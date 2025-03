Cartas de lectores: empatía y humildad; una foto, un ejemplo; acuerdo

Empatía y humildad

En un mundo donde nos venden que la tecnología y las comunicaciones cada vez son mejores y vienen a resolver problemas de la sociedad contemporánea, en nuestro país hay un círculo político, y por círculo me refiero a todos los partidos políticos, que solo se dedica a tipear mensajes en las redes sociales, peleándose y no resolviendo los problemas diarios como la inseguridad, la educación y demás. Hoy me siento rehén de la “política”, que solo apuesta a perdurar en el poder a costa de menospreciar, atacar sin costo alguno al que está del otro lado y no resolvernos la vida, que al fin y al cabo es para lo que les pagamos o para lo que dicen que están.

Ojalá nos encontremos en un nuevo paradigma donde las conversaciones por X tirándose muertos, divididos por una avenida como la Gral. Paz, sean reuniones presenciales donde encuentren una solución para los ciudadanos de a pie y las diferencias políticas no se resuelvan a las trompadas, sino empatizando por el lado de la humildad, del compañerismo. Es momento de dejar de lado las diferencias políticas para que realmente crezcamos como país.

Facundo López

DNI 34.513.618

Una foto, un ejemplo

No hacen falta más palabras. La foto de tapa de la nacion de ayer con Scaloni abrazando a Raphinha es un ejemplo para todos los argentinos y para el mundo entero. Conciliar, abrazar, perdonar.

Inés Amadeo

DNI 13.275.389

Acuerdo

Mauricio: creaste Pro; administraste muy bien CABA; buenos resultados en Boca; muy buena presidencia de la república; estás acompañando parcialmente a Milei. Tenés buenos contactos en lo social, económico y político en el mundo y necesitamos inversores para lograr un crecimiento sostenible, recuperar la rentabilidad y la producción que teníamos y que administraciones anteriores no supieron o no pudieron mantener. Es el momento de demostrar tu capacidad de mediación con el Ejecutivo y juntos combatir la batalla en CABA y la provincia de Buenos Aires. Seguro que el 70% de los argentinos aplaudirán a ambos y verán que juntos salvaron el país. Si no acuerdan, que Dios y la Patria os lo demande.

Luis Alfredo Durban

durban_consultor@hotmail.com

Memoria

Felicito al Gobierno por el video difundido bajo el título “Memoria completa”, con motivo de un nuevo aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Hago una pequeña y humilde contribución, en particular con relación al tema de los 30.000 desaparecidos. En el libro El diálogo, que relata el encuentro de más de veinte horas entre Graciela Fernández Meijide y Héctor Leis –exmontonero– en 2013, coordinado por Pablo Avelluto, en el que tratan el tema de los 70 con una honestidad intelectual y una sinceridad valiosísimas, Leis explica el origen de la cifra de 30.000. En esa obra, Leis relata que Eduardo Luis Duhalde, secretario de Derechos Humanos del gobierno de Kirchner, le explicó que cuando llegó de España exiliado armó –junto a otros argentinos exiliados– la Comisión Argentina de Derechos Humanos (Cadhu), y empezaron a trabajar en Naciones Unidas. Pero aún no existía la Convención sobre la Desaparición Forzada de Personas. La convención más moderna sobre persecuciones y masacres era sobre genocidio, que había sido creada a raíz del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Como el genocidio supone una cantidad notable de gente, “ahí empezaron a trabajar con la cifra de 30.000” (sic).

Más allá de este pequeño detalle, que espero contribuya a completar la memoria, me viene a la cabeza la frase del genial Jorge Luis Borges: “El pasado es arcilla que el presente labra a su antojo interminablemente”. Creo que, en este caso, el Gobierno no está labrando la arcilla de los 70 a su antojo, sino relatando una versión de los tristes acontecimientos de esos tiempos con rigor histórico, buscando acercarse más a la verdad, sin intereses partidarios ni económicos. Ojalá ayude a dejar el pasado atrás, para que los argentinos no vivamos esas tragedias nunca más.

Santiago Cornu Labat

DNI 20.665.073

Sistema de reparto

En la entrevista a Gala Díaz Langou, realizada por Sofía Diamante, el análisis que realiza la directora del Cippec omite que hay una baja de natalidad creciente, que es un elemento clave en un sistema de reparto. Sin trabajadores aportantes jóvenes (ni que hablar si la mitad son informales) no hay sistema de reparto sustentable. Esto me hace imaginar que Díaz Langou propone que el sistema sea soportado por el Estado a través de los impuestos. Es decir exactamente lo opuesto a lo que propone hoy el Gobierno. Me hubiera gustado que la nota fuera más explícita en su pensamiento de fondo, es decir, quién soporta económicamente el sistema. Sí coincido en que el sistema de las AFJP fue ineficaz, caro y con comisiones muy altas. Casi una estafa. También con los regímenes de privilegio que deben derogarse. Respecto de los docentes, no es posible que alguien de más de 50 años esté solo o sola al frente de un grado de niños pequeños, por lo que al llegar a esa edad debería tener una asistente.

Carlos Villanueva

DNI 13.678.474

Gracias, Alanis

Cuando llevás muchos años escuchando música y te ponés más selectivo, pensás que ya nada te va a sorprender o erizar la piel. De pronto voy a ver en vivo a una mujer de cincuenta años con una trayectoria musical enorme como Alanis Morissette, quien estuvo el viernes pasado en el festival Lollapalooza. ¿Cómo puede mantener esa voz, belleza y frescura después de tantos años? Con Alanis me pasó algo muy particular, fue una artista que negué toda mi vida, conocía sus canciones de escuchar sus hits por la radio, no me atraía tanto ese estilo hippie y desprejuiciado, con voz estridente. No sería el momento, no lo sé, pero acabo de descubrir a una mujer y música talentosa. Sus letras de lucha y resiliencia –no diría femeninas sino de la vida– conmueven. Como dice en la canción Hand in my pocket, “lo que realmente importa es que todo va a estar bien”.

Un gran aplauso para ella y para su música. Gracias, Alanis.

Emilce Cafolla

DNI 21.874.012

En la Red Facebook

Buscan modificar el reglamento para acotar el uso de los tiempos en Diputados

“El problema no es el uso de los tiempos sino la falta de educación de sus integrantes”- Mónica Susana Álvarez

“¡Hay que recortarles el tiempo y el sueldo!”- Oscar Villaverde

“No hay necesidad de debate, se le da 5 minutos a cada uno y punto”- Isidro Mariano Gómez

“Bueno... entonces trabajen como deben y usen bien el tiempo”- Elsa Rivero

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION