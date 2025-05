Cartas de lectores: Ficha limpia, por la unidad, DAIA

Ficha limpia

“La corrupción degrada la dignidad de la persona, empobrece a todos. La sociedad está llamada a comprometerse concretamente para combatir el cáncer de la corrupción. Pecadores sí, corruptos no” (papa Francisco).

El Senado está ante una nueva oportunidad para sancionar la ficha limpia. Es inconcebible que esta excelente iniciativa ciudadana, impulsada en 2018 por Gastón Marra y Fanny Mandelbaum y acompañada por miles de ciudadanos, genere tanta resistencia. La corrupción causa pobreza, obstaculiza el desarrollo de las naciones, debilita sus instituciones y es un atentado contra la democracia. Necesitamos gobernantes sin “prontuario” si pretendemos ser una gran nación. Queremos que todos los senadores bajen al recinto y voten. Y así sabremos quiénes avalan la corrupción y quiénes defienden la dignidad de la persona y el buen funcionamiento de las instituciones.

Por la unidad

Los principales responsables de no obtener la mayoría necesaria en la próximas elecciones legislativas no serán los votantes, sino los dos partidos políticos mayoritarios afines si su “alevoso narcisismo” no les permite unificarse para consolidarse en el Congreso y terminar de sacar las leyes que permitan que los inversores externos apuesten por la Argentina. Señores dirigentes de Pro y LLA, si se proclaman argentinos, demuéstrenlo con hechos patrióticos. Ni Pro solo nos hará un país más Pro, y tampoco La Libertad Avanza avanzará si no se unen. Juntos han realizado hasta ahora un gran trabajo; separados pasarán a la historia como los dos partidos políticos que priorizaron su vanidad y enorme ego por sobre la patria a la que dicen amar.

“Argentinos a las cosas”, si no, después no se quejen de que “volvieron”. Somos votantes, queremos votar. Pero votar bien.

DAIA

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) emitió un comunicado en el que, literalmente, expresa que les “despierta preocupación y rechazo la comparación de la realidad circundante a la llegada al poder del monstruo que generó la peor tragedia de la historia con la realidad argentina”. Y continúa con otro párrafo en el que profundiza esa interpretación.

No vale la pena en estas líneas transcribir la opinión de Pagni, ya que se podrá encontrar en todos los medios. En mi opinión, esta organización ha cometido una ligereza en la lectura o bien no ha escuchado adecuadamente todo el comentario editorial de Odisea del 21/4. Tal tipo de superficialidad, y equívoco es claramente algo muy inapropiado para una organización cuya voz debería ser libre de desaciertos. Las equivocaciones, yerros y mentiras por parte de una entidad que representa “a las instituciones judías argentinas, lucha contra el antisemitismo y la discriminación…” deben ser considerados un error imperdonable. Tal institución debería tener un serio consejo editorial y evitar emitir comunicados sin verificar lo que critican. Claramente la falta de profesionalismo con la que han opinado en el caso del editorial de Carlos Pagni, que no tiene nada que ver con el fundamento de su “rechazo”, hace que al menos en mi caso esta organización pierda total autoridad. Para recuperarla, por si les interesa recuperarla con este humilde ciudadano, deberían rectificarse de inmediato. Y, simultáneamente, poner gente idónea en la lectura de las noticias y opiniones y remover a alguien que ha demostrado una incapacidad supina en comprender la opinión que critica. Por si no comprendieran la lectura de manera literal, otra manera de interpretar una opinión o un texto es analizar la intención que pudo haber tenido quien los vertió, así como la conducta y la personalidad de quien los dio. Con esas verificaciones hubieran evitado este disgusto.

Gestiones de Brasil

A propósito del editorial de El Nacional de Venezuela, “Asilo diplomático a conveniencia”, reproducido por la nacion, quisiera aclarar lo siguiente: Brasil toma muy en serio su responsabilidad como representante de los intereses de la República Argentina en Venezuela, función que asumió a pedido del gobierno argentino y que viene desempeñando, a pesar de todas las dificultades, desde julio del año pasado. En el caso de los ciudadanos venezolanos que se encuentran en la embajada argentina en Caracas, el gobierno brasileño ha realizado reiteradas gestiones en el alto nivel ante el gobierno venezolano con miras a obtener la concesión de los respectivos salvoconductos, e incluso ha ofrecido facilitar un avión de la Fuerza Aérea brasileña para, si fuera el caso, traer a la Argentina a esos venezolanos.

El gobierno brasileño sigue empeñado en contribuir a que se llegue lo más pronto posible a una solución para la difícil situación de esas personas. Solución que depende, al final, de algún tipo de acuerdo entre Caracas y Buenos Aires.

Educar para la paz

En su edición del 4 del actual la nacion hace una serie de referencias al deterioro del lenguaje, a mensajes violentos y a la necesidad de que la escuela promueva en los que aprenden actitudes de amabilidad y de convivencia armoniosa con los demás. Señala que es imperioso que se encaren lecciones de civismo en la formación de las nuevas generaciones.

No hay duda de que estos aprendizajes son esenciales. Frecuentemente tomamos conocimiento de diversos episodios de violencia entre alumnos, entre alumnos y directivos, entre padres y directivos y entre otros actores escolares. Creemos que es necesaria una reflexión entre los principales involucrados en la gestión educativa, incluyendo las autoridades del sistema, atendiendo a este nuevo fenómeno social que, sin duda, altera la convivencia en la escuela y el normal desarrollo de los aprendizajes.

La escuela está para educar y, por supuesto, también para educar en la no violencia. Más allá de la forma en que se resuelvan estos episodios, lo más importante es desarrollar estrategias educativas tendientes a una auténtica educación para la paz.

Educar para la paz no es una opción curricular, es una necesidad que toda escuela debe asumir, es un imperativo educativo.

