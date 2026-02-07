Cartas de lectores: El túnel del tiempo, innecesario, ferrocarriles

El túnel del tiempo

Afortunadamente pude salir unos días de vacaciones y logré por unos pocos días abstraerme de las noticias. El jueves pasado se me ocurrió meterme en la página web de LA NACION y me enteré que nuestro presidente despidió al director del Indec (seguramente para manipular el índice de inflación) y ahora estaría creando “La oficina de la verdad” para combatir las falsas noticias que difunden los medios. Mí primera reacción fue de estupor y pensé que los Kirchner volvieron al gobierno. Por suerte no fue así, pero esta gente que nos gobierna se parece a ellos cada vez más. Lamentable.

Francisco Garro

panchogarro@gmail.com

Innecesario

La renuncia del titular del Indec no debería generar ninguna inquietud. La razón de su renuncia será irrelevante a partir de agosto. El gobierno aseguró que en ese mes la inflación será cero. No necesitamos más a ese organismo.

Fernando Braconi

braconifernando@gmail.com

Respuesta Oficial

Sr.Presidente, tengo 71 años y jamás voté al peronismo en ninguna de sus interpretaciones, tampoco al radicalismo o a la izquierda. Esto no me enorgullece, solo indica mi posición política. Hoy me siento obligado a pedirle que reconsidere la creación de la Oficina de Respuesta Oficial. No hace falta explayarme, solo espero que haya sido idea de algún obsecuente de su entorno. Sr.Presidente, el fanatismo es la antítesis de la razón.

Jorge Robbio Campos

jorgerobbio@gmail.com

Ferrocarriles

Los corredores ferroviarios de cargas y pasajeros son un patrimonio estratégico, garantizado en la Constitución y bajo la responsabilidad y custodia del Congreso de la Nación, es un instrumento que fortalece la soberanía nacional, las economías locales y los vínculos territoriales, beneficia el comercio y la exportación, genera trabajo genuino y vincula empresas proveedoras de insumos. ¿La desactivasión del sistema ferroviario, es una decisión política o comercial? ¿A quienes beneficia?

Ricardo S. Garabello

ricardo.garabello@gmail.com

Política argentina

El martes pasado, una sensación muy desagradable me invadió al leer la sección Política. Primera noticia: el escándalo con los manejos turbios de los dineros de la AFA. Segunda: condena a un juez coimero socio de los narcos. Tercera: presentaciones en el juicio de los cuadernos en el que están imputados una expresidenta, funcionarios y empresarios. Cuarta: avances en la causa por lavado de dinero por parte de un exsecretario de los Kirchner. Quinta: anuncian que la semana que viene se inicia el juicio por el caso de Sueños compartidos por el desvío de fondos públicos. Sexta: se hará un amplio peritaje sobre los bienes de Insaurralde, exfuncionario y dirigente político. La séptima no viene al caso, y la octava informa que una diputada no pudo asumir como senadora porque está acusada por narcotráfico. ¿Soy yo que me he vuelto muy susceptible, o es la política argentina que se ha transformado en una cloaca?

Félix Tonelli

DNI 11.607.129

Mar del Plata

La ciudad de Mar del Plata conoció el apodo de “La feliz” en los años 60 y principios de los 70 por su esplendor, su bella arquitectura, sus playas incomparables, su seguridad, su limpieza y sus calles bien mantenidas. Hoy es un basural impúdico, mal iluminado e inseguro y sus calles, en cualquier barrio, un peligro para los rodados, con baches y pozos, algunos de los cuales, como asiduo visitante, he podido comprobar que tienen varios lustros de existencia. La desidia y el abandono es consecuencia de las pésimas gestiones municipales, y la falta de coraje de los intendentes que se han sucedido que no han sabido o querido tomar el toro por las astas. No existe justificación alguna para tal abandono, más allá de las crisis de los últimos 50 años en todo el país. La prueba está en que en otros municipios, incluyendo los de la costa atlántica, todo luce mucho mejor y los intendentes han sabido y querido remontar las adversidades.

Carlos José Mosso

DNI 12.046.471

Crianza con amor

El problema está estudiado y debe ser conocido. Freakonomics fue el libro favorito del New York Times por muchos años. En el capítulo sobre criminalidad, dice claramente, luego de entrevistar a los asesinos más crueles encarcelados: todos fueron niños no deseados. Las madres de hijos no deseados generalmente son no escolarizadas, muchas adictas a drogas y con baja capacidad cognitiva. Los hijos están mal nutridos, no tienen afecto. Su adrenalina y cortisol están elevados, esto ocasiona reducción de volumen cerebral. Viven asustados por la presencia de pandillas en el barrio y polución auditiva. Tenemos que lograr que la procreación sea responsable y la tarea de criar un niño se ejerza con seriedad. La crianza debe estar realizada con amor.

Juan Carlos Parodi

DNI 4.396.466

Atención bancaria

Desde hace unas semanas distintas instituciones bancarias adoptan medidas que buscan eliminar el contacto del cliente con sus empleados. Si usted llega a la ventanilla y solicita una pequeña suma ante un apuro le dicen que no puede retirar menos que $1.000.000 o sumas más elevadas según sea el banco y/o sucursal. Luego le dicen que no se aflija, ya que puede retirar dinero de un supermercado o en un local de servicio de cobranza extrabancario. Me pregunto si ya los bancos dejaron de cumplir las funciones para las cuales fueron creados. Sé que hay que adaptarse a esto tiempos, pero dejen de embromar al sufrido consumidor harto de claves, reconocimientos faciales y empleados que se parecen a robotina, el emblemático personaje de Los Supersónicos.

Jorge D. Heuck

DNI 11.938.210

En la Red Facebook

Ordenan la detención de la abogada santiagueña que hizo gestos racistas en Brasil

“¡Perfecto! Hay que respetar las leyes” - Javier Landra

“Es demasiado” - Luis Kempa

“Se ensañaron por ser argentina”- Martin Del Rey

“Se lo merece por maleducada” - Silvina Yalet

“En todos lados muestran los gestos de ella, ¿y los gestos obscenos del tipo qué? - Gladys Sara Renda