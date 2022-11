Cartas de lectores: Ganar un Mundial, honor a los 44, mitos falsos

escuchar

Ganar un Mundial

Es inevitable no percibir la euforia que genera en nuestro pueblo jugar una Copa del Mundo. Los comerciales, los programas televisivos, las gráficas nos ilustran de las maneras más disímiles y algunos casos disparatados del ser argentino y la alegría infinita que nos causaría ganar un Mundial. Amo el futbol, pero en esencia sería infinitamente más feliz si “el ser argentino” se relacionara con que nunca más permitamos que nos gobiernen corruptos y delincuentes, con que los ciudadanos no tomen lo que no les corresponde, con que se recomponga la cultura del trabajo, la educación y el esfuerzo. Esto indudablemente sería ganar un Mundial.

Alberto Guillermo Szulga

Honor a los 44

El mar abraza sus almas, cobija su espíritu. Respeta el valor, reconoce el esfuerzo. Marinos argentinos, custodios de la tradición de Brown. El océano que eligieron, la tarea que amaron, el riesgo que corrieron. Reposan ahora en él. La Argentina los recuerda, y nuestra bandera ondea hoy por ellos. Su valor no ha sido en vano. Reconocimiento y orgullo para los 44 marinos de la Armada Argentina.

Guerreros de las profundidades, navegarán por siempre.

Raquel Saffores

Mitos falsos

Los mitos como referencias pueden tener connotaciones de distinta categoría. Recientemente el diputado Martín Tetaz emitió una desafortunada declaración, ridiculizando una comparación entre los gobiernos de Alberto Fernández y De la Rúa. María Elena Polack le salió al cruce y con sarcasmo innecesario lo refutó en su última columna de opinión dominical en la nacion, con el título de “Falsos próceres”.

De la Rúa fue un cultor del respeto a las instituciones de la república, comenzando por la Justicia y su máxima autoridad, la Corte Suprema. Mantuvo una excelente relación con la prensa, aun cuando fue sujeto de la crítica más difícil de sobrellevar: la aplicación de la humorada sin respiro. Fue también un cultor de la lucha ética. Creó y puso en funcionamiento la Oficina Anticorrupción; propició y sancionó la primera ley antilavado; rescindió por decreto el contrato de privatización de la gestión integral de la documentación pública y lideró, junto a Perú, la aprobación de la Carta Democrática Interamericana. Y ya siendo expresidente se defendió en la Justicia con el máximo respeto a las leyes y los procedimientos en la falsa causa del Senado, que derivó en una sentencia inequívoca de absolución por falta de delito y procesos de falso testimonio. No pudo desarmar el sistema de gestión económica conocido como la convertibilidad, a pesar de haber convocado para ello al creador de ese sistema que había arrasado con la hiperinflación en su primera fase, pero no tenía los mecanismos de ajuste para el futuro. Aún más, ante la violencia desatada, cuyos orígenes y súbita extinción todavía quedan por esclarecer por parte de la Justicia, De la Rúa presentó su renuncia al cargo de presidente en aras de la paz. Ese fue el mayor pronunciamiento que se le puede exigir a un hombre de la democracia.

Las comparaciones citadas pueden ser útiles para las campañas políticas y servir a otros intereses ajenos al principio de la ecuanimidad. Pero no mucho más.

Nicolás V. Gallo

Suma y sigue

En la nota de Juan Tizziani en Página 12 del 13 de noviembre se informa que organismos de derechos humanos pidieron al ministro Taiana que el actual predio militar de Campo San Pedro en Santa Fe se transforme un espacio de la “¿memoria?”, lo cual fue frenado por los jueces F. Miño y M. Bailaque. No conformes con los juicios de venganza que se llevan a cabo a los integrantes de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y civiles por haber luchado contra el terrorismo en los 70, estos organismos defienden los DD.HH. de algunos y violan los de otros, sumando presos políticos ancianos y enfermos. Mientras el gobierno suma predios… la patria suma muertos en ilegal cautiverio. Ya son 754 fallecidos pertenecientes a las FF.AA., de seguridad, policiales, penitenciarias y civiles (fuente Unión de Promociones). En el marco de un proceso de persecución y exterminio en forma sistemática compuesta por infinidad de irregularidades jurídicas instrumentadas en el ámbito de una justicia prevaricadora .

Ana Delia Magi

El regreso de Perón

17 de noviembre de 1972, Gaspar Campos 1051, Vicente López, mi casa y, medianera de por medio, el 1065, la casa donde residió Perón. ¿Cómo no voy a estar rememorando, 50 años después, ese dramático retorno? Pero a la vez hago un sintético balance de la Argentina de este último medio siglo. Debe: la peor dictadura de la historia y una continua decadencia económica y social. Sin embargo, un importante haber: la república y la democracia, aunque a las patadas, fueron reconstruidas, y el populismo ladrón no las ha terminado nuevamente de destruir. Al contrario, quizás como nunca, se está gestando un espíritu de lucha positiva que será imposible detener, y se huele en el aire que viene el gran cambio que hará que la Argentina vuelva a ser la prometedora nación que alguna vez fue. Así que lo único que se recomienda es ponerse los cinturones de seguridad y los cascos protectores, y agarrarse de donde se pueda, porque el viaje será feroz. Pero valdrá la pena, porque “¡es la república, carajo! "

Harry Ingham

¡Gracias, Justina!

Hace poco más de 20 años, mi mamá recibió un trasplante de córnea que hubo que comprar en el exterior. Días atrás trasplantaron a mi hijo por otro motivo. Su médico decidió operarlo de urgencia el viernes pasado y el lunes siguiente, el Incucai había mandado la córnea para él. El sistema de donación de órganos imperante gracias a Justina y el empuje de su familia permitió que mi hijo pudiera ser trasplantado cuando había peligro de que su córnea se perforara y todo empeorara.

Gracias a Justina y a su familia por darnos otra oportunidad.

Alicia I. Halberstein

