Cartas de lectores: Gobernabilidad, frente común, festejo

Gobernabilidad

Muy acertadas las consideraciones realizadas por Andrés Oppenheimer en su columna del 30 de septiembre. Tanto las aseveraciones políticas, absolutamente necesarias, como las medidas económicas, recomendadas también por instituciones económicas mundiales y del país, y que deberían ser adoptadas con profesionalidad e inteligencia antes de las elecciones de octubre. De esta manera se despejaría todo tipo de duda sobre la orientación del Gobierno y su grado de efectividad, y permitiría al votante decidir el país que desea. Hay que tener en cuenta que más vale tener la valentía de tomar decisiones que lamentar no haberlas tomado a tiempo.

Ricardo Bordman

Frente común

La columna de Marcelo Gioffré resalta la falta de consideración y templanza que las corrientes políticas moderadas tienen al fragmentar su concurrencia a las urnas con un sinnúmero de partiditos para enfrentar a lo que la experiencia indica, que es el abroquelamiento de las distintas corrientes peronistas presentando un solo frente en las elecciones. Se hace más que necesario que las fuerzas democráticas sepan dejar sus celos y las individualidades de costado e integren un frente común -fuerzas nacionales y provinciales- como lo intentara en su momento la Federación de Partidos de Centro.

Juan Lasheras Shine

Festejo

No milito en ningún partido político, simplemente quiero que a nuestro país le vaya bien. Ver a periodistas y políticos regodeándose y festejando cuando se produjo una descomunal suba del riesgo país y del dólar en las últimas semanas me hizo acordar a aquellos tres periodistas que aplaudieron en cámara la renuncia del entonces ministro de Economía Domingo Cavallo en aquel nefasto diciembre de 2001.

Así nos va.

Adrián Blanco

Jaime Smart

El 3 de octubre cumplirá 90 años el doctor Jaime Lamont Smart, exjuez de la Cámara Federal que juzgó y condenó a los terroristas en el último intento de la Argentina por resolver la guerra revolucionaria por medio de la legalidad. Decretada la libertad de todos los condenados por la amnistía otorgada por el gobierno de Cámpora, sus integrantes debieron asilarse en el extranjero luego del asesinato del Dr. Jorge Quiroga y los atentados y amenazas sufridas por otros Jueces y sus familias. Años más tarde aceptó la convocatoria para asumir como Ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires durante el Proceso Militar de 1976. Se le impuso una sola condición: tenía prohibida su intervención en todo lo que se refiriera a la lucha antisubversiva, que quedaría a cargo de los militares en actividad designados por el I Cuerpo de Ejército. Renunció al gobierno poco más de tres años después de haber asumido. Fallecidos los dos Generales que actuaron como Jefes de la Policía de aquel gobierno, en el año 2008 fue detenido y condenado sin ningún testimonio que lo inculpara, bajo el grotesco argumento de que durante su gestión se le proveyó de armas, equipamiento y móviles a la Policía de la provincia. El argumento vendría a ser repetido en sucesivos procesos que se le abrieron arbitrariamente para tenerlo siempre detenido y, como a tantos otros sometidos a esta clase de procesos, nunca alcanzara su libertad. Hace 17 años que se encuentra detenido en prisión preventiva, ahora con detención domiciliaria. La izquierda revolucionaria nunca le perdonó su tarea ímproba como Juez de la Nación. Durante su estadía en la cárcel siempre ayudó y consoló a los más débiles. No en vano es hijo de un argentino que se enrolara voluntariamente en la Primera Guerra Mundial en favor de los aliados pasando cuatro años en una trinchera. Y que en 1938, ya con tres hijos, volvió a presentarse como voluntario en la Segunda Guerra para combatir al nazismo. La entrega, el servicio y el heroísmo le valió a uno la Cruz Militar entregada en reconocimiento personalmente por el Rey Jorge V de Inglaterra. Al otro, la prisión durante 17 años.

Salud, doctor Jaime Smart, patriota y ejemplo para todos quienes aman la Justicia.

Ricardo Saint Jean

¿Quién los defiende?

Si bien soy miembro de una asociación civil sin fines de lucro abocada a temas de familia, no me presenté como candidata ni como expositora para las sesiones que se convocaron para la designación de la Defensora de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Estas sesiones fueron una burla descarada porque, además de limitar selectivamente a los participantes, no tuvieron ninguna incidencia en el manejo de la gestión. Fue demostrado que estaba previamente designada. Por otro lado, padecieron destrato las personas cuyo CV reflejaba su verdadera alineación con el cuidado de los niños, niñas y adolescentes (nnya) desde la concepción. Para ellos, algunas de las legisladoras tenían solo una pregunta final: ¿qué harías si llega una adolescente embarazada? La respuesta era el respeto a las leyes y la Constitución Nacional. Algo que obviamente desconocen quienes apoyan aborto, hormonización de menores, etc. Había personas altamente capacitadas para el cargo, pero este “circo” ya tenía elegida a la futura defensora, quien es absolutamente incapaz debido a su alineación y militancia política e ideológica, dos características que inhabilitan por definición.

En la confianza de que prime el sentido común y el respeto a las instituciones, espero que se convoque a un nuevo concurso que garantice transparencia y respeto por los nnya.

María Amalia Caballero

