Encontrar el camino

Hay senadores que no escuchan y les dan la espalda a los ciudadanos. No entienden que el DNU ya está en la gente. Contratos de alquileres y la relación laboral ya son de uso corriente. Es lo que eligió la mayoría. Tengamos memoria, para saber quiénes son los que se resisten al cambio de la vida nacional para solo sostener los privilegios del poder. Ponen su militancia e ideología por encima del bien común. Esto nos enseña que tenemos que aprender a elegir nuestros representantes.

Hoy nos azota el miedo, con la etiqueta que quieran, narcoterrorismo u otra. De lo que no hay dudas de que enfrentamos una situación extrema: el Estado debe responder con todos sus medios jurídicos y materiales para garantizar la seguridad de las personas y sus bienes. Los legisladores deben dictar las leyes y resoluciones necesarias para que así sea.

Hago mías las reflexiones de Adenauer, canciller de la Alemania de posguerra. “Solo podrían encontrar el camino hacia un futuro mejor si aceptan su pasado. Lo asumen y reconstruyen la confianza”.

Vicente Palumbo

El viento y el sol

El rechazo del DNU desnuda sin lugar a dudas un Congreso aferrado con uñas y dientes a sus privilegios que no entendió que se votó un cambio, y a un presidente que por primera vez enfrenta solo a las mafias que han controlado las cajas. Este es el primero de los muchos sinsabores que habrá por delante. Le pido al presidente Milei que recuerde la fábula El viento y el sol, que mutuamente se desafiaron a ver quién lograba quitarle el abrigo al viajero. Mientras el viento soplaba con toda su violencia, el viajero más se aferraba a su abrigo haciendo imposible que se lo quitara, pero el sol simplemente hizo subir la temperatura del aire, y sin violencia logró que el viajero se quitara el abrigo. Presidente, olvídese de la violencia y de tirarles piedras a los perros que ladran en el camino. Poner luz sobre 20 años de oscuridad no será fácil. La plata está, aunque mal repartida. Usted es el dueño del mazo de cartas por 4 años. Baraje de nuevo, reparta de forma diferente y logrará calentar el clima para que todos los violentos se sienten a descansar con el abrigo en la mano. Los votos estaban, el pueblo también.

Gustavo Gil

Leer la Constitución

Me doy cuenta de que muchos senadores y otros dirigentes políticos han comenzado a leer la Constitución nacional el 10 de diciembre de 2023.

Néstor González

¿Representantes?

Los ciudadanos votan por medio de listas sábana a diputados y senadores suponiendo que representarán al pueblo, pero no es tan así. El DNU que presentó al Senado el gobierno del presidente Milei representa la voluntad del 56% que lo votó, para generar leyes que después de décadas de malos gobiernos encaminen a una Argentina pletórica de recursos naturales a la altura de los países más desarrollados y democráticos del mundo. Lamentablemente, los senadores, por mayoría, rechazaron el DNU más por motivaciones e intereses personales que para modificar esta triste realidad. La senadora Carolina Losada apoyó el DNU y habló de su UCR democrático, al señalar que cada senador vota lo que él cree (sic). Cuántos de ellos podrían pensar como Lewandowski, que por sus dichos está más a favor del victimario que de la victima, o del variopinto Lousteau, con su historial. La mayoría de los legisladores se representan a sí mismos y a su grupito íntimo. Lejos están de aquellos a quienes representan.

Juan José Varrone

Pelea

Intento buscar las declaraciones de los 42 legisladores que votaron contra el DNU de Milei en el momento en que Alberto Fernández hizo lo propio con 177 DNU, entre ellos un feriado nacional con seis horas de anticipación debido al confuso intento de atentado contra la vicepresidenta, del cual no sabemos absolutamente nada, o el DNU donde decretaba que el Estado debería pagarle la custodia en cualquier lugar del mundo. La justificación o indiferencia de senadores y diputados en esos días hoy tiene un claro significado: en el gobierno de Alberto Fernández los “kioscos” y “curros” de la política no se tocaron, más bien se abrieron nuevas oportunidades de corrupción para la casta.

