Cartas de lectores. Erradicar la corrupción, lucha contra el fuego, pregunta

Erradicar la corrupción

Todas las medidas que está tomando este gobierno para resolver la gran crisis que tenemos desde hace más de 40 años solo podrán ser efectivas si logramos reducir la increíble corrupción que afecta a nuestro país. Para ello necesitamos arrepentidos (que los hay) que permitan a jueces probos (que los hay) desarticular este flagelo que nos impide recuperar lo que fuimos. Corrupción hay y existirá siempre en todo el mundo, pero el nivel de corrupción que se vio y se sigue viendo en estos últimos tiempos es inaudito. Afortunadamente, casos como el de los cuadernos y la actuación eficaz de jueces como el doctor Luciani nos dan una luz de esperanza. El caso de la AFA y la estafa del Banco Central con las autorizaciones de transferencias al exterior deben esclarecerse rápidamente y los jueces juzgar con celeridad a los culpables. Hoy la sociedad está haciendo un increíble esfuerzo para encaminar al país, pero es necesario erradicar esta corrupción que nos afecta. Sigo confiando en los jueces probos y en las personas arrepentidas que puedan ayudar a aclarar estas barbaridades que estamos viendo, y felicito a los medios que mantienen la información sobre estos delitos para que no los olvidemos.

Carlos Lorenzo

DNI 4.614.406

Lucha contra el fuego

En una carta se mencionó la ausencia de las FFAA en la lucha contra los incendios en Chubut. Quiero hacerle notar a su autor, el Sr. Guarino, que aquéllas tienen grupos especializados para tal fin y están desplegados en Chubut para combatir los incendios forestales. El Ejército Argentino tiene helicópteros Bell UH-1H y Bell 407 equipados con helibalde operando en la zona, y la Fuerza Aérea ha trasladado brigadistas desde diferentes partes del país para apoyar las tareas de combate, como también lo ha hecho la Armada al desplegar sus brigadistas. Además, las tres están brindando diversos apoyos logísticos, en particular el Ejército. Resalto que el fuego es un “enemigo” peligroso e impredecible para todos los brigadistas que lo combaten y si no tienen la preparación y adiestramiento adecuado son un eventual foco de riesgo con posibilidad de ocurrencia de desenlaces fatales tal como ocurrió en 1994 con el fallecimiento de los 25 bomberos voluntarios en Puerto Madryn ante el cambio repentino de dirección del viento.

Ricardo Albanese

DNI 14.007.801

Pregunta

Señor Milei, en Mar del Plata mucha gente le gritaba “Presidente, presidente, presidente”. Sabe una cosa, los chubutenses también gritaron ”presidente”, pero se preguntaban: ¿dónde está?

Daniel Badillo

DNI 7.713.813

Intervención

El presidente Milei calificó a las retenciones como un robo, pero hoy no solo continúan vigentes, sino que se suman a un tipo de cambio artificialmente atrasado. Mantener este impuesto al agro y, al mismo tiempo un dólar administrado implica aplicar un doble castigo al productor. Con costos liberados y precios intervenidos, la rentabilidad desaparece y desalienta la inversión. Si se interviene el mercado cambiario, deberían eliminarse las retenciones; cargar ambas sobre el mismo sector no es congruente con la libertad económica. Hoy, este sector , está lejos de ser el beneficiado por el nuevo modelo y continúa esperando señales concretas. Sostener retensiones y un dólar que no refleja el equilibrio real entre importaciones y exportaciones no es liberalismo, es doble intervención .

Damián Pablo Martínez

damianargentina42@icloud.com

Justicia demorada

El periódico Crónica Noticias de la República de Chile ha publicado unas declaraciones de don José Antonio Kast, presidente electo de esa república. Las declaraciones refieren a su intención de analizar e investigar la prisión de miembros de las fuerzas de seguridad privados de su libertad por atribución de responsabilidad en episodios violentos que derivaron en la actuación de integrantes de esas fuerzas de seguridad. Kast ha anticipado que ejercerá la atribución que le confiere la constitución, en los casos que resulte procedente luego de su investigación, de indultar a los que hoy sufren cautiverio, aparentemente por causas políticas y no institucionales. Son muchos los editoriales de LA NACION, así como cartas de lectores, en los que se han publicado innumerables casos de ciudadanos que sufren cautiverio por causas políticas y no por haber cumplido con su deber de recurrir a la fuerza en defensa de la ciudadanía y contra la violencia delictiva. A modo de ejemplo destaco el editorial de LA NACION del 19 de noviembre de 2016 (desde hace casi 10 años) que destaca: “La saña contra el doctor Jaime Smart, respetado hombre de derecho, es una muestra contundente del abuso de poder estatal en violación del marco legal.” El ejemplo que revela ese editorial es, en mi opinión, razón suficiente para que presidente Javier Milei, observe lo que su colega transandino ha anunciado. Inspirado en antecedentes que han considerado viable el indulto a procesados, parece que la atribución que la constitución nacional otorga al presidente de dictar indultos o conmutar penas, también deriva en un deber de revisar, como lo insinúa el presidente electo de Chile, los tan cuestionados procesos y en su caso ejercer la atribución de indultar a aquellos ciudadanos acusados de delitos extemporáneamente calificados de “lesa humanidad”, tipo penal que a la fecha de ocurrencia de los hechos no existía en la legislación de la República Argentina.

A la fecha hay un número considerable de ciudadanos privados de la libertad, sometidos a procesos por hechos ocurridos hace más de 40 años, sin sentencia firme, mayores de 70 años y detenidos en cárceles comunes. Ese solo hecho de la realidad merece la atención y debería mover al menos al análisis en el marco de la atribución que la Constitución Nacional ha conferido al presidente de la República. La demora en la administración de justicia es una forma de injusticia.

Juan Pablo Chevallier-Boutell

jcheva1001@gmail.com

Vuelo del Plus Ultra

El 10 de febrero se cumplirán 100 años de la hazaña protagonizada por Ramón Franco (hermano del dictador Francisco) y otros tres españoles que emularon a Colón. Salieron del puerto de Palos y llegaron, en este caso, a Buenos Aires. El viaje lo hicieron en el

hidroavión Plus Ultra, que se conserva en el Complejo Museográfico Enrique Udaondo de Luján. Fue el primer vuelo en unir Europa y América. Don Enrique Udaondo gastó su fortuna en comprar objetos para el museo y fue su director honorario durante 40 años. Afirmaba: visitar el museo de Luján es un deber nacional.

Antonino E. Martínez

DNI 4.746.495