era muy amigo de Cristina Fernández. Después Alberto dijo de ella las peores cosas que se pueden decir de alguien. Pasado un tiempo, Alberto fue elegido por Cristina para ser el candidato a presidente de la Nación. Aníbal Fernández era muy amigo de Cristina Fernández. Después Aníbal cruzó de vereda y ahora le está tirando con munición gruesa a Cristina. ¿Será Aníbal el próximo candidato a presidente por el FDT?

Gustavo Muñoz

DNI 11.534.900

Terminal de Retiro

Soy rionegrina, pero desde hace más de 20 años también soy porteña por elección. Por eso, me duele tanto que la carta de presentación que le mostramos a la gente del interior que nos visita r sea el actual Retiro: inseguro, oscuro y sin ningún tipo de control. Hace muchos años que uso la terminal para viajar por distintos puntos de la Argentina y, aunque durante la pandemia fue remodelada y dejada como nueva por dentro, por fuera es una boca de lobo.

Los cambios realizados en las entradas, la falta de una buena iluminación, la falta de seguridad en sus calles hacen que ingresar o salir de la terminal sea una odisea, y más durante la noche o de madrugada. Parece una zona liberada. Liberada a lo que sea. Necesitamos que esta carta de presentación al interior sea por lo menos más confiable. Necesitamos que esta primera imagen sea más segura. Necesitamos que los que deben ocuparse se ocupen.

Colocar más iluminación y mayor seguridad es de vital importancia para cambiar esta postal de “sálvense quien pueda”.

Silvina Campidoglio

DNI 28.718.571

Uso de los recursos

Como ya se han expresado muchos vecinos de la CABA, creo que nuestro jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, debería aplicar los importantes recursos que percibe de los contribuyentes en la prevención del vandalismo que sufren diariamente picaportes, luminarias, porteros eléctricos, cestos de residuos y hasta las chapas indicadoras de las calles.

Menos auspicio y financiación de actividades artísticas marginales y festivales de minorías –como las murgas o las celebraciones de la comunidad LGTB– significa más fondos aplicables a las urgencias de las mayorías silenciosas que pagamos los impuestos.

María Isabel Di Biasi

dibiasiail@gmail.com

ChatGPT

En el artículo de Alejandro Horvat sobre el ChatGPT, “¿Enemigo o aliado?”, el autor nos plantea el impacto de esta nueva aplicación en la cultura escolar. Coincidimos en que este chatbot de IA presenta un nuevo desafío para la escuela. Nuestra querida escuela viene siendo desafiada desde hace tiempo y nosotros los educadores parecemos no poder responder adecuadamente a los cambios vertiginosos de nuestro mundo. ¿Alguien duda que en los próximos años la IA seguirá desarrollándose de manera imprevisible? Los alumnos viven en este mundo, y la escuela no puede ser para ellos un paréntesis en sus vidas. Necesitamos hacer hoy un replanteo de fondo y pensar seriamente en el qué, el para qué y el cómo de la escuela. Dios quiera que esta nueva tecnología nos sacuda de tal forma que nos ayude a comprender que necesitamos educar de otro modo. El mundo está despertando a esta conciencia de que necesitamos innovar y muchos ya se han lanzado a hacerlo. No existen caminos ciertos, pero entre todos podemos ir encontrando por dónde avanzar. Creemos que debemos trabajar en cinco ejes: curaduría de contenidos, desarrollo de capacidades, metodologías activas, evaluación formativa constante, espacio y tiempo flexible. Es urgente.

Josefina Arrighi

DNI 21.483.496

Marisol Maña

DNI 14.818.503

“El oso”

En su artículo sobre “El Oso”, aquel entrañable relato de William Faulkner, el escritor Mario Vargas Llosa comente un ostensible error. A saber: la boa constrictora no es venenosa; mal puede entonces lanzar una picadura letal, como afirma el autor de la nota.

Miguel Mordeglia

mpmordegli@hotmail.com

En la Red Facebook

Canasta escolar 2023: ¿cuánto cuesta llenar la mochila?

“Cuando era niña pertenecía a la clase media y en cada inicio de clases me compraban todo nuevo, y era “la reilusión”. La verdad da pena ver en lo que nos convertimos la clase media”- Brenda Yanel Rivulgo

“Desde siempre fue así, cuando empiezan las clases aumenta todo”- Angélica Monticelli