No creo que los políticos argentinos “no la vean”, sino más bien todo lo contrario: saben que el gobierno actual y la mayoría de los argentinos queremos terminar con privilegios y ellos no disimulan en advertirnos que pelearán hasta las últimas consecuencias para seguir siendo la casta.

Juan Maurette

El cambio prioritario

Los datos que surgen de un informe del Observatorio Argentinos por la Educación: 3 de cada 10 argentinos de los sectores más pobres terminaron la secundaria, mientras que en el caso de los de mayores ingresos la finalizó el 87%. Asimismo, en tercer grado el 46% de los alumnos no maneja las nociones elementales de lectura y si vamos a los sectores más pobres, 6 de cada 10 se ubican en el nivel más bajo de acuerdo con la prueba regional ERCE. Son las escuelas de gestión estatal las que tienen mayor porcentaje de alumnos (72,4%), aunque esta cifra varía según las provincias. La mayor riqueza reside en el capital humano, y ante el desolador panorama nada se está haciendo para que año a año decrezca la desigualdad educativa ni para que la educación vuelva a ser de excelencia. Si queremos un país en el que reine la equidad, las escuelas de gestión estatal deberán recuperar la calidad educativa y ser el trampolín para que quienes asistan a ellas puedan superar las dificultades propias de su nivel socioeconómico.

Beatriz García Tuñón

Garantismo zaffaroniano

Me pregunto cómo se habrán sentido la familia y amigos de Bruno Bussanich, playero asesinado a quemarropa por un joven sicario al que el senador Marcelo Lewandoski definió como “un chiquito que andaba en pantuflas”. Léase, el senador se solidarizó con el victimario, empatizó con él, minimizando el hecho de que mató a sangre fría a un trabajador inocente. ¿Se puede ser tan desalmado como para expresarse de esa manera? ¿Qué habría dicho el senador si en lugar de Bruno el sicario hubiera matado a un hijo, sobrino o nieto suyo? ¿También habría empatizado con el asesino? El nefasto “garantismo zaffaroniano” hizo escuela: se reivindica a los criminales a ultranza, mientras que las víctimas quedan desamparadas e ignoradas.

Irene Bianchi

Desprolijidades

Me pregunto: ¿de qué hablan en las reuniones de gabinete? El Presidente firma un decreto para incrementar un 48% sus ingresos, los diputados se fijan un aumento del 30%, la vicepresidenta convoca a un sesión de los senadores y el Presidente se enoja y hace público un documento crítico a dicha convocatoria. No parece que se hayan dado cuenta de que, actuando con tanta improvisación e inexperiencia, al grave problema económico que enfrenta la población se agrega la duda sobre la capacidad de gobernabilidad de quien conduce el gobierno. No los votaron solo para bajar la inflación, los votaron además para transformar la Argentina en un país que funcione con normalidad republicana.

Roberto Arostegui

Robo de motos

Es creciente la preocupación por la situación que enfrentamos en el conurbano, donde el robo de motos se ha convertido en una epidemia. Los robos son cada vez más violentos. Se roban decenas de motos de todo tipo cada fin de semana. Pese a la clara identificación de los responsables, que se exhiben en redes sociales, últimamente con motos de alta gama, cuando no las ofrecen en venta por internet. El Código Penal resulta insuficiente para castigar a estos criminales como corresponde. Se amparan en que son imputados únicamente por encubrimiento, lo cual resulta inaceptable. Se necesita una reforma urgente del código para asegurar que aquellos que perpetran estos actos sean debidamente castigados. No podemos permitir que la falta de una legislación clara y efectiva siga poniendo en riesgo la seguridad de los ciudadanos. El tipo penal “encubrimiento” no puede ser aplicable a aquellos que circulan en motos robadas, sin documentación y con pedido de captura. Debemos dar herramientas a la policía y a la Justicia para que actúen con contundencia contra quienes cometen estos crímenes, sin dejar lugar a interpretaciones ambiguas que favorezcan a los delincuentes.

Hernán Odriozola

