Cartas de lectores: Enemigos en democracia, camino de esperanza, el tardío giro de Occidente

Enemigos en democracia

Me pregunto qué harían quienes hoy se comportan como enemigos del gobierno si mañana tuvieran que enfrentar una dictadura. ¿Mantendrían su vehemencia o elegirían el silencio? La democracia concede a la oposición algo extraordinario: la libertad de cuestionar al poder, enfrentarlo y aspirar legítimamente a reemplazarlo. Pero esa libertad también exige responsabilidad. Ser opositor no significa desear el fracaso de un gobierno a cualquier precio, porque sus consecuencias las paga toda la sociedad. En una dictadura, disentir puede costar la libertad o la vida. En democracia, disentir es un derecho. Por eso, antes de convertir al adversario en enemigo, convendría recordar que las instituciones que hoy nos permiten enfrentarnos son las mismas que mañana podrían protegernos. La verdadera convicción democrática se demuestra cuando defendemos el derecho de todos a disentir, incluso de quienes piensan distinto.

Fernando J. Bustillo

fernandojbustillo@gmail.com

Camino de esperanza

El viaje del papa León XIV abre un camino de esperanza para todos los argentinos. ¡Ojalá sirva para terminar con esta etapa de desencuentro, en particular entre todos sus dirigentes, sin excepción alguna, que no viene de ahora sino desde hace muchos años! En vísperas a su venida recuerdo todavía estas esperanzadas palabras pronunciadas por su antecesor Juan Pablo II una mañana soleada desde Tucumán, cuna de la Independencia en abril de 1987: “Desde su nacimiento como nación, la Argentina ha ido adelante guiada por ese instinto certero que relaciona estrechamente la libertad de sus gentes con la fidelidad a esa herencia, que son vuestras tierras, vuestro patrimonio, vuestras nobles tradiciones”. “Ahora os encontráis ante una nueva etapa de vuestro camino en la historia. Percibís la necesidad de lograr una auténtica reconciliación entre todos los argentinos, una mayor solidaridad, una decidida participación de todos en los proyectos comunes”. “Considerad, pues, que el amor a Dios Padre, proyectado en el amor a la patria, os debe llevar a sentiros unidos y solidarios con todos los hombres. Repito: ¡con todos! Pensad también que la mejor manera de conservar la libertad que vuestros padres os legaron se arraiga, sobre todo, en acrecentar aquellas virtudes –como la tenacidad, el espíritu de iniciativa, la amplitud de miras– que contribuyen a hacer de vuestra tierra un lugar más próspero, fraterno y acogedor”. ¡Creced en Cristo! ¡Amad a vuestra patria! ¡Cumplid con vuestros deberes profesionales, familiares y de ciudadanos con competencia y movidos por vuestra condición de hijos adoptivos de Dios”!

Juan Marcos Pueyrredon

jmarcospuey5@gmail.com

El tardío giro de Occidente

Durante las primeras dos décadas del 2000, los recursos y la atención de Occidente se dispersaron en conflictos extensos en Medio Oriente. Mientras se lidiaba con el terrorismo bajo metodologías convencionales que desgastaron el plano interno, potencias rivales diseñaban en las sombras estrategias de guerra híbrida, perfeccionando la infiltración financiera, el ciberespionaje y la desinformación. Sin un rival ideológico visible, las dirigencias occidentales descuidaron la formación de una identidad cívica sólida. Se permitió la proliferación de corrientes internas que cuestionaban los fundamentos de su propia civilización, debilitando la cohesión desde dentro. Es el peligro del “último hombre” que advirtió Fukuyama.

La velocidad del giro actual hacia el liberalismo propio de nuestra cultura es un despertar forzoso que desecha las ideologías progresistas que lo retrasaron.

Gustavo Igounet

gustavoigounet@gmail.com

Obra social de las FFAA

Desde que fueron creadas, durante 66 años, las obras sociales de las Fuerzas Armadas (Ejército, Marina y Aeronáutica) funcionaron en forma independiente una de otras y gestionadas por personal militar, brindaron adecuada cobertura en salud y recreación a la familia militar. En el 2013, lo política decidió unificarlas disponiendo que agentes afines con el partido de gobierno de turno, civiles, fuesen los máximos responsables de su gestión. Desde esa fecha, hasta el presente, las prestaciones fueron disminuyendo tanto en calidad como en cantidad, llegando a colocar en situación de quebranto a la Obra Social Unificada (Iosfa). Hoy, la situación ha cambiado, la obra social vuelve a estar gestionada por personal militar, y ya no tiene, entre sus integrantes, a las fuerzas de Seguridad. No obstante, aún con las drásticas reducciones que se han tomado, como ha sido la de desprenderse del área de turismo y recreación; incluso imponiendo una mayor eficiencia en la gestión, si no se aumentan considerablemente los paupérrimos haberes militares, la crisis pronto volverá, y con mayor daño, pues los porcentajes de aportes de estos sueldos para la obra social no alanzan para cubrir un continuo creciente costo de las prestaciones médicas.

Jorge Augusto Cardoso

jinete@outlook.com

﻿Rutas destruidas

Me sumo a los recientes reclamos por el paupérrimo estado de las rutas argentinas. Particularmente, por aquellas que nos comunican a miles de argentinos con los maravillosos paisajes de la Patagonia, entre Bariloche, La Angostura y San Martín de Los Andes. Cada año que tenemos la oportunidad de viajar en familia en auto a esa región, al llegar a El Carancho en La Pampa, siento un desafío enorme al tener que optar por la ruta menos riesgosa: la ruta 143 o la ruta 152. Hoy ambas están en estado calamitoso. Decididamente, intransitables. Siendo que aún quedan casi tres meses para iniciar la vacaciones de verano, les pido a las autoridades nacionales, provinciales, y municipales: están a tiempo de activar un plan en conjunto (articulado, en términos políticos) para dejar esos tramos en condiciones mínimamente transitables. Ojalá reaccionen a tiempo.

Esteban Naso