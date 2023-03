Cartas de lectores: En las antípodas, olvido, peones de ajedrez

escuchar

En las antípodas

Muchos sostienen que la grieta es un obstáculo para alcanzar el crecimiento y el progreso como país. Afirman con soltura que un acuerdo o acercamiento llevará a encaminar un país que navega a la deriva. No obstante, sin grieta se transita por la misma senda. Transitar junto con el gobierno actual es convivir con la inmoralidad, es admitir la bajeza y es exaltar la falta de ética. Sería ridículo unirse con aquel que está en nuestras antípodas. La lógica debería ser transitar siempre en la vereda de enfrente y construir algo mucho más grande que una grieta, bajo la premisa de “cuanto más lejos, mejor”. Cerrar la grieta, pero levantar una muralla. Nada más gratificante y digno que navegar en la otra orilla. De un lado, los que sirven a la patria; del otro, los que se sirven de ella.

Sebastián Perasso

DNI 21.173.759

Olvido

“Algunos llegaron, blanquearon sus bienes, se enriquecieron y se fueron a dar clases de ética a la FIFA”, dijo el Presidente al inaugurar una obra en Morón. Obviamente, haciendo alusión a Mauricio Macri. Sería bueno que algún funcionario cercano al Presidente le avisara que Cristina Kirchner –su vicepresidenta– fue condenada por robar miles de millones de pesos de los argentinos, y tiene pendientes varias causas judiciales por similares motivos. Entre otras cosas, nunca mencionó los bolsos de López; la fortuna que tiene en el exterior Muñoz, secretario de Néstor; los millones que se contaban y guardaban en la Rosadita, etc. Los gobiernos de Néstor y Cristina –de los que el Presidente formó parte– fueron por lejos los más corruptos de nuestra historia. Por ahí lo sabe, pero no puede decirlo…

Horacio Mieres

DNI 8.608.530

Peones de ajedrez

Cristina Fernández no se presentará como candidata a la presidencia. No solamente porque está inhabilitada, aunque la sentencia no esté firme, sino también porque su partido no tiene chances. Una presidencial perdida es el fin de todo político y es lo único que la actual vice no tiene en su haber, y posiblemente no lo tenga nunca. Lo único que la mantendrá en carrera es la eterna victimización y el fantasma del retorno, para ella y para sus acólitos. Espero que los candidatos “ungidos” sepan de antemano que solamente son peones de ajedrez, sacrificables en la primera movida sin ninguna posibilidad de independencia.

Gustavo Gil

gustavogil68@hotmail.com

Cámara Federal

La breve carta de ayer del lector Sergio Stradolini contiene dos errores materiales: no fui juez de la ex Cámara Federal en lo Penal de la Nación, aunque tengo el honor y el orgullo de haber sido funcionario de ella, y si bien es cierto que ese tribunal era de instancia única, contra sus sentencias cabía el recurso extraordinario ante la Corte Suprema, que los condenados nunca usaron, índice de la justeza de sus fallos. En cambio, el autor de la carta en responde nada dice que mientras funcionó la excámara no hubo ningún desaparecido, cuando sí los hubo antes y después de aquel tribunal.

Enrique Munilla

Exjefe de despacho de la Vocalía de Instrucción 7 de la ex Cámara Federal en lo Penal de la Nación

Trenes larga distancia

En los últimos meses, Trenes Argentinos ha estado anunciando servicios de larga distancia nuevos o próximos a inaugurar. De la página oficial del Ministerio de Transporte en la web: Retiro-Justo Daract (San Luis): 15,15 horas, 19 paradas); en automotor: 668 km, 7,46 horas; Retiro- Tucumán: 31 horas, 18 paradas; en automotor: 1247 km, 13,54 horas; Constitución-Bahía Blanca: 18,49 horas, 11 paradas; en automotor: 634 km, 7,49 horas. Como se ve, las duraciones de los viajes en tren duplican las de los mismos recorridos en automóvil. Con la tecnología hoy disponible, sin llegar a los TGV o AVE, las duraciones podrían ser inferiores a los de los viajes en automóvil. Las paradas parecen excesivas, para ello existen los coches motor. Según informa la empresa, los trabajos previos consisten en inspeccionar vías y renovar durmientes y rieles. No se menciona la realización de obras que reduzcan la cantidad de cruces a nivel, y los consiguientes peligros que esos recorridos seguramente tienen. Eso sí: los pasajes baratos los pagamos entre todos.

En definitiva, inauguraciones que atrasan 100 años. ¡No es para enorgullecerse!

Miguel H. Núñez

DNI 4.299.535

SOS Miramar

Este verano, más que nunca, he comprobado que hay algo importante que los funcionarios no han comprendido aún. ¡Es tan simple, tan elemental! Pero muchos de ellos no lo quieren entender, y es simplemente que “los funcionarios están al servicio de la gente y no al revés”. Es el caso del intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony. Hace rato que cada año que paso en Miramar mi verano observo el enorme deterioro de una de las ciudades balnearias más bellas. Los baches en las calles, las veredas en un estado deplorable, la falta de limpieza en general, el arroyo El Durazno, amenazado por las malezas que crecen sin cuidado, atravesando el hermoso parque “de los Patricios”, la falta de luminarias, los hermosos árboles que crecen sin control, dando lugar a calles muy oscuras durante la noche… y puedo seguir. Como propietaria no residente, este verano hice lo que corresponde a una ciudadana responsable: pedí dos veces audiencia con el señor intendente, juntamente con mi pedido le envié dos cartas. No respondió mis cartas, no me otorgó la audiencia, sin ninguna explicación. ¡Ianantuony no entendió todavía que él está a mi servicio!

Recurro entonces a este medio para alzar mi voz y reclamar a los responsables del gobierno municipal de la ciudad de Miramar que escuchen los reclamos de quienes no solo pagamos nuestros impuestos, sino que también amamos esa ciudad y queremos verla en mejores condiciones cada año, y no al revés.

Susana Calot

DNI 6.428.577

En la Red Facebook

Alberto Fernández en el Congreso: “Todas las proyecciones señalan que en 2023 volveremos a crecer. Seremos uno de los países que más hayan crecido en el mundo”

“Es el país en que más creció la inflación, en que más crecieron la pobreza y la indigencia, que más creció en reclamos de los jubilados por la depreciación de la jubilación”- Ruben Atias

“Tal vez crezcamos hacia abajo, porque por arriba aún no se nota. Me voy a revolver la polenta...”-Haydeé da San Martino

