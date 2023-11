escuchar

Empujemos todos

Los ciudadanos transitamos por un estado de anomia debido a la falta de capacidad de quienes en su momento manejaron la cosa pública, ya sea por acción u omisión, y los candidatos pregonan: “¡El futuro está en tus manos!”, cuando no es así, porque si bien elijo, no decido sobre sus actos futuros. Dicen: “¡Elegí con inteligencia!”, y me recuerda a un gerente que decía: “Usted, que es inteligente, me va a entender”, como diciendo: “Si no lo hace, es un…”. Cuando una casa está cayéndose a pedazos, no solo es importante un buen ingeniero, también lo son los obreros y contar con medios para comprar los materiales y alimentar por igual al personal, no a unos con sushi y a otros con polenta. En los tiempos difíciles la reputación es el escudo de los honrados y la duda es el principio, no el fin de la sabiduría. En el norte hay una leyenda, la del duende orejudo, que es muy pequeño, lleva un sombrero grande y llora como una criatura, tiene una mano de hierro y otra de lana y pregunta: “¿Con cuál querés que te pegue?”. Algunos eligen la de lana y en realidad es la que más duele.

Para sacar un carro empantanado solo existe una solución: todos en el barro, empujando por igual, en una sola dirección, hacia adelante, y a quien pretenda poner palos en la rueda, darle su merecido.

Abel Nicanor Cuyupari

DNI 13.346.750

Aumentos

Lo escuché al ministro Sergio Massa decir que tenemos que desterrar la grieta y al mismo tiempo hacer “campaña del miedo”, cuando afirmó que con la “motosierra” su contrincante va a sacar el programa de los medicamentos a los jubilados y que al retirar los subsidios aumentarían los boletos de colectivo y el litro de combustible a $800. Lo que no le escuché decir al superministro es que mañana, cuando vayas a comprar la carne y cueste 4000 pesos, la leche 500 y una papa 1000, ¿qué hacés con la tarjeta SUBE?

Damián Pablo Martínez

damianargentina42@icloud.com

A los fiscales

Como simple fiscal de mesa electoral envío esta invitación a los que vamos a ser colegas en esta función el 19/11. Seremos fiscales de 105.000 mesas en todo el país. Una vez terminado el escrutinio, saquemos una foto del acta de escrutinio. Además cada escuela de las 15.000 en todo el país tendrá un encargado de escuela a quien se le reportarán estas fotos. La sombra del fraude siempre sobrevuela encima de cada elección. Los fiscales han sido reclutados con el cuidado de que sean idóneos y, casi lo más importante: que no sean militantes del partido contrario infiltrados, traicionando al partido por el cual fiscalizan. Conocidos los resultados mesa por mesa, en caso de haber desvíos de una tendencia de la escuela, se puede pedir la apertura de las urnas. En este balotaje se prevé un resultado ajustado, por lo que todos los resultados cuentan. La función de un buen fiscal es garantizar que la voluntad de todos los ciudadanos que votaron en su mesa haya sido perfectamente respetada. Si una “mano negra” hace trampa, que sea detectada inmediatamente.

Ricardo Olaviaga

rolaviaga157@gmail.com

Presidente ausente

¿Dónde está el presidente de la Nación, Alberto Fernández? Con los números elevadísimos de inflación que hay, con el dólar disparado, con muchos trabajadores que no pueden vender por estas razones, con el índice de pobres más alto de los últimos años, con el pueblo de rehén de dos candidatos que para ganar se están sacando los ojos, ¿dónde está dando explicaciones y haciendo cadenas como hacía en la pandemia?

Estamos acéfalos, Sr. Presidente, de una vez por todas salga a la luz y diga cómo seguimos, el ministro de Economía parece que asumió su rol y eso nos desordena.

Tenga la dignidad de gobernar como Dios manda el poco tiempo que le queda de mandato.

Teresita Tuozzo

DNI 17.427.953

Dólar argentino

En una reciente mesa redonda de economistas, Eduardo Conesa manifestó que el sistema monetario de Chile es el mejor del mundo. Existe allí una moneda de referencia, denominada unidad de fomento (UF), actualizada diariamente por inflación con respecto al peso, que, aun como moneda virtual, evita muchas consecuencias indeseables, desde el problema existente en los contratos de alquiler hasta la interminable remarcación de precios en tiendas y supermercados. Y señaló que tener el dólar o el euro o alguna otra moneda estable como dinero circulante es complicado, ya que equivaldría, al no poder emitirse localmente esa moneda, a lo que sucedió en la convertibilidad, cuando se debió financiar el déficit estatal con endeudamiento y, finalmente, todo explotó.

Obviamente, lo ideal sería combatir exitosamente la inflación, pero, como parece muy difícil lograrlo por ahora, mientras tanto cotizar todo en una unidad de valor constante (propuso denominarla DA, que sería dólar argentino, algo similar a la UF chilena) podría ser una solución, al menos, de muchas consecuencias indeseadas.

De ahí podría deducirse, por ejemplo, que los productos en el supermercado estarían expresados en DA y en el momento de pagar se convertiría en la caja a pesos la cantidad de DA gastados, a la cotización del día. Los salarios también se fijarían en DA y se liquidarían en pesos a la cotización del día de su pago. Y los depósitos bancarios, convertidos a DA, estarían protegidos.

Así, aun con inflación, el daño sería considerablemente menor y la misma inflación en pesos, como fue en el caso chileno, probablemente iría atenuándose por la eliminación de la incertidumbre que incentiva el aumento preventivo de precios.

José Deym

deymjose@gmail.com

Caos de tránsito

Si el sentido común no alcanza para ordenar el enorme caos de tránsito que por varios días genera el show de una cantante en un estadio de la ciudad de Buenos Aires, ¿qué expectativas se pueden tener para que ese sentido común se aplique a solucionar el desquicio que vive el país en todos los órdenes?

Jorge Vilaboa Noboa

jvilaboanovoa@gmail.com

En la Red Facebook

El valor del dólar oficial y del dólar blue

“Lo peor es que no hay ningún precio relativo, cada comercio pone el precio que considera, es un caos, nadie sabe realmente lo que valen las cosas”- Emiliano Falchone

“Y así la gente votará por Massa, a sabiendas porque es el ministro de Economía, de presidente el dólar a 1500 en un año”- Walter Montaño Peña

“Si tuviéramos un gobierno creíble, nadie correría a salvar sus ahorros. La venta de propiedades está parada, la renovación de alquileres en suspenso. Todos esperando un mesías”- Nilda Varela

