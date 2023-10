escuchar

Fondue de chocolate

El caso de las tarjetas de débito va más allá de que su titularidad corresponda a falsos y/o inexistentes empleados de la Legislatura bonaerense. Por un lado, la clase política ha guardado un insólito silencio y eludido la profundización de la investigación y, por otra parte, la Justicia ha puesto en evidencia una inexplicable complicidad, a la que se suma la supuesta protección de la policía bonaerense sobre el principal imputado reflejada en los allanamientos realizados con resultados negativos.

En virtud de todo ello, es indubitable que en el caquelon en el que se prepara la fondue en la Legislatura bonaerense, Chocolate Rigau no es el único que está dentro del recipiente, sino que hay una variedad de otros chocolates que lo acompañan con ineludible culpabilidad en la cocción.

Oscar Edgardo García

osedgar@yahoo.com

500 ñoquis

Brutal muestra de corrupción K en la provincia de Buenos Aires: unas 500 personas cobraban sin trabajar en la otrora prestigiosa Legislatura. No alcanzará ni mínimamente con la sanción a Chocolate Rigau para hacerse justicia. Debe investigarse a fondo hacia arriba, o sea todos quienes generaron y utilizaron tamaña ilicitud a ser responsables solidarios, los que aparte de otras sanciones que pudieran corresponder deberán devolver hasta el último peso mal habido, caiga quien caiga. Al delincuente hay que perseguirlo y hacerlo responsable de las consecuencias de sus actos.

Juan Antonio Portesi

DNI 4.914.405

Nepotismo

Respecto del nuevo escándalo en el Gobierno, esta vez por compra de vehículos que tendrían sobreprecios, creo que lo que habría que preguntarle a Malena Galmarini es por qué cree que fue elegida para manejar una de las empresas más grandes y estratégicas del país. No veo en su pasado ninguna experiencia en gestión empresarial, por lo que mi conclusión es que estamos frente a otro caso impúdico de nepotismo machista al que tan acostumbrados nos tienen los políticos de este país.

Juan María Steverlynck

DNI 16.557.292

Juicio académico

Apoyamos decididamente la petición formulada por el abogado Carlos María Negri de que se juzguen, en el ámbito académico de la Universidad de Buenos Aires, las posibles inconductas éticas que haya podido cometer el profesor regular licenciado Axel Kicillof en su actuación como funcionario del gobierno nacional, en los hechos que determinaron la condena indemnizatoria dictada por la juez Loretta Preska, del distrito de Nueva York, en los autos “Petersen Energía Inversora SAU, Petersen Energía SAU, Eton Park Master Fund LTD y Eton Park Fund LP c/ la República Argentina”, e invitamos a la comunidad académica de la universidad a adherir a ella.

Juan José Ávila

Profesor regular (j) de la Universidad de Buenos Aires (UBA)

DNI 4.299.944

Eduardo Becher

Contador público, profesor de posgrado de la UBA

DNI 4.378.222

Voto en blanco

Es llamativo como a días de las elecciones se sigue hablando de una “elección de tercios” ignorando que en realidad es “de cuartos”, ya que el mensaje principal fue el de las abstenciones y votos en blanco, que fueron primera fuerza. Al día siguiente de las elecciones, tanto PASO como provinciales, la baja participación y el crecimiento del voto en blanco estuvieron en boca de todos, pero rápidamente se diluyó la atención y pareciera que la clase política no ha tomado nota de que hay una enorme mayoría que exigimos más. Cuando participan siempre los mismos es altamente probable que hagan lo mismo que han hecho para llevarnos a la pobreza, la única forma de demandar más es no elegir a ninguno. Lamentablemente una vez más habrá que votar en blanco con la tenue esperanza de que alguna vez la clase política tome nota de que muchos ya no soportamos la pobreza de alternativas y exigimos, con la mejor herramienta democrática, mejores opciones.

Jaime Travers

DNI 23.782.772

El tren fantasma

Todos los fines de semana veo desde la ruta cargada de tráfico ir y venir el tren a Mar del Plata semivacío o totalmente y pienso que no es razonable que semejante armadura de hierro haga miles de kilómetros por día de esa manera. Lo mismo sucede si uno quiere sacar un pasaje a Gral. Madariaga. No hay lugar, el tren está ocupado por fantasmas, seres invisibles que me impiden viajar.

Es comentado a gritos que la corporación de transporte de pasajeros compra todos los boletos que están subvencionados para que el viajero deba obligatoriamente caer en sus servicios de mala calidad y caros. Es otra muestra más de lo ridículo y perjudicial que es para todos esta política de subvencionar tarifas de transporte. Si hubiera competencia leal, todo sería mejor. Pasajes de tren a un precio real y lo mismo en los ómnibus. Que la gente elija el mejor servicio, de esa manera habría menos ómnibus en las rutas y habría trenes confortables, seguro y ambientalmente sustentables.

Basta de tratar al ciudadano como un incapaz y de despilfarrar fondos de todos.

Carlos Velar

DNI 10.133.713

Medicamentos

Uno paga una enormidad por la prepaga para cuando tenga una necesidad y encima ahora cobran un copago para que te receten un medicamento que finalmente no se puede comprar por su elevado precio, aun con el descuento de la prepaga. Así nos van matando de a poco a los jubilados. Y nosotros como si nada, igual que la rana cuando siente el agua tibia en la olla. Pero el agua ya hierve.

Somos muchos, pongámonos las pilas y hagamos algo.

Por ejemplo esto, destapar la olla.

Juan Manuel Peire

DNI 4.536.362

En la Red Facebook

Transporte público. A partir del 27 de octubre los usuarios podrán elegir si quieren o no el subsidio en la tarifa

“Está claro que el boleto es barato porque está subsidiado, pero cómo hacés para pagar un boleto de 700 y 1100 pesos con los sueldos que tenemos los laburantes”- Nohemí Samudio

“¿Es una amenaza? Primero suban nuestro sueldo, después pidan nuestro voto”- Franco Carlos

“Claro, déjenme renunciar a todos los impuestos y aportes inservibles a mi miserable sueldo y no hay drama, pago lo que tengo que pagar”- Damy Cjs

