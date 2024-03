Escuchar

Esperar hasta 2025

¿Por qué no se aprueba el DNU del Poder Ejecutivo, para que rija hasta las elecciones intermedias de 2025 y nos permita a todos comprobar sus resultados frente a una situación tan grave y compleja como la que nos sumerge a la enorme mayoría de los ciudadanos? Faltan menos de dos años y, cuando tengan lugar, todos votaremos conforme a la realidad económica y social, poniendo la lupa no solo en la economía macro y micro, sino como tema número 1 en la evolución de la educación en la primera escolaridad. Allí, con madurez, tendremos la palabra para manifestar nuestra opinión acerca del rumbo que deberán seguir el presidente de la Nación y todos los partidos o coaliciones hasta las elecciones generales de 2027.

Guía estas líneas lo expresado por el filósofo de la “razón vital” don José Ortega y Gasset en su “Carta a un joven argentino que estudia filosofía”, publicada en 1924, con su enfático llamado de “... Argentinos... ¡a las cosas!”.

Carlos Tonelli

DNI 18.796.008

Legisladores

Me escribe mi amiga Bruna, de Lituania: “Me alegré tanto de que los argentinos votaran por un cambio profundo, de que eligieran gente idónea y honesta. Pero cómo entender (cito textualmente) que los legisladores no actúen en consecuencia. Saludos desde el mar Báltico”.

Carlos Pereyra Iraola

DNI 4.534.644

Hechos que clarifican

A veces ocurren hechos que a primera vista parecen negativos, pero a medida que se los analiza van apareciendo sus bondades. Es lo que ha ocurrido con la no aprobación del DNU 70/2023. Poco a poco se va conformando un nuevo bloque, el de los que se oponen al cambio y a ingresar al siglo XXI. Los que pensando con ideas perimidas desde hace 70 años de retraso nos trajeron a esta situación de pobreza y decadencia. En 40 años de democracia nunca se trataron los casi 500 DNU que se dictaron. Solo el de Javier Milei. El principal argumento fue afirmar a voz en cuello que era anticonstitucional. Por el kirchnerismo llevó la voz cantante José Mayans, senador de la provincia de Formosa desde el año 2001, quien dio una clase magistral de constitucionalidad. Nada dijo del episodio que lo tuvo como principal protagonista cuando en 1999, para defender los superpoderes que pretendía Gildo Insfrán, se tomó a trompadas con quienes no pensaban como él. Pero Mayans no está solo, lo acompañan el siempre bien dispuesto para cumplir órdenes Oscar Parrilli, y por supuesto el coro de aplaudidores a que nos tiene acostumbrados el kirchnerismo. También lo acompaña Martín Lousteau, que desde hace 10 años no encuentra un lugar donde posicionarse claramente. Facundo Manes y Margarita Stolbizer en la Cámara de Diputados también aportan su granito de arena.

La miopía, el ego, la ineptitud para entender hacia dónde va el mundo y la defensa de privilegios hacen que el objetivo sea que a Javier Milei le vaya mal. Los 47 millones de argentinos no tienen importancia. A Javier Milei le irá bien. Cuenta con los argentinos honestos que quieren vivir en paz, trabajando, estudiando, progresando y, por sobre todo, con los corruptos en la cárcel.

Gabriel C. Varela

gcvarela@hotmail.com

Derrotero errante

La historia política de Martín Lousteau registra que se desempeñó como funcionario bonaerense durante el gobierno de Felipe Solá, ministro de Economía en la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, diputado nacional por el Frente Amplio UNEN, candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires por el frente electoral ECO, embajador en los Estados Unidos en el gobierno de Mauricio Macri, diputado nacional por la CABA por el Frente Evolución, senador nacional por la CABA por la coalición Juntos por el Cambio y presidente de la Unión Cívica Radical.

Su errante derrotero político, engañoso, multifacético, acomodaticio y más multicolor que el arco iris, permite presuponer que nos encontramos con un fiel imitador del modelo de Sergio Massa.

Oscar Edgardo García

osedgar@yahoo.com

Aumento de prepagas

Considero desproporcionado el aumento de las prepagas, especialmente cuando uno quiere hacer uso de la ellas y los turnos médicos los dan con una demora de entre 40 y 60 días. Además del incremento insostenible de las cuotas, no hubo ninguna mejora en el servicio.

¿A quién benefició esta movida? La respuesta la dejo a criterio de cada uno.

Matías Britos

matiasabritos@hotmail.com

Compra de hormonas

Nos enteramos de que el gobierno autorizó la compra de hormonas para los trans. No se entiende esta medida, típica del kirchnerismo y no de los que vinieron a cambiar las cosas con criterio y sentido común. Y es además una contradicción con la falta de plata que hay. Esos fondos se podrían usar para alimentos en comedores o en salud. Esto es una aberración, un increíble disparate.

María Silvia Chiloteguy

mschiloteguy@gmail.com

Eventos en la CABA

Sr. Jorge Macri, los diferentes eventos que se realizan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires traen aparejados innumerables contratiempos a los ciudadanos que vivimos o circulamos por los alrededores de donde estos se realizan, Campo de Polo, Hipódromo, cancha de River, Obras y otros.

Si los organizadores no pueden garantizar que los referidos eventos se realicen sin tener que modificarse los recorridos de las líneas de colectivos, sin que se cierren calles ni que tenga que desviarse el normal tránsito, estos no deberían autorizarse. Mucho menos permitir que se vallen ingresos a los parques, privando a la ciudadanía de su legítimo disfrute, como ha ocurrido con el nuevo Costa Salguero.

Jorge Augusto Cardoso

DNI 7.784.561

