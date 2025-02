Cartas de lectores: Goles en contra, inoportuna, carpetazos

Goles en contra

Acertada metáfora futbolística del presidente Milei de que vamos ganando 2 a 0, pero recién en el minuto 22 del primer tiempo. Ahora, señor Presidente, si empezamos con los goles en contra... (aludo al tema este de las criptomonedas). En fin.

Juan Carlos Sorondo

jcsoro@yahoo.com.ar

Inoportuna

En lo personal creo que a Cristina Kirchner no hay que apartarla desde lo judicial, sino desde lo electoral. Hay tiempo para limpiar de corruptos la administración pública, la Legislatura y por qué no la Justicia... Si se aprueba la ficha limpia y Cristina es impedida de postularse, la convertirán en una mártir proscripta. Dirá: “Solo porque soy mujer, porque me enfrenté a los poderes concentrados, a los molinos de viento, por defender a los más necesitados”, etc., etc.

Quienes han sido condenados por la Justicia no deben competir ni para la presidencia de un club de barrio. La ley de ficha limpia es justa, pero a mi entender inoportuna.

Pedro Pablo Farias

DNI 11.420.597

Carpetazos

La semana pasada, la Cámara de Diputados y la votación de la ficha limpia nos han dejado dos enseñanzas. La primera es que es algo realmente sorprendente: que se deba legislar para algo tan elemental como evitar que ladrones y corruptos se puedan presentar a elecciones para gobernarnos y administrarnos. Si alguien no entiende lo absurdo de esta situación, le sugiero que vuelva a leer el párrafo y después siga adelante. La segunda es que siempre que el peronismo se ve amenazado, deja de lado todas sus diferencias políticas y personales y se alinea prolijamente con un discurso y argumentos únicos provenientes de una bajada de línea de Cristina desde el Instituto Patria. Si analizamos los discursos y las actuaciones, todos los diputados oradores de UP, sin excepción, no les estaban hablando ni a la Cámara ni a los argentinos, le hablaban a Cristina. La pregunta es: ¿por qué si desde hace años celebran el Día de la Lealtad en no menos de cuatro grupos, cuando se trata ficha limpia se alinean prolijamente? Que cada uno piense honestamente una explicación. Yo tengo la mía.

La incondicional lealtad a Cristina no se origina por compartir sus ideas, por su doctrina, por creer en su honestidad o por la “justicia social” que predican, se sustenta en el temor a los carpetazos con que los tienen a todos disciplinados.

Por suerte, al menos, la votación fue favorable a la ficha limpia y tendremos que esperar ahora el dictamen de los senadores.

Edgardo Hilaire Chaneton

echaneton@icloud.com

Impunidad final

Magnífico el grito de alerta de Héctor Guyot al presidente Milei en su artículo del 15/2. Reproduzco sus palabras: “¿De qué sirve separar a los corruptos y perseguirlos con la ley si, por el otro lado, se trabaja para consagrar su impunidad final” (léase postular a Lijo para la Corte Suprema). Si Milei en verdad quiere hacerle la guerra a la casta, podría estar a punto de autoinfligirse una derrota de la que le será muy difícil reponerse, y lo mismo al país.

Delia Garat de Devoto

DNI 3.281.920

Peleas de niños

Quienes nos gobiernan se comportan como niños de primaria. No aceptan la menor crítica con altura, quedándose callados, con el silencio como respuesta, demostrando de esa manera que invierten su tiempo en cosas importantes y no en pavadas. Responden con ofensas ridículas, sin sustento, no solo verbalmente, sino también por escrito, en las redes sociales. Y si no, vean las respuestas innecesarias del Gobierno a comentarios de figuras conocidas como María Becerra y Lali Espósito. Los funcionarios necesitan tener la última palabra y se desencadenan duelos verbales que se parecen más a peleas de conventillo. Con esta manera de actuar, sumada al pobre uso que hacen del vocabulario, empobrecen la imagen de quienes deberían brindar un ejemplo de madurez, buena educación y corrección política.

Alicia I. Halberstein

aliciaihalb@aol.com

Fiscal

Parece una ironía nuestro Poder Judicial. Mientras algunos ciudadanos enfrentan dilaciones eternas en sus causas, otros logran resoluciones exprés. Morena Rial, con pruebas contundentes en su contra por diversos robos, obtuvo su libertad en tiempo récord. No sorprende, lamentablemente, la celeridad con la que actúa la “Justicia” en ciertos casos. Sin embargo, aún existen excepciones dignas de reconocimiento. Mi respeto al fiscal Patricio Ferrari, quien se apartó del guion habitual y fue el único en solicitar la denegación de la excarcelación. Ojalá la Justicia tuviera más funcionarios dispuestos a honrar su deber con la misma firmeza que Ferrari. A él, mis felicitaciones.

Juan T. Medi Cogo

DNI 44.940.031

Embajada en Croacia

Con mucho entusiasmo he leído las cuatro cartas de lectores solicitando a las autoridades de la Argentina, en un tiempo razonable, contar con una representación comercial en Zagreb, capital de Croacia, las cuales marcan un deseo, un clamor de la cuarta migración en importancia, de argentinos descendientes de croatas. En su carta, el lector Ignacio Branch menciona a los caídos en combate en las Islas Malvinas con ascendencia croata. Tuve la oportunidad, el 28/1/2025, de estar en el cementerio de Darwin y entre los fallecidos dicen “presente”: 1.- Daniel Antonio Jukic, aviador de la Fuerza Aérea Argentina, promoción Nº 42, con el grado de primer teniente; 2.- Pedro Horacio Vojkovic, clase 1962, fue convocado a unirse a la Armada Argentina durante el conflicto armado de Malvinas, y 3.- Andrés Luis Brashich, clase 1960, cabo principal (PM), especialidad mecánico.

Actualmente la relación entre ambos países se incrementa con actividad comercial desde la apertura de los mercados y el intercambio cultural entre la UBA y la Universidad PAR de Rieka en las carreras de ciencias para estudiantes, posgrados y diplomaturas. Gracias a las excelentes relaciones diplomáticas, es de esperar que la Argentina, en un corto plazo, diga “presente” en Zagreb, con el agradecimiento al Departamento Especial de Trámites Consulares de Argentinos en Budapest/Hungría, que actualmente nos representa.

Gustavo Zaputovich

Pasaporte AAJ314078

En la Red Facebook

Flores: operativo contra manteros ilegales

“Me parece perfecto. Porque no dejan libre circulación en las veredas y los comerciantes que pagan impuestos no pueden vender. El jefe de CABA debe conseguirles un predio para que levanten kioscos y puedan vender sus artículos”- Silvia Beatriz Flores

“¡Dentro de la ley todo, fuera de ella nada! Vamos por una mejor ciudad”- Diego Howlin

“¿Y quée soluciones les dieron a toda esa gente en situación de precariedad?”- José Ignacio Padilla

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION