Expropiación de YPF

En el editorial “YPF, usada y abusada” del 28/7/2019 de LA NACION, se explicó cómo en 2008, “mediante aprietes, trampas y pactos espurios, el kirchnerismo se encargó de vaciar la nave insignia de la soberanía petrolera de nuestro país”. Agrega que “la diputada Elisa Carrió denunció este fraude ante el juzgado federal de Ariel Lijo ese mismo año y recién ahora (se refiere a 2019) se están realizando los peritajes”. Señala el editorial que posteriormente, en 2012, la Argentina expropió en forma irregular el 51% de Repsol y, como consecuencia, fue demandada por el fondo Burford en 2015 y condenada ahora a pagar 16.000 millones de dólares de indemnización. El país contempla atónito lo sucedido, sin comprender por qué no se ha juzgado a los responsables de habernos llevado a esta situación, y espera una respuesta de la Justicia.

José Armando Franzosi

DNI 6.188.840

Solo la capacidad

La carta de Vanina Rojas expresa indignación por el nombramiento de hombres en la Corte, en lugar de mujeres. Pregunto: ¿y cuántos tienen ojos azules en lugar de castaños?, ¿cuántos tienen pelo y cuántos calvos?

Se debería nombrar a las personas más capaces, sin pensar en religión, etnicidad o sexo.

Pedro Cressall

DNI 93.391.809

Seis feriados

Todos queremos que nuestro querido país crezca. Pero yo me pregunto, y pregunto a todos, especialmente al Presidente, cómo va a ser posible alcanzar esa meta con seis días de feriados seguidos.

¿No es ya imperativo aplicar a este tema la famosa “motosierra”?

Alberto V. Gallo

albertovgallo@ yahoo.com

Votos de LLA

Hay que hacer una diferencia entre los términos “votar” y “optar”. Apelando al lenguaje comercial popular, el primero sería una suerte de “primera selección” y el otro, una “segunda selección”.

Así debería clasificarse la cantidad de sufragios que recibió La Libertad Avanza en la segunda vuelta de las últimas elecciones nacionales. Esto significa que la mitad de los que votaron por LLA no consideraron a ese partido en la primera vuelta. Algo que los actuales gobernantes parecen no tener en cuenta.

Ernesto Francisco Díaz

DNI 10.238.018

Así sea

Acercándonos a la celebración de la Pascua de Resurrección, sería oportuno que la celebremos, no horrorizándonos –con razón– por el elevado precio de los huevos de chocolate, la rosca de Pascua o los productos de nuestro inmenso mar, sino sencillamente orando, todos los que creemos en Dios, sea cual fuere el credo que profesamos, para que Jesús haga posible la resurrección de la Argentina y nos ilumine en estos momentos difíciles de la República. Y si no se profesa ninguna religión, seguramente esas personas querrán también el bien para todos.

Nora Claudia Fasani

DNI 12.747.053

Dos sendas

El país está procurando salir del borde del abismo al que ha llegado atravesando la puerta del populismo. La ciudadanía, con su voto, decidió reingresar por la puerta opuesta para transitar por el camino de la normalidad, con gobernantes con buenas intenciones y propuestas futuras valederas, considerando que es la única alternativa para evitar la caída al despeñadero, dado que en la puerta de enfrente continúan estando quienes produjeron la situación actual y persisten en concretar el objetivo que aún no han logrado: arrojar el país por el barranco. El pueblo debe tomar cabal conciencia de la gravedad de la realidad existente y colaborar con el gobierno actual para alejar su casa del borde del precipicio en que se encuentra y luchar esperanzadamente por la salvación del país para que las generaciones futuras vivan con bienestar y calidad de vida.

Quedan solo dos sendas para escoger: esperanza o precipicio.

Oscar Edgardo García

osedgar@yahoo.com

Deuda de Cuba

Sería conveniente y saludable que la canciller Diana Mondino informe a la ciudadanía el estado de la deuda que Cuba mantiene con la Argentina por el préstamo otorgado a la república caribeña por la suma de 1278 millones de dólares en 1974, cuando era presidente el general Perón y ministro de Economía José Ber Gelbard.

La canciller Mondino debería informar si tiene previsto formular el firme reclamo de esa deuda, hoy día cercana a los 3000 millones de dólares.

Eduardo P. Ayerra

DNI 8.254.636

Sin luz en Zárate

Vivo en Zárate, a tan solo 86 km de la ciudad de Buenos Aires; para describir el estado de total abandono de nuestra ciudad: calles con cráteres, suciedad, basura acumulada, veredas rotas, pasto sin cortar, sin agua en verano gracias a “Aguas de Zárate “y, como si fuese poco, sin luz. Sí, leyeron bien, sin luz, gracias a la ineficiente Cooperativa de Electricidad de Zárate, que corta el suministro de energía constantemente por cualquier motivo, por ejemplo, cable caído, poste caído, accidente, transformador, viento, lluvia, nubes, truenos. Hemos llegado a 18 días sin servicio. Una de las últimas veces estuvimos seis días sin luz por dos fusibles desconectados. Llamamos a la guardia, que no brinda número de reclamo ni tampoco viene siempre a solucionar el problema (a veces sí, a veces no), con lo cual tuvimos que llamar a Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, quienes muy amablemente me atendieron y tomaron cartas inmediatamente en el asunto, mandándonos una cuadrilla de la cooperativa en menos de tres horas .

Es lamentable lo que pasa en la ciudad. Todo esto, que se suma a la inseguridad absoluta a cualquier hora del día, hace que no tengamos calidad de vida. Insoportable .

Francisco Mendía

DNI 92.301.028

