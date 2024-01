escuchar

Fuera de la realidad

Las recientes declaraciones de Daer como respuesta a las del vocero presidencial, Manuel Adorni, son, llamándolas finamente, graciosas. Daer dice que el día de la huelga general “el pueblo argentino va a estar acá enfrente apoyando...” bla, bla, bla. ¿Dónde vive Daer? En mi Argentina. Los argentinos, el pueblo argentino, votó a su oposición y les ganaron con una diferencia de 12 puntos. Sí, 12 puntos. Ese es el pueblo argentino, Daer, el que no los votó a ustedes.

Otro gracioso es Quintela, el gobernador de La Rioja. Va a demandar al gobierno nacional por fondos coparticipables no pagados en 2023. ¿Dónde vivió Quintela en 2023? ¿Quién gobernaba en 2023? Sí, sí, su partido, Quintela. Tendrá entonces que demandar entre otros al que se fue a vivir a España, ¿no le parece?

No saben quién ganó las elecciones y gobierna desde el 10 de diciembre de 2023, y tampoco quién gobernó en 2023. Y así fueron siempre, muy interesados en la realidad.

Patricia Connolly

patsyvconnolly@gmail.com

López Murphy

López Murphy fue ministro de Economía solo 15 días. Corría marzo de 2001 cuando propuso parte de lo que desea el actual gobierno, para acabar con el despilfarro en la Argentina. La denominada “casta” era muy fuerte para tolerar semejante atropello. Así, fue eyectado de sus funciones. Una lástima.

José Azpiroz Costa

DNI 10.306.873

Sociedades anónimas deportivas

En el decreto de necesidad y urgencia 70/23 se habilita que los clubes de fútbol puedan convertirse en sociedades anónimas. Considero útil recordar que en el seno del Ministerio de Justicia de la Nación (1997/1999), tuve el honor de coordinar la Comisión s/Resol. M.J. Nº 412/98 para la elaboración de un anteproyecto de ley de “Sociedades Anónimas Deportivas” (SAD), integrada por juristas de diversas posiciones ideológicas, pero unidos por su amor al derecho y a los clubes de sus afectos. El proyecto no postulaba la conversión de las asociaciones civiles en sociedades anónimas pues esas asociaciones civiles tienen finalidades más amplias, como la práctica de actividades amateur, la contención de sectores vulnerables o la provisión de un espacio para personas mayores. Para ello el proyecto preveía que las asociaciones civiles pudieran ser socias de Sociedades Anónimas Deportivas que, en vez de aportes en dinero, los clubes entregarían como prestación accesoria el derecho de gerenciar, administrar y llevar adelante el fútbol espectáculo y los negocios relacionados –royalties y afines–; protegiendo de la suerte empresaria a los principales activos tangibles e intangibles de cada club. Se buscaba profesionalizar lo atinente a los negocios relacionados, pero sin perder los clubes su trascendente función social.

El anteproyecto fue hecho propio por el PEN y remitido al Congreso de la Nación, donde cayó en el olvido. Siendo conceptualmente muy superior a una mera transformación, creo que aquel proyecto merece ser tenido en cuenta.

E. Daniel Truffat

DNI 13.654.902

Uso de la toga

En el reciente “megadecreto” denominado pomposamente “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, puede leerse: “El juez o jueza vestirá toga negra y usará un martillo para abrir y cerrar las sesiones, o cuando resuelva una incidencia”. Aunque no se alcanza a comprender qué relación tendría con la “libertad de los argentinos” el uso de la toga, quisiéramos de todos modos hacer una pequeña contribución, señalando que su uso, aunque no tiene tradición reciente entre nosotros, en la práctica judicial ibérica tanto magistrados como letrados visten, en el curso de las audiencias la toga corta –no “talar”, es decir, que llegue a los talones–, como el hábito sacerdotal. No es prenda exclusiva de jueces y tal práctica es, en puridad, una corruptela de su uso de origen norteamericano, como tantas otras… y de gran expansión cinematográfica. Los países que mantienen el uso de la toga (Francia, Italia, España, Portugal, Inglaterra, Alemania, Austria, Hungría, Holanda, Bélgica y Polonia, y la República Dominicana en América, entre otros) la exigen a todos aquellos que tienen la profesión de abogado, puesto que el más probable origen de la prenda moderna es la toga universitaria negra que los licenciados llevaban aun en la vida civil; tanto abogados como jueces son “letrados”, profesionales universitarios, y todos ellos vestirán la toga en públicas audiencias.

Las primeras universidades son del siglo XIII y solamente brindaban Humanidades, Derecho y, algunas pocas, Medicina. O sea, Filosofía y Teología, Retórica, Derecho y Medicina. Los togados, por consiguiente, eran en la vida civil principalmente los abogados; y de allí a la popularización de la toga negra universitaria para las audiencias con abogados, en reemplazo del hasta entonces vigente modelo romano había un solo paso, que, según parece, se dio en la Edad Media.

Si se quiere recuperar una práctica venerable, no es aconsejable hacerlo de una fuente corrupta, sino de nuestros propios y legítimos manantiales ibéricos y europeos, que, en todo caso, alguna vez tuvieron vigencia entre nosotros. Sugiero pues que, de incorporarse el uso de la toga, se emplee el modelo español para todos los abogados en funciones que se hallen presentes en la audiencia, tanto jueces como patrocinantes de partes y representantes del Ministerio Público, pudiendo ser facultativo para quienes no fuesen magistrados. Así, por lo menos, será respuesta una costumbre que entronca con nuestro hontanar propio.

Luis María Seligmann Serantes

DNI 10.463.218

Cementerio de la Recoleta

Con profunda tristeza y perplejidad los frecuentes visitantes del cementerio de la Recoleta (del cual soy uno de ellos) nos hemos enterado de que fue cesada en su cargo la directora gerente doctora Sonia del Papa Ferraro después de más de diez años de impecable gestión al frente de dicho cementerio. Me extraña sobremanera dicha actitud por parte de las autoridades, al dejar de lado a una persona que con su accionar al frente de la necrópolis supo, en todos los homenajes a las distintas personalidades que forjaron el destino de nuestra patria, darles el brillo e importancia que se merecen.

Pedro Fabiani

DNI 93.789.275

En la Red Facebook

El paro del 24

“A laburar gente, la única forma de sacar este país adelante”- Graciela Tarella

“Estamos hartos de estos impresentables, un país se levanta y progresa con trabajo y sin corruptos”- Mercedes González

“Se acordaron de que los salarios no alcanzan”- Fátima Sotelo

