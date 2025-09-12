Cartas de lectores: Armada en la escuela, estrategia equivocada, recuperar la confianza

Armada en la escuela

Una chica con un arma, en una escuela. Ya de por sí, la imagen es fuerte. El colegio, lugar para aprender, para estar bien, contenido, contento. Solo en un ámbito saludable, en el sentido completo de la palabra, se logra un aprendizaje positivo, empático, que dura para toda la vida. Empezaremos ahora a buscar culpables, si la familia, los directivos, los compañeros, el Estado. Aparecerán las propuestas preventivas, poner detector de metales en la entrada, psicólogos en los colegios, apoyo a los padres, acciones contra el bullying. Insisto en que hay que trabajar en el corazón, y con el corazón. En lo profundo, donde el dolor calla y el amor florece. El 10 de septiembre, en el Día Internacional para la Prevención del Suicidio, una niña nos ha interpelado. A vos, a mí, a todos. Es hora de escuchar más a nuestros hijos. En el silencio, en la intimidad.

Una chica, un arma, una escuela… Nos está apuntando a todos.

Démosles a nuestros hijos un enorme abrazo. De esos que te desarman, pero que te vuelven a armar.

Estrategia equivocada

“La gente va a tener que decidir si quiere esto o quiere comunismo en 2027”,Dichos del señor ministro de Economía. Esto los llevó al fracaso electoral, seducción y sugestión en negativo. Háganlo en positivo, generen esperanza y visualización de futuro. Un ejemplo: debemos sostener los logros alcanzados por el esfuerzo mancomunado de los argentinos. Este es el camino para alcanzar una situación de confort social estable y equitativa. Su mensaje en negativo generó desconfianza y hartazgo, la sociedad necesita certidumbre y una sensación razonable de un futuro posible. Su mensaje estratégico fue equivocado, o se cambia o perdemos todos; porque la seducción populista vuelve.

Recuperar la confianza

Señor Presidente, los “argentinos de bien” estamos realmente dolidos por el resultado de las elecciones recientes. En los últimos meses vimos evaporarse nuestras esperanzas de que se consolidara el cambio hacia algo mejor. Vivimos asombrados los errores (insultos), los destratos entre aliados y finalmente las sospechas de corrupción en el gobierno (criptomoneda, retornos en remedios). Usted, su partido, perdió la elección porque la gente perdió confianza en su gestión. Si usted tuviese el valor de aplicar una medida ejemplar, por ejemplo suspender transitoriamente en sus funciones a su hermana Karina y a Eduardo “Lule” Menem, en tanto se investigue los hechos y se los declare inocentes o culpables, su gobierno recuperaría la confianza perdida y, creo, ganaría en octubre por varias cabezas.

Dios lo ilumine.

Explicar mejor

El correcto plan económico propuesto por Milei está dando sus frutos en la macro. Un enorme sacrificio a nivel de las economías familiares se está realizando. La inflación bajó, desapareció el déficit fiscal pero, sus bolsillos no llegan a fin de mes. El gobierno esgrime datos de progreso que no se reflejan en la realidad. No se le explica al pueblo que recién cuando se vean resultados de la ley Bases : nueva legislación laboral, eficiencia en los gastos públicos, drástica eliminación de impuestos, etc. recién se notarán los cambios positivos en los bolsillos del pueblo. Para ello el gobierno tendrá que lograr en estos 50 dias una campaña veloz de convencimiento, para poder el 26 de octubre, sumar legisladores al Congreso que posibiliten la aprobación de tan indispensables leyes. Mejorar mucho el mensaje, lo que no se ha hecho hasta ahora, para que el pueblo comprenda y mire el futuro con, aunque solo sea, un moderado optimismo.

Ausencia

Se dice que el domingo pasado la gente votó enojada, pero yo creo que la gente enojada no votó o anuló el voto: 5.000.000 de ausentes y más de 600.000 votos en blanco y anulados hablan a las claras que así se manifestó esa molestia. No es verdad que los electores volvieron a votar peronismo, no fueron a votar, así de simple.

Obras irregulares

Quisiera saber por qué el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, a través de su oficina de Fiscalización y Control de Obras, ante denuncias por posibles infracciones en edificios, manda inspectores que al no ser atendidos por el encargado de la propiedad o alguno de sus habitantes dan por concluida su misión y sólo informan la fecha y hora de su concurrencia y que ante la falta de atención dan por concluida su misión.

Años atrás se tomaban fotografías aéreas para monitorear si, como en el caso al que me refiero, existían en altura o balcones obras irregulares, lo cual era notificado al o los propietarios para resolver la situación de acuerdo a las normas edilicias. Esta ausencia de controles eficaces da pie a infracciones que en el caso de edificios de propiedad horizontal obligan a reparaciones no siempre positivas y que encarecen notablemente el pago de expensas, sobre todo cuando se trata de terrazas semicubiertas que se inundan y por filtración dañan pisos inferiores.

Seguimos esperando

A 50 años del secuestro y muerte de mi abuelo Luis Domenech en manos del ERP, cuya ejecutora figura como desaparecida en el museo de la memoria, seguimos esperando que su muerte, como la de tantos otros, ocurrida en democracia el 12/09/75 sea reconocida por el gobierno como de lesa humanidad .Hoy todavía tengo en mi memoria y en mi corazón su injusta desaparición.

