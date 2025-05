Cartas de lectores: Feria de vanidades, manual, Mujica

Feria de vanidades

Me da mucha vergüenza ver cómo los políticos se acusan y agreden entre sí, en una interminable y patética guerra de egos. Se echan culpas unos a otros, dando muestras de una irresponsabilidad inaudita. Nadie piensa en nosotros, la gente, quienes pagamos sus sueldos y padecemos la ausencia de gestión. Se olvidan de que, supuestamente, son nuestros representantes y deberían velar por nuestros intereses. Parecen vedettes peleándose por el tamaño y lugar de sus nombres en las marquesinas. Ninguno está a la altura de las circunstancias. Una feria de vanidades lamentable. Es hora de que los ciudadanos los miremos con atención, analicemos sus dichos y conductas, para luego decidir nuestro voto en el cuarto oscuro y castigarlos ahí. La historia los juzgará por derrochar tiempo y energía en escaramuzas baratas y por su falta de espíritu patriótico. Vocación de servicio: cero.

Irene Bianchi

DNI 6.688.332

Manual

Clarísimo el editorial del domingo pasado, un “verdadero manual” para resolver nuestras necesidades y poder así remontar la caótica situación en que nos encontramos desde hace ya demasiado tiempo, sin que atinemos a su solución en forma duradera, para lo cual hay una sola puerta de salida.

Nos indica las causas y la solución a esta situación.

Debería nuestra dirigencia recortar el editorial, enmarcarlo y colocarlo en algún lugar que les recuerde a diario las sugerencias que emanan de él. ¿Suena disparatado? Léanlo detenidamente más de una vez, analicen sus indicaciones, imaginen sus resultados y, seguramente verán “otro país”.

Es cuestión de probar, nada más, los resultados vendrán por añadidura.

José María Becker

DNI 4.702.245

Mujica

Evaluándolo con absoluta objetividad, y dejando de lado lógicas consideraciones de su etapa violenta, se puede decir sin duda alguna que, junto al gran estadista Julio María Sanguinetti, José “Pepe” Mujica fue figura fundamental del desarrollo político que ha llevado a la República Oriental del Uruguay a ser hoy la más libre y democrática del continente americano. El abrazo de estos políticamente enfrentados hombres, al renunciar simultáneamente a sus bancas en el senado el 20 de octubre de 2020 debido a sus avanzadas edades, ha quedado registrado como uno de los más hermosos y conmovedores gestos que hemos visto por este lado del mundo en muchos, muchos años.

Descansa en paz, Pepe. Este firmante, de ideología muy distinta a la tuya, te recordará siempre por tu sencillez, tu profunda vocación republicana y por tu enorme sentido de la honorabilidad.

Harry Ingham

DNI 4.149.607

Revisen el teléfono

En estos momentos, donde la frustración –como nube tormentosa– cubre el país por el desenlace de querer poner nada más ni nada menos que una ley que establezca la boleta limpia, han surgido de una declaración de lo máximo del poder señalando que le revisen el teléfono. Esta frase, ante una crisis grande también en el gobierno anterior, entre quien figuraba a cargo del poder y quien efectivamente lo tenía, marca con claridad una concepción de lo que es la república y la democracia: creer que a la gente se la puede engañar. Esto queda claramente establecido por esta coincidencia.

Me parece que hacen falta cinco minutos de racionalidad para que queden claras las cosas y se ponga en marcha un futuro distinto.

José María García Arecha (h)

Exsenador de la Nación UCR-Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Críticas

Macri tuvo un rol histórico, fue el único presidente no peronista que concluyó su mandato a pesar de los esfuerzos destituyentes a los que fue sometido. Factor esencial para el triunfo de Milei. Extraña que hoy sea un critico acérrimo del Gobierno, debilitándolo más que el enemigo común populista, el nefasto peronismo, que asoló el país desde 1943. No bastarían las criticas constructivas útiles para corregir errores. La corrección fraterna es mandato bíblico, la critica feroz, no.

El peronismo K frota las manos con alegría, esa historia ya la conocemos, esperan la caída para recoger los despojos y volver.

Teófilo Jaralambides

DNI 4.599.763

Acta en Córdoba

El 7/05 circulaba por la RN 38, kilómetro 63, en las cercanías de Capilla del Monte, Córdoba, en un viaje turístico con mi esposa. Parte del recorrido lo hice detrás de un camión sin patente y que despedía por el escape un humo más negro que el que sale por la chimenea de la Capilla Sixtina cuando hay cónclave y en la votación no se llega a elegir papa. Al llegar al puesto policial observo que hacen ademán de detención, y pienso que por fin lo detienen. Pero no, el ademán era para mí. Me señalan que conducía con luz de posición y no con la luz baja. Acepté la infracción, se me labra el acta y al día siguiente abono los 63.000 pesos. Felicito a la policía por haberme detenido en razón de que estaba conduciendo sin cumplir con la exigencia de llevar prendida la luz corta de mi automóvil, pero me indigna que no hayan detenido al camión que cometía dos infracciones más graves: no tener patente y contaminar gravemente el aire que respiramos

Concluyo que es más fácil multar a una persona mayor que seguramente no se pondrá violento al ser sancionado, que discutir con un chofer de un camión que no saben cómo reaccionará. Qué desilusión con las autoridades que deben hacer cumplir a todos y no solo a los más débiles.

Alberto Luis de Urquiza

aldeurquiza@gmail.com

FFCC Mitre

¡Emergencia ferroviaria! Esos nos dicen. Trenes demorados, cansancio, llegada tarde al trabajo aun saliendo dos horas antes. Es inaudito el maltrato diario que sufrimos los usuarios del tren Mitre. Somos cautivos de su mala administración y falta de comunicación. Parecemos Juan Salvo, invadidos por la impericia, negligencia y corrupción sin fin de este país. Por favor, que alguien nos rescate

Andrea Castiglioni

DNI 18.226.273

