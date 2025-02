Cartas de lectores: Firmeza o testarudez, incorrecciones, astucia

Firmeza o testarudez

Finalmente, tras larguísimos cabildeos, negociaciones y cuestionamientos de “todos los sectores de la sociedad”, el Gobierno mantuvo su posición y tras larga porfía decidió darle la razón al expresidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti (que ya se debe estar restregando las manos) y nombró por decreto al tan cuestionado juez federal Ariel Lijo. De nada valieron las advertencias llegadas desde los colegios de abogados, legisladores, profesionales del derecho y analistas políticos que advertían sobre la peor de las decisiones tomadas por este gobierno desde su asunción, en diciembre de 2023.

Este año hay legislativas y Milei se encaminaba a una contundente victoria; el tiempo dará la respuesta exacta a esta pregunta: ¿lo de Lijo fue firmeza o testarudez?

Ovidio Winter

Incorrecciones

Obviamente Milei cita el art. 99, inc. 4 de la Constitución nacional, pero no llegó a leer el inciso 19, que dice así: “Puede llenar las vacantes de los empleos que requieran el acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”.

Ninguna de esas vacantes se produjo durante el receso del Senado. Además, tampoco ha tenido en cuenta que el art. 112 de la Constitución dispone lo siguiente: “En la primera instalación de la Corte Suprema, los individuos nombrados prestarán juramento en manos del presidente de la Nación, de desempeñar sus obligaciones, administrando justicia bien y legalmente, y en conformidad a lo que prescribe la Constitución. En lo sucesivo lo prestarán ante el presidente de la misma Corte”.

Está claro que el presidente de la Corte no estará dispuesto a tomar juramento a jueces designados incorrectamente.

Raúl A. Estrada Oyuela

Astucia

El Dr. Ariel Lijo, ante su designación como miembro de la Corte Suprema por decreto presidencial, solicitó licencia en su calidad de juez federal con el objetivo, sin dudas, de mantener tal puesto para el caso en que no se produzca su integración al máximo tribunal. Con el mayor de los respetos, qué clara muestra de astucia y sagacidad de su parte.

Roberto A. Meneghini

Ausencia

El 1º de marzo el Presidente iniciará las sesiones ordinarias en el Congreso. Los senadores que responden al kirchnerismo ya informaron que no asistirán. No es de extrañar, no olvidemos que la señora no entregó los atributos cuando asumió el presidente Macri.

Imposible no pensar que la señora ordena y los subordinados, los que se dicen honorables, cumplen.

Cristina Wakim

No va

El kirchnerismo no va a la Asamblea Legislativa. El kirchnerismo no va a ninguna mesa de diálogo. El kirchnerismo no va al Congreso cuando hay que aprobar leyes importantes. El kirchnerismo no va cuando hay que combatir a los ladrones. El kirchnerismo no va cuando hay que condenar dictaduras.

Está claro: el kirchnerismo no va.

Carlos Sala Spinelli

Falta de respeto

Esta carta va dirigida a los docentes, no a los sindicalistas que se supone los representan... haciendo pingües negocios. Señores maestros, ¿cómo pueden mirar a la cara a sus alumnos cuando son capaces de faltarles el respeto no acudiendo a las aulas en la inauguración del ciclo lectivo? Muchos, tal vez la mayoría, son padres. El día que sus hijos les falten el respeto a ustedes –y créanme que sucederá– estarán cosechando lo que han sembrado.

María Laura Piola

Defensor del pueblo

Hace ya más de diez años que el pueblo argentino se ve privado de la figura establecida por la Constitución para abogar por su protección: el defensor del pueblo. Es una vergüenza que se vulnere de forma tan negligente el orden constitucional, más cuando eventos recientes nos recuerdan, dolorosamente, por medio del sufrimiento de los hombres y mujeres de bien, de la necesidad de que alguien actúe contra las injusticias que nos afectan. Tan solo una breve selección de temas recientes que ejemplifican esta necesidad urgente: la anarquía del conurbano, la contaminación del arroyo Sarandí (y del Riachuelo, causa en la que notablemente intervino el defensor del pueblo, cuando teníamos uno), la rampante corrupción de los jóvenes por la ludopatía, las estafas/“divulgaciones” de monedas virtuales, o la concentración monopólica de medios. Si no puede ser por medios ordinarios, que se designe a un defensor del pueblo idóneo por decreto presidencial, como se ha hecho con los nuevos integrantes de la Corte Suprema, pero ¡que pase algo! El pueblo argentino lo necesita.

Alejo Ruiz Camauer

Rodríguez Larreta

El caso de Horacio Rodríguez Larreta sería el inverso al dicho popular “el que se va sin que lo echen vuelve sin que lo llamen”. Me intriga saber adónde vuelve y junto a quién.

Carolina Rawson

Sin facturas

Quisiera saber por qué no se cumple la obligación de dar factura cuando uno paga la compra. Ya me sucedió varias veces que pago, me piden un mail o el número de celular y nunca me mandan la boleta. ¿Es todo una cargada? A este país no lo levantamos más con tantos mafiosos evasores. Se aduce que es para no gastar en impresión y ahorrar papel. Uno cree eso, pero en realidad es evasión, no facturan, total, es pago efectivo y no figura en ningún lado.

Por favor, a quien corresponda, esto debería solucionarse. Pónganse las pilas.

Arturo Diego Nottebohm

En la Red Facebook

Crimen de Kim Gómez. La inseguridad en la provincia de Buenos Aires

“Dios mío, qué mal sin remedio... Una sociedad podrida, cada vez más jóvenes en la droga... no hay ejemplos de vida a seguir”- Sofía Smolski

“Queremos pena de muerte, urgente”- Seba Mendiluce

