Cartas de lectores: Gasoducto, candidaturas de Milei, mirar hacia adelante

Gasoducto

No cabe ninguna duda de que el gasoducto recientemente inaugurado por el actual Poder Ejecutivo es muy relevante para la Argentina. Ello es tan cierto como que la licitación inicial fue realizada por el anterior Poder Ejecutivo, en julio de 2019, Y es de lamentar que, en aras de un relato inconducente y sectario, se le haya impuesto el nombre del fallecido esposo de la actual vicepresidenta. Guardo la esperanza de que nombre original, Neuba III (significando que transporta gas desde Neuquén hacia Buenos Aires) sea repuesto por la venidera gestión nacional.

Jorge Froilán González

jorgefroilangonzalez@gmail.com

Candidaturas de Milei

En la nota de ayer sobre las eventuales infracciones electorales del Milei, un experto afirmaba que pueden ser o no ser nada: es correcto, así de indefinido está el tema. En mi ensayo El fraude político electoral en la Argentina 1910-2010 insistía en ello. Por un lado, el concepto no puede limitarse a lo que ocurra el día de la elección, porque también puede cometerse antes o aun después (con la compra de candidatos electos, por ejemplo). Afirmaba que el fraude político electoral nunca desapareció en la Argentina, simplemente mutó y se camufló, como los peores y más resistentes virus. Hoy buscan cercar a Milei, pero la supervisión debe ser rigurosa con todos los partidos. Ni siquiera se ocupan de lo más simple, como cuando hace pocas semanas los medios informaban en Tucumán del pago por voto de $5000 más remise. ¿De qué estamos hablando entonces? Es necesario ampliar la definición de fraude como un delito contra la Constitución, y revisar cada peso dedicado a influir sobre el voto, como bien explica Delia Ferreira Rubio en el citado artículo. Es que uno de los cánceres del problema es lo que afirman Alconada Mon y Pagni sobre el disparatado costo de las campañas electorales, imposible de afrontar por ninguna agrupación con fondos legítimos y justificables, lo que no nos debe asombrar en un país con el 50% de economía en negro.

Horacio M. Lynch

lynchhoracio@yahoo.com

Mirar hacia adelante

Sí, miraba hacia adelante. “El país no puede vivir del capricho de una nube. Debe haber además industrias, un Estado ínfimo sin empresas a pérdida. Emitir moneda sin respaldo es inflacionario y más se perjudica al necesitado”. ¿Lo dijo Menem, en 1991,

cuando quitó de las espaldas de contribuyentes empresas inviables y achicó un enorme Estado sin quejas?

No, fue el presidente Pellegrini, en 1891.

Patricio Avellaneda

DNI 5.274.847

No caer en la trampa

Cambiemos tiene por delante pocos días para determinar sus candidaturas definitivas, tanto en provincias como en las nacionales a principios de agosto. Tendríamos que caminar con extremo cuidado para que nadie origine un tropiezo o algún hecho que siembre dudas en amplios sectores independientes sobre nuestra unidad y sobre las propuestas para afrontar el drama que se vive en todos los órdenes, producto de casi 20 años de relatos falsos y dislates políticos. Tenemos el aliento de resultados provinciales que marcan nuestro crecimiento, como así también el triunfo de nuestra convocatoria. Que nadie se confunda, los liderazgos nacionales son como el afecto, no se proclaman, se perciben. Y hoy no los hay, ni a nivel nacional ni provincial. Tenemos enfrente a quienes son capaces de cualquier cosa, desde inundaciones de “platita” hasta violencia inusitada como la que se vivió en Jujuy. Forúnculos de “estados paralelos” como el aberrante y doloroso crimen del Chaco.

No hay espacio para que alguien de nuestro sector que compite por la candidatura a gobernador de la provincia de Santa Fe sostenga que en caso de perder no va a acompañar al candidato ganador en la interna abierta. La frase de la senadora Losada es totalmente desafortunada. Tanto es así que el propio expresidente Macri, que se encontraba presente, manifestó en forma terminante: “No lo comparto”. Es necesario dejar sentado ante la ciudadanía que la norma aceptada por todos los integrantes de JxC es que el que gana gobierna con el apoyo del que pierde. Hacen falta señales muy fuertes ante los riesgos de enfrentamientos que una vez iniciados nunca se sabe cómo terminan.

Nos encontramos en un pantano que hunde a millones de argentinos en la desocupación, el trabajo en negro, la inseguridad, la falta de educación, la ausencia de inversiones, la dependencia de subsidios y la incertidumbre en nuestro contexto internacional. Es innegable que no modificar su postura es sumarse a una campaña de descrédito que afecta a todo JxC. Rectificarse sería un acto de grandeza. Hablemos de propuestas concretas y de futuro, no caigamos en la trampa de hablar de aciertos y errores a los que nos empuja el oficialismo.

José María García Arecha (h.)

Exsenador de la Nación (UCR-CABA)

Gustos musicales

Leyendo a Dolores Caviglia el jueves pasado veo que hay cierta timidez en llamar a las cosas por su nombre, quizás por temor a que los jóvenes nos tilden de viejos por expresar las diferencias en el paladar musical . Es verdad que es difícil distinguir las voces femeninas porque cantan todas igual, como afirma la nota. Y que lo hacen como si tuvieran una papa en la boca, como afirmó hace poco Patricia Sosa. Y es claro que hay un retroceso importante en la calidad musical de los temas. Porque salen canciones de tres tonos todos los días como si fuera una máquina de hacer chorizos, todas similares, mismo ritmo, tratando de imitar un acento centroamericano, pocos arreglos, todo muy chato. No hace falta ser músico para entender que el trap está más cercano a algo que podríamos denominar literario para darle entidad que a la música propiamente dicha . Escuchando la mayor parte de la producción musical actual, la cumbia de los 90, el cuarteto y hasta el propio raeggeton de Daddy Yankee parecen ritmos sinfónicos. Cuestión de gustos, es apenas una opinión que espero no ofenda a nadie. Solo basta escuchar cualquier producción de los 70 u 80 en rock, pop, latino u otro género y se advierte que hay un claro retroceso.

Pablo Pikholc

pikholcpabloleonardo@gmail.com

