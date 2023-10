escuchar

Foto

La foto del último viernes, que retrata a la más rancia casta sindical junto al candidato/ministro gestor de la inédita crisis que atraviesa el país me recordó a la inmensa Eladia Blázquez cuando decía que perdurar y transcurrir no es honrar la vida. Ante la actual situación callan cómplices para no perder sus privilegios y en ellos se apoya el que se percibe presidente. No honran la vida, no merecen respeto. Nada cambiará hasta que la patria les demande a toda esta gente los años de corrupción, desidia e inmoralidad.

Adriana Vilariño

adrianavilarino@yahoo.com.ar

Indignante

Si bien no trabajan mucho (apenas un puñado de sesiones en los últimos dos años), cuando llega la hora de representar a quienes los votaron en momentos importantes para la Nación como la sesión de la semana pasada, resulta que hay legisladores que se ausentan porque están de viaje. El caso de Lucila Crexell es indignante. Y acá tampoco renunció nadie.

Adrián Blanco

DNI 17.199.272

Explicación

Mientras el dólar blue alcanzaba los 800 pesos, la CGT realizaba un acto con movilización en apoyo al abogado a cargo del Ministerio de Economía y candidato a presidente Sergio Massa. ¿Alguien en su sano juicio puede explicar a qué trabajadores defiende este gobierno del que tanto Massa como los sindicatos kirchneristas son parte?

Andrea Cecilia Testa

DNI 16.559.434

Tutela judicial

Leí con interés el caso publicado en la nacion el 27 del actual respecto de José Luis Báez, de 40 años, hallado flotando en un lago de Palermo. Independientemente de la causa de muerte, resulta interesante realizar un repaso de la biografía criminal del occiso a pesar de la intervención de instituciones estatales. Empecemos: el 28/6/2020, causa por tentativa de robo. A la semana de esto, 5/7/2020, causa por lesiones leves. El 5/10/2020, nueva causa por “portación de arma no convencional”, cuestión que se repite el 20/03/2021. Hasta ahora, tenemos ante nosotros la radiografía de un delincuente agresivo y peligroso que es afín a portar armas. Pero lo interesante no es todo lo mencionado, sino que estuviera en libertad para dar rienda suelta a sus apetencias. Así es. Se produce un salto cualitativo en su conducta cuando el 5/07/2021, por una discusión a bordo de un colectivo de línea, apuñala y quita la vida a otro pasajero. Es detenido y trasladado al Hospital Psiquiátrico Central del Penal de Ezeiza. A los 15 días, es declarado inimputable por algún tribunal penal y, como reza en el artículo de la nacion, “…el destino de Báez quedó en manos…” del juez a cargo del Juzgado Civil Nº 26. Y aquí veremos cuál fue su destino, recordando que se trata de un homicida peligroso con trastornos mentales que permitieron su exculpación penal y por eso mismo la necesidad de su tutela judicial. Aquí la conducta criminal desplegada mientras era tutelado: en mayo y junio de 2022, causas por exhibiciones obscenas; el 3/06/2022 y el 31/07/2022, nuevas causas por portación de arma no convencional. Un mes más tarde, 4/08/2022, causa por robo, y a los seis días, 10/08/2022, causa por abuso sexual simple.

¿Así se tutela judicialmente? ¿Así se excarcela luego de la comisión de delitos graves por pacientes peligrosos? Es menester delimitar las responsabilidades de este desquicio en el control y seguimiento del occiso. Son cuestiones que seguramente ya estarán siendo analizadas por las autoridades competentes.

Alberto Vicente Donnes

DNI 11.179.202

Víctimas olvidadas

El 5 de octubre se cumple un nuevo aniversario del sangriento ataque montonero al Regimiento de Infantería de Monte 29 de Formosa. Dado el tenor del atentado, la fecha es destacada por una ley provincial como Día del Soldado Formoseño. Desde Afavita, hace 18 años que ininterrumpidamente recordamos y homenajeamos los 5 de octubre a todos los caídos a consecuencia del accionar terrorista; en tal sentido, propugnamos que la fecha sea considerada Día Nacional de Homenaje a las Víctimas del Terrorismo en Argentina.

En calidad de vicepresidente de Afavita, ONG que refiere a las víctimas causadas por el terrorismo en la Argentina y sus “derechos humanos ausentes”, informé por cortesía al jefe del regimiento que estaríamos presentes en la ciudad a fin de compartir los actos de homenaje a los caídos en ese ataque, que produjo 13 víctimas mortales. Con estupor, recibí un importante e inmerecido destrato del señor jefe de regimiento, e intento aún encontrarle explicación. Sentí que con esta actitud faltaba el respeto a todas las víctimas del terror setentista, y que le quitaba relevancia al homenaje, desalentando nuestra visita, que solo tenía un sentido de acompañamiento físico y espiritual. Los caídos a manos de las organizaciones terroristas son sometidos al olvido obligatorio desde las más altas esferas del poder. Para ello, las autoridades militares omiten en sus discursos y alocuciones mencionar hechos de armas, acciones heroicas y hasta el nombre de los muertos durante la guerra librada contra el terrorismo. Se cancela el empleo de la palabra “terrorismo” y se eliminan tuits de recordación en las redes sociales. Como en este caso no pueden dejar de conmemorar los 48 años del más luctuoso ataque a una unidad militar, se buscó interferir nuestra visita a la provincia y asistencia al homenaje. Miserable, penoso e inaceptable.

Para aquellos soldados que ofrendaron su vida, el patriotismo, el coraje y la dignidad fueron valores encarnados, palpables y evidentes.

Silvia Ibarzábal

Vicepresidenta Asociación Familiares y Amigos de Víctimas del terrorismo en Argentina

afavita@yahoo.com.ar

Spot

En el Mundial de rugby, cuando un jugador patea a los palos, por reglamento dispone de cierta cantidad de tiempo para hacerlo. Esto aporta mucha dinámica al juego, mejorando el espectáculo. Deberían aplicarlo al fútbol, dándole al equipo pateador cierto tiempo (a discutir) para realizar un tiro libre o un penal. De esta forma se evitarían gran cantidad de minutos perdidos entre discusiones, empujones, exageraciones y demás malos hábitos que tienen los futbolistas y que aburren al espectador y consumen tiempo que debería ser usado para jugar y dar un buen espectáculo. Las cosas buenas hay que copiarlas.

Leónidas Facio

Leonidasfacio@gmail.com

En la Red Facebook

Alquileres. Un dos ambientes puede costar lo mismo que una carpa en Mar del Plata

“Ejecuten la ley de alquileres y endurézcanla para el verano. Fijen un máximo de precio para las carpas y sancionen a quienes no respetan”- Alexis Díaz Galarza

“No hay que ir... abuso total”- Graciela Ledesma

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION