Cartas de lectores: Finalistas, unidos, apuestas

Finalistas

Y Argentina llegó a la final. ¡Gracias por tanto! Esta selección juega con el corazón, en equipo, no baja los brazos ni se rinde. Son un ejemplo para todos nosotros y para el resto del mundo. ¡Vamos, Argentina!

Mercedes Moreno Klappenbach

mechimorenok@gmail.com

Unidos

Me asombra, sinceramente, ver cómo los argentinos podemos sentirnos unidos por un solo deseo: el triunfo de nuestra selección en el Mundial de fútbol. No importa el nivel económico, social o cultural al que pertenezcamos. No importa la preferencia política que tengamos. Todos aspiramos a lo mismo. Qué bueno sería que esta experiencia nos permitiera reconocer que juntos sería más fácil luchar por un país mejor.

Silvia Rivera Barrero

srivera.correo@gmail.com

Apuestas

¿Realmente a los gobernantes les preocupa el juego en los menores de edad? Si es así, ¿cómo permiten las propagandas de juego y apuestas en la televisión? Están esperando que suceda como con el cigarrillo, que cuando se hizo algo ya fue demasiado tarde? Si no les preocupan los hijos y nietos ajenos, al menos piensen en los propios. Nadie se salva.

Susana S. Fiore

susanalambertucci@gmail.com

Figuritas

Este Mundial, además de la muestra de pasión por el fútbol, deja una enseñanza que es que, a través de las figuritas, miles de personas –y en particular los niños– aprenden rápidamente no solo los nombres de los jugadores, sino la gran cantidad de países que representan. Habría que analizar en la currícula de los colegios si no es un sistema conveniente para implementar.

Miguel Martin y Herrera

mmyh61@gmail.com

VAR

Contrasta y atenta contra un sano espíritu lúdico y deportivo de disfrute y espontaneidad que debería rodear un partido de fútbol el uso de algunas herramientas y prácticas de control milimétrico como el famoso VAR, más adecuadas al experto de un laboratorio científico de la NASA que busca con suerte el Bosón de Higgs que a un referí que está en condiciones de marcar la posición adelantada del que mandó la pelota a la red.

Américo Luis Dini

americoluisdini@gmail.com

Bolsillos flacos

Si bien las tarifas de los servicios públicos estaban atrasadas y era comprensible un aumento, las actuales facturas están fuera del alcance de muchos ciudadanos. No es justo que, por los tarifazos, la gente se vea obligada no solo a moderar sus gastos cotidianos, sino también a endeudarse con préstamos para abonar la luz, el agua y el gas. Sería auspicioso que el Presidente estudiara la posibilidad de eliminar o reducir el gravamen del IVA, que las encarece aún más, y así aliviar su precio final. Entiendo que Milei recibió una herencia económica y social de parte de la anterior gestión presidencial y que tuvo que hacer unos “retoques económicos” con el fin de equilibrar las arcas del Estado, pero todo tiene un límite. Cuánta razón tenía Lao-Tsé (pensador chino y autor del libro Tao Te King) cuando recomendaba a las autoridades “no agobiar al pueblo con demasiados impuestos”.

Hugo Modesto Izurdiaga

modestoizur@yahoo.com.ar

Universidad e IA

Durante décadas, la universidad fue el reservorio natural del conocimiento. Hoy, la Academia atraviesa una crisis histórica y una tensión latente entre lo instituido y lo instituyente, encarnado por la inteligencia artificial. Esta disputa suele traducirse en una resistencia inocua de las instituciones que obtura una mirada superadora. Con la emergencia del “alumno centauro” que trae la revolución 5.0 (la colaboración simbiótica entre humano y máquina), resulta anacrónico sostener planes de estudio del siglo XX para estudiantes del siglo XXI. La memorización y recopilación de datos ya las hace, con rapidez máxima, la IA. Ante este cambio de paradigma cognitivo, la universidad debería repensar su matriz de transformación sobre tres ejes fundamentales: el paso de la memorización al pensamiento crítico (donde la filosofía es la llave clave para este proceso); la socialización en la creación de conocimiento colectivo (las 3 C dentro de la epistemología social); y el fortalecimiento de competencias blandas como la empatía, el liderazgo y la solidaridad (profundizando la axiología) dentro de marcos éticos. Como señaló Albert Einstein: “El valor de una educación universitaria no es el aprendizaje de muchos datos, sino el entrenamiento de la mente para pensar”.

Adrián Gustavo Choren

adrian.choren@bue.edu.ar

Abandono en Liniers

La vergüenza no tiene límites. Sobre la Gral Paz, parada de colectivos, lado Ciudadela, un móvil policial con su luz encendida, siempre. Ningún ocupante, nunca. Abandonado ahí. Toda explicación sería inútil. Abajo del puente Liniers, robos, ratas por cientos, mugre y más mugre, prostitución , negocios sin habilitación de ningún tipo. Nuestro querido barrio de Liniers, comuna 9, no existe en el plano de las autoridades de CABA.

Oscar Magnifico

magnifico_oscar@hotmail.com

En la Red Facebook

Argentina venció a Inglaterra y jugará la final

“Amor y coraje, arriba selección, los mejores”- Nancy Moglis

“Espectacular remontada” -Wilberth Tejerina Carvajal

“Aquí se juega con el corazón y el alma... no hay otra cosa”- Andrés Bray

“¡Vamos, Argentina! El mejor partido, ¿cómo era esa que no jugábamos con nadie? Acá está, contra los inventores del fútbol”- Martin Pandolfi

“Messi es, efectivamente, una lección de vida: el éxito no es la ausencia de errores, sino la capacidad de levantarse tras ellos con más fuerza. Esa resiliencia es lo que convierte a un ídolo como Messi en una leyenda”-Ramón Colorado

“Gracias”- Liliana Tooley